11 фактов о синхронном плавании, узнав о которых обычные люди переспрашивают: «Что-что?»

Невозможно не восхищаться отточенными и слаженными движениями спортсменок-синхронисток, их необычными купальниками и ярким макияжем. Однако, мало кто из зрителей догадывается, сколько усилий ежедневно тратится на то, чтобы выступление прошло идеально.

1. Спортсменки сами придумывают и делают себе макияж

Не у всех команд в синхронном плавании есть достаточно средств, чтобы нанимать профессионального визажиста на каждое соревнование. Подготовка к соревнованиям вообще обходится недешево. В среднем каждой спортсменке нужен 1 новый купальник каждый месяц и 1 упаковка крема от загара каждую неделю. Поэтому многие пловчихи сами делают себе макияж. Что касается косметики, то за всю карьеру девушки расходуют примерно 10 тюбиков губной помады, и вовсе не потому, что так любят краситься. Дело в том, что их макияж должен быть ярким, как у актеров: вблизи он выглядит экстремально, а издалека кажется вполне натуральным.

2. Они используют желатин для фиксации прически

Секрет идеальной укладки синхронисток кроется в огромном количестве желатина, который спортсменки разводят в воде, а затем втирают в волосы перед соревнованиями. Желатин застывает и позволяет сохранить укладку на протяжении всего выступления. Смыть его можно позже горячей водой.

3. Синхронистки выполняют свои упражнения перед 15 судьями

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

На соревнованиях присутствует жюри, состоящее из трех групп судей, в каждой по 5 человек. Каждая из этих групп оценивает различные аспекты выступления. 1-я группа дает оценку исполнению, 2-я — общему впечатлению, 3-я — сложности использованных элементов. В произвольной программе одна группа оценивает исполнение, 2-я — артистизм, а 3-я — сложность.

4. Программа должна укладываться в установленные временные рамки

Согласно основным правилам синхронного плавания, каждое выступление может длиться от 2,5 до 5 минут. Это зависит от количества человек в команде. Однако независимо от того, сколько спортсменов находится в воде, их оштрафуют, если программа займет на 15 секунд больше или меньше, чем положено.

5. Этот вид спорта укрепляет сердечно-сосудистую систему

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В целом плавание считается спортом, укрепляющим сердечно-сосудистую систему, так как оно поднимает уровень кислорода в теле, не заставляя сердце работать с чрезмерной нагрузкой. Это приводит к снижению риска заболеваний миокарда на 40 %.

6. Иногда синхронисткам требуется проходить тест на гибкость

zhukovsky / Depositphotos , zhukovsky / Depositphotos

Иногда до выступления на больших соревнованиях спортсменкам требуется пройти тест на гибкость. Судьи добавляют по 1 очку к финальному результату команды за каждого ее члена, успешно прошедшего этот тест.

7. Спортсменки должны выбирать подходящие купальники

CHINE NOUVELLE / SIPA / SIPA / East News , FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP / East News

Синхронистки должны очень ответственно подходить к выбору купальников для выступления: учитывать нужно не только материал, но и крой. Он должен быть удобным, легким и прочно держаться на теле. Спина спортсменки, как правило, открыта, но бретели крест-накрест обеспечивают надежную фиксацию. А купальники с высокими вырезами на бедрах обеспечивают большую свободу движений. Более того, этот дизайн визуально делает ноги синхронисток длиннее.

8. Некоторые соревнования требуют особых навыков

На соревнованиях по синхронному плаванию предъявляются жесткие требования не только к продолжительности выступления и макияжу, но и к одежде спортсменок. В обязательном конкурсе элементов победители должны исполнить определенные фигуры перед жюри, которое оценивает их технику. Судей ничто не должно отвлекать, в том числе яркий дизайн, никто не должен выделяться, поэтому в данном случае спортсменки обязаны быть в черных купальниках без каких-либо логотипов и в белых шапочках.

9. Спортсменки надевают зажим для носа. Но не все

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Зажим для носа необходим для того, чтобы предотвратить попадание туда воды. Им пользуются большинство пловчих, несмотря на то, что это может быть немного неудобно. Но некоторые находят другие способы уберечь свой нос от воды. Например, прикрыть ноздри верхней губой. Также спортсменки могут носить и беруши, чтобы вода не попала в уши.

10. Синхронистки плавают с открытыми глазами

OLI SCARFF / AFP / East News

Хотя синхронисткам запрещено носить защитные очки, они должны постоянно держать глаза открытыми, даже когда находятся под водой. При выполнении программы спортсменкам нужно не упускать из виду партнерш по команде, чтобы при необходимости можно было выровнять свои позиции или подготовить определенные движения.

11. Спортсменки не стыдятся своей менструации



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Неловкие ситуации, связанные с месячными, могут быть у каждой девушки. Из-за того, что купальники синхронисток довольно открытые, из-под них может быть видна нить от тампона. Тогда на помощь приходят сокомандницы, которые могут указать на неловкий момент. Во время интервью олимпийская чемпионка Келси Уоррелл сказала: «Нам не стыдно, в этом нет ничего унизительного. Мы так уязвимы друг перед другом и так открыты, что всегда готовы помочь. Например, если у кого-то видно веревочку от тампона, другие члены команды обязательно об этом скажут».

У каждого вида спорта есть своя подноготная, известная только посвященным. Вот несколько секретов современных танцоров бальных танцев, которые позволяют им получать высшие оценки жюри на спортивных конкурсах.

Фото на превью CHINE NOUVELLE / SIPA / SIPA / East News