11 элегантных штучек в костюмах бортпроводников, которые доступны и обычным людям

Компетентные сотрудники ценятся в любой профессии. Однако есть отрасли, где важен не только профессионализм, но и внешний вид. Форма бортпроводников — неотъемлемая часть имиджа любой авиакомпании. С течением времени требования меняются и в этой сфере, поэтому в XXI веке в нарядах работников воздушных судов можно увидеть большое разнообразие. Мы решили выяснить, какие модные детали их костюмов можно использовать и на земле.

1. Лента в качестве отделки

Изюминкой формы сотрудников итальянской авиакомпании Alitalia стала фирменная красно-зеленая лента с логотипом на талии или манжетах, а также пуговицы золотого цвета с выгравированной буквой А. Конечно, пуговицы на заказ вряд ли получат распространение за пределами салона самолета, но использование ленты вполне может стать альтернативным способом отделки одежды. Кроме этих элементов в компании носят на шее шелковые платки и галстуки. Женщины могут выбрать, что надеть: юбку, брюки или платье.

2. Натуральные ткани

Использование натуральных тканей все еще остается модным трендом в сезоне-2022/2023. Этой тенденцией не пренебрегают и в воздухе. Например, в авиакомпании THAI форму для бортпроводников сшили из тайского шелка.

3. Классическая одежда или винтаж

teamtime / Depositphotos , teamtime / Depositphotos

Ярким примером нестареющей классики является униформа бортпроводников компании Emirates. Их наряд почти неизменен с 1997 года и состоит из шляпки с шарфиком и пиджака с юбкой светло-шоколадного оттенка с тонкими бордовыми полосками для женщин и брючного костюма для мужчин. Казалось бы, прошло уже 25 лет, а стюарды и стюардессы по-прежнему элегантны и роскошны. Возможно, в вашем гардеробе тоже найдется что-то винтажное.

4. Индивидуальный пошив

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Отсутствие универсальных размеров является секретом униформы сотрудников Singapore Airlines. Костюмы сидят на бортпроводниках как влитые, так как сшиты по индивидуальным меркам. В обычной жизни необязательно шить себе целый гардероб: можно обойтись одной-двумя вещами или подогнать по фигуре уже купленную одежду.

5. Яркий принт и символизм

Наряд стюардесс Hainan Airlines напоминает традиционное китайское платье чхонсам. Воротник украшает изображение облаков, а на нижней части формы расположены рисунки моря и гор. Эти картинки имеют и менее буквальный смысл: они символизируют только что взлетевший самолет и мифическую птицу Рух, обладающую большой силой.

6. Брючный костюм вместо привычной юбки

Сотрудники авиакомпании KLM шагнули за пределы привычного образа стюардесс еще в 2010 году. С тех пор бортпроводницы могут заменить строгую юбку-карандаш брюками. Над созданием этого костюма трудился голландский кутюрье Март Виссер, сменив Нину Риччи. Кроме брюк Виссер добавил оранжевый цвет в окантовку куртки, полоску на рукаве старшего бортпроводника и пятна на шарфе.

7. Переделка старых моделей на новый лад

Сочетание традиций и современности можно увидеть в форме сотрудников авиакомпании Etihad Airways. Классический крой, юбка-карандаш и контрастные элементы являются частью сегодняшнего наряда бортпроводников, а подплечники и вычурные блузки на пуговицах остались в далеком прошлом.

8. Дорогие ткани

О том, что в этой отрасли не скупятся, когда речь заходит о внешнем виде сотрудников, можно заметить, обратив внимание на униформу бортпроводников все той же авиакомпании Etihad. Ее дизайнер Этторе Билотта любит дорогие ткани и выбрал смелое шоколадно-фиолетовое сочетание цветов. А также не забыл и об изысканной блузке, выглядывающей из-под пиджака.

9. Яркие аксессуары и многовариантность

За время существования компании Air France над формой бортпроводников успели потрудиться Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и даже Пьер Карден. В 2005 году к костюмам приложил руку Кристиан Лакруа. Он создал гардероб, который позволяет составлять многочисленные комбинации. Этот маневр можно применить и в обычной жизни, например, если подобрать всего несколько вещей и сочетать их друг с другом в различных вариациях. Кроме универсальных сочетаний на борту Air France можно увидеть яркие аксессуары: красный пояс и красные кожаные перчатки. Дополняет образ бортпроводниц французских авиалиний красный маникюр.

10. Смелые сочетания цветов и тонкие линии по фигуре

В костюме сотрудников JetBlue Airways темно-синий цвет сочетается с мандариновым. Над формой трудились дизайнеры Стэн Герман и Майкл Шварц. Они разнообразили строгий образ и сделали несколько вариантов: оранжевый верх и синий низ либо синее платье с оранжевыми полосками. Тонкие линии можно встретить и в дизайне униформы Kenya Airways и Delta Air Lines. Обе компании выбрали цветовую гамму в рамках одного оттенка. На нарядах кенийских сотрудников светло-голубые полосы расположены на темно-синем фоне вертикально, с небольшим изгибом в области талии. У бортпроводников Delta одежда темно-фиолетового цвета с красными линиями.

11. Цветотерапия на каждый день и технологичные ткани

Дизайнер, разрабатывавшая форму для Finnair, выбрала темно-синий цвет как основной. По ее словам, он вызывает чувство безопасности. Почему бы не использовать практику цветотерапии в повседневной жизни и не включить в гардероб одежду определенных оттенков? Например, некоторые цвета имеют следующее воздействие: красный бодрит,

синий успокаивает,

зеленый снимает стресс,

желтый повышает настроение и радует,

оранжевый улучшает настроение и стимулирует умственную деятельность. Но это не единственный прием, примененный компанией. Белая ткань униформы обработана специальным образом, чтобы отталкивать грязь.

Бонус: особый наряд для праздников

Немецкая компания Lufthansa на время проведения знаменитого фестиваля Октоберфест наряжает бортпроводников в национальные костюмы. Праздничная униформа представляет собой традиционную баварскую одежду: женщины надевают дирндль, мужчины — ледерхозе.