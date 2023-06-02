11 красноречивых доказательств того, что неукротимая Мэрилин Монро стала легендой не с бухты-барахты

Мэрилин Монро — легенда, которой продолжают восхищаться второй век подряд. Ее имя до сих пор окружено тайнами и домыслами, на нее ровняются, ее боготворят. Но за улыбкой кинодивы скрывались неуверенность в себе, проблемы со здоровьем и тяжелейшая работа над внешностью.

У нее было непростое детство

Раннее детство Мэрилин было относительно спокойным. Несмотря на то что ее мать, Глэдис, оставила ее у приемных родителей, она время от времени навещала малышку. Однако всё изменилось, когда девочке исполнилось 7 лет: Глэдис диагностировали шизофрению и поместили в лечебницу. Сама Норма Джин (настоящее имя Монро) прошла через несколько разных семей, а затем попала в приют.

Была «создана» по образу известной актрисы

Collection Christophel / Collection Christophel / East News , 20th CENTURY FOX / Collection Christophel / East News

При заключении контракта с Мэрилин Columbia Pictures смоделировала ее внешность по образу Риты Хейворт. Монро, у которой изначально были каштановые волосы, по просьбе студии обесцветила их, став платиновой блондинкой. Более того, актриса прошла через процедуру электролиза, чтобы изменить линию роста волос.

От бесконечных осветлений и химических завивок к концу жизни у нее стали выпадать волосы

East News

Мэрилин Монро до манипуляций с волосами.

Знаменитая прическа Мэрилин дорого ей обошлась. Изначально после осветления волосы актрисы приобрели рыжеватый оттенок. Однако она стремилась стать платиновой блондинкой, поэтому начала осветлять свои локоны каждый раз, когда делала прическу. В результате этих процедур Монро испортила волосы.

Screen Prod / Photononstop / East News

В то время, чтобы стать блондинкой, приходилось пользоваться средствами с высоким содержанием серной кислоты и перекиси водорода. Конечно же, они пережигали кожу головы и волосы. Вдобавок Монро завивала локоны с помощью ядреного средства для чистки труб. Актриса пользовалась всей этой химией по 2-3 раза в неделю.

Постепенно из-за агрессивного осветления ее волосы стали ломкими и тусклыми, а затем и вовсе начали выпадать. Из-за этого Мэрилин приходилось носить парики. Например, в фильме «Неприкаянные» 1961 года (на фото выше), у актрисы были искусственные волосы.

Прятала уши, потому что считала их слишком большими

Mary Evans / AF Archive / East News

Звезду редко можно было увидеть с высокой прической, и это может быть связано с ее ушами: Монро считала их слишком большими и рассматривала как недостаток. Поэтому почти всегда она выбирала прически, которые прикрывали уши.

Страдала от депрессий и изменчивого настроения

East News

Актриса порой выходила из себя и не всегда могла справиться со своими эмоциями. Особенно заметно это было во время съемок фильма «Принц и танцовщица». Мэрилин постоянно опаздывала на съемочную площадку, приходила туда с неряшливой прической и грязная. Когда требовалось повторить определенную фразу для кадра, она отказывалась это делать. Джин Кент, одна из актрис, участвовавших в съемках, даже подметила, что после работы с Мэрилин режиссер и исполнитель главной роли Лоуренс Оливье постарел лет на 15.

Изменила свой подбородок

Screen Prod / Photononstop / East News

Актриса в 1948 году.

Поговаривают, что в начале своей карьеры девушка услышала, как один из директоров по кастингу назвал ее «чудом без подбородка». И все потому, что он у нее был плавно очерчен.

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Известный голливудский хирург написал в своих заметках, что Монро отважилась на операцию. Если верить ему, то актрисе в 1950 году был вставлен бычий хрящ, который делал ее подбородок более точеным. Но многое решало и мастерское позирование перед камерой (в коллаже выше).

Диктовала свои условия

UNITED ARTISTS / Album / EAST NEWS

Лоуренс Оливье говорил, что Мэрилин Монро стала жертвой своей популярности, а режиссер Джошуа Логан назвал ее «одной из самых недооцененных личностей в мире». Однако известно, что звезда активно участвовала в создании своего образа. Она поддерживала дружеские отношения с журналистами, контролировала распространение своих изображений и самостоятельно продвигала образ легкомысленной блондинки. Примечательной является ее борьба с кинокомпанией Fox в середине 50-х годов. В то время Мэрилин платили меньше, чем всем остальным звездам ее уровня, а также по контракту она не имела права выбирать роли. Однако когда Fox не заплатила актрисе обещанной премии, Монро начала с ней судиться и основала собственную кинокомпанию. Изначально пресса насмехалась над актрисой, но когда в 1955 году она подписала с Fox новый 7-летний контракт, который давал ей право выбирать проекты, режиссеров и операторов, ее прозорливость вызвала восхищение. Журнал Time назвал ее проницательной бизнес-леди.

Говорила с придыханием, чтобы не заикаться

Звезда с детства страдала от заикания, однако смогла преодолеть эту проблему благодаря помощи логопеда. Он научил ее специальной горловой технике. Впоследствии этот горловой стиль произношения стал особенностью Монро, по которой ее все узнавали. Однако когда Мэрилин снималась в своем последнем фильме «Что-то должно случиться» (на фото выше), заикание вернулось к ней, и ей было трудно произносить реплики.

Не была худощавой и имела складочки на животе

Мэрилин поддерживала прекрасную форму, но это требовало от нее немалых усилий. Актриса никогда не стремилась к чрезмерной худобе, более того, она славилась своим округлым животиком. В одном из интервью в 1952 году Мэрилин подчеркнула, что никогда не считала свою фигуру выдающейся. Вскоре после начала своей карьеры она стала заниматься спортом. Каждое утро актриса выполняла разнообразные упражнения, которые включали работу с гирями, гантелями и штангами.

В том же интервью она призналась, что почти не ест в течение дня, но по вечерам позволяет себе полакомиться стейком. Документально подтверждается, что в начале карьеры вес актрисы составлял примерно 54 кг при росте 166 см. Некоторые ее современники утверждают, что к концу своей жизни Мэрилин уже весила 63-64 кг.

Так и не завершила съемки в своем последнем фильме

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News , Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

Для последнего фильма с Мэрилин с символичным названием «Что-то должно случиться» было сшито шелковое белое платье с цветочным принтом. Фильм так и не удалось доснять: актрису уволили из-за неприличного поведения, а затем мир потрясла новость о кончине легенды. Отснятый материал вошел в документальное кино об актрисе, а «проклятое» платье впоследствии продали на аукционе за $ 358 тыс.

Испытывала невыносимые боли во время месячных

20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS

Мэрилин мечтала стать матерью, однако ей не удалось выносить ребенка. Во время своего брака с драматургом Артуром Миллером она пережила 3 выкидыша. У актрисы также был диагностирован эндометриоз, она перенесла несколько операций и страдала от сильных менструальных болей. В ее контракте даже был пункт, позволяющий ей отсутствовать на съемках во время менструации.

Вписывать особые пункты в свой контракт — обычная практика для звезд. Например, не так давно Киану Ривз запретил редактировать своих персонажей с помощью компьютерной графики.