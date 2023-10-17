11 фактов о балетном закулисье, которые снимут розовые очки даже с заядлых театралов

Мир балета — чарующий и таинственный. Мы восхищаемся атлетическими способностями балерин и любуемся красотой их танца, но так мало знаем о театральном закулисье. Это неприятное упущение нужно срочно исправлять.

Не стирают театральные костюмы

Пошив пачки — дело трудозатратное. На создание одной такой юбки может уйти до 90 часов работы. За всю жизнь балерина в среднем снашивает от 50 до 150 балетных пачек. Бюджет такого гардероба весьма высок — одна пачка обходится в $ 2 тыс. Из-за большого количества замысловатых деталей костюмы не стирают между представлениями. Чтобы освежить леотарды и юбки, их развешивают на воздухе и сбрызгивают освежителем.

Бьют и бреют пуанты

Балетные туфли только со стороны кажутся чем-то неземным, на деле с пуантами никто не церемонится. Сошедшую с конвейера обувную пару кастомизируют под стопу конкретной балерины. Для этого пуанты скручивают во все стороны, бьют о стену и даже «бреют» специальным скребком. После таких манипуляций туфельки доставляют куда меньше дискомфорта и почти не шумят во время танца. Пуанты быстро приходят в негодность. За один танцевальный сезон профессиональная балерина может сносить около 100–120 пар таких туфель. К счастью, артисты кордебалета и танцоры-мужчины обычно обходятся чешками, иначе расходы на обувь у театра увеличились бы во много раз.

Используют канифоль не по назначению

Вы никогда не задумывались, как балерины умудряются не поскользнуться на гладкой театральной сцене? У нас есть ответ. Они натирают обувь канифолью. Этим же средством баскетболисты обрабатывают руки перед игрой для лучшей сцепки с мячом.

Тренируются даже на влажном бумажном полотенце

AP / Associated Press / East News

Танцоры могут проводить в театре до 12 часов в день. Утро начинается с общего класса, после — несколько репетиций подряд, примерка костюмов, физиотерапия и подготовка к выступлению. На выходных расписание еще плотнее. Некоторые артисты выступают в 7 балетах с вечера пятницы до полудня воскресенья. Физические нагрузки — колоссальные. Один перформанс по энергозатратам приравнивается к 29-километровой пробежке. Тренировки не прекращаются даже дома или в отпуске. Если поблизости нет станка и пола со специальным покрытием, балерины используют стул, а на пол стелют влажное бумажное полотенце. Для оборудования домашней тренировочной базы у балерин есть лайфхак. Дорогое покрытие для пола они заменяют вкладышем для душевого поддона. На нем ноги совсем не скользят.

Проклинают друг друга перед выходом на сцену

East News

Перед выходом на сцену актеры желают друг другу сломать ногу. Эти слова, сказанные перед самым представлением, должны принести удачу. Проще говоря, балерины сквернословят, насылая друг на друга проклятия, только делают это изысканно — на французском языке.

Редко моют голову

J. Sharma / Bruja,PacificCoastNews / EAST NEWS

Да, балерины действительно редко моют голову — одного раза в неделю достаточно. Чем жирнее корни волос, тем легче их собрать в прическу. Чтобы волосы не растрепались, танцовщицы закрепляют пучок на голове специальной сеточкой.

Не красят губы красной помадой

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Не верьте фильму «Красный воробей», в котором Дженнифер Лоуренс танцует с алой помадой. В реальности балеринам так губы красить нельзя. Красную помаду артисты предпочитают не использовать для выхода на сцену. Во всем виноват подтон красной помады. Он бывает оранжевым или синим. Из-за яркого света софитов зрителю будет казаться, что у танцовщицы оранжевые или синие губы соответственно.

Не удаляют мозоли

Если мозоли не болят, балерины просто оставляют их в покое. Дело в том, что мозоли намного лучше защищают ноги, чем новая кожа, склонная к образованию волдырей. Врачи-подологи, специализирующиеся на медицинском педикюре, рекомендуют удалять неприглядные наросты только в том случае, если они причиняют физический дискомфорт.

Остроумно справляются с менструацией

Очевидно, что балерины не могут перенести выступление из-за наступившей менструации. Танцовщицы идут на различные ухищрения: носят темные юбки и колготки на репетициях, используют супервпитывающие тампоны вместо прокладок. Юная танцовщица Луна Монтана рассказывает, что балерины пользуются ежедневками во время месячных — так они «подстраховывают» тампон. Прокладку следует обрезать по форме ластовицы на леотарде. Финальный штрих — надеть колготки поверх балетного купальника, чтобы обеспечить максимальное прилегание прокладки.

Уходят на пенсию в 35, но есть исключения

В среднем танцевальная карьера заканчивается к 35 годам. Артисты балета — полноценные атлеты, тренирующиеся по несколько часов в день и зачастую работающие на износ. Танцовщица Венди Уилан ушла на пенсию довольно поздно — в 47 лет, а в 48 перенесла эндопротезирование тазобедренного сустава. Балерин 45+ не так часто встретишь на сцене, но они есть. Алессандра Ферри (на фото выше) ушла на пенсию в 44 года, но в 50 снова вышла на сцену. В 53 года Алессандра вернулась к роли Джульетты, которую она впервые исполнила, когда ей было всего 21.

Все начинают с кордебалета

Артисты балета в профессиональной труппе делятся на 3 категории: кордебалет, солисты и ведущие танцоры. Самая многочисленная группа — кордебалет. Обычно там все и начинают. Сегодняшняя участница ансамбля вполне может быть будущей примой-балериной. Танцоры, выступающие в массовых номерах, существуют в театре таким же роем. У артистов кордебалета нет отдельных гримерок и гардеробных. Все они делят общее пространство, в котором у каждого есть место для зеркала и полки в шкафу. Такая вот коммунальная квартира.

Бонус: полицейские в Румынии посещают уроки балета

Румынские полицейские посещают уроки балета. В городе Тимишоаре офицеров отправили в танцевальный класс, чтобы научить их управлять дорожным движением с большей грациозностью. В проекте приняли участие 20 сотрудников полиции, у балетного станка они упражнялись дважды в неделю.

А вы никогда не хотели заняться балетом? Или вам по душе другие танцевальные направления?

Внимание: в августе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Фото на превью Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS