11 головных уборов, которые француженки так любят, что покупают без раздумий

Головные уборы играют особую роль во французской моде, а у многих из них неожиданная история. Они становятся чуть ли не ключевыми элементами нарядов и добавляют элегантности в каждый образ. Но вот какие именно фасоны предпочитают француженки на самом деле, понятно не сразу.

1. Шляпы-федоры

Название этой шляпы из фетра появилось благодаря героине популярной в 1880-е годы пьесы «Федора» французского драматурга Викторьена Сурду. В произведении девушка предпочитала именно этот головной убор. А теперь это с удовольствием делают и современные француженки. Как говорят знатоки уличной моды, шляпы-федоры — это то, что на самом деле носят местные. А вот всеобщая любовь французов к беретам — скорее, клише.

2. Береты

И хотя, вопреки стереотипам, береты оказались не самой популярной вещью во Франции, в 2023 году — это модный тренд. А значит, можно ожидать новую волну популярности аксессуара среди француженок. Этот головной убор из фетра первоначально надевали пастухи и фермеры, чтобы защититься от солнца и дождя. Поэтому классические береты можно носить даже в непогоду. Но современные дизайнеры советуют не ограничиваться привычными вариантами, поэтому можно смело отходить от стандартных материалов.

3. Бейсболки

Бейсболки уже давно стали универсальным аксессуаром, который добавляет непринужденности любому образу. И хотя кажется, что этот головной убор — пример американского стиля, француженки носят его с удовольствием. Так как местные модницы предпочитают лаконичные вещи и не любят кричащие надписи на одежде, то и бейсболки они выбирают нейтральных цветов и без крупных логотипов.

4. Шляпы клош

Шляпы «клош» — это элегантные женские головные уборы с широкими, округлыми полями. Название происходит от французского слова «cloche», что переводится как «колокольчик». Хотя шляпы такого фасона были особенно популярны в 1920-е годы, и сейчас многие французские дамы с удовольствием дополняют ими свой гардероб.



5. Шапки с мехом

Французские модницы убеждены, что меховые головные уборы не только выглядят актуально, но и придают образу неповторимый шарм. Они выбирают минималистичные варианты с пушистыми отворотами или полностью меховые модели. А для ухода советуют использовать сухую чистку.

6. Мягкие флисовые шапки

Мягкие шапки из флиса — также распространенный вариант головного убора во Франции. Эти легкие и теплые головные уборы пришлись по душе местным женщинам благодаря удобству и универсальности. Модели нейтральных цветов выглядят строго и элегантно, а яркие расцветки подходят для эффектного образа. Вот только речь не про спортивные флисовые шапки, а про более женственные модели.



7. Кепки «гаврош»

Французские девушки часто дополняют гардероб такой кепкой. Узнаваемая модель в стиле ретро добавляет образу легкости и непосредственности. Этот головной убор появился в 19 веке и был популярен среди рабочего класса. Во Франции фасон вошел в моду благодаря персонажу Гавроша из произведения «Отверженные» Виктора Гюго. Модель похожего фасона называется шляпой газетчика. Сейчас такие кепки в тренде, а значит с ней образ выглядит не только стильно, но и современно.

8. Плотные шерстяные шапки

В холодное время года местные женщины часто надевают теплые плотные шапки нейтральных цветов, перекликающихся с остальными элементами гардероба, а не яркие модели из тонкой ткани. Причем француженки предпочитают варианты из натуральной шерсти, а не из акрила или других дешевых материалов.

9. Капюшоны

Женщины во Франции с удовольствием носят не только шляпки и шапочки, но и капюшоны. Этот головной убор может быть отдельным аксессуаром или частью верхней одежды. Так или иначе, он придает образу нотку загадочности и может напомнить о нарядах средневековых дам. Однако, перед тем, как надеть капюшон, парикмахеры советуют не закалывать волосы наверху. Чтобы они не падали на лицо, специалисты предлагают заплетать косы.

10. Повязки на голову

Француженки нашли еще один утонченный способ подчеркнуть свою индивидуальность. Некоторые из них носят драпированные повязки на голову. Они могут не только добавить женственности, но и защитить от холода осенью. Поэтому порой такой аксессуар может стать эффектным аналогом обычной вязаной шапке с декором.

11. Соломенные шляпы

Встретить местную в этом головном уборе на прибрежных улицах Ниццы — проще простого. А вот женщины в панамах, скорее всего, окажутся иностранками. Но тут тоже есть нюансы. Француженки не любят большое количество ярких цветов в гардеробе, потому что их сложно сочетать друг с другом. А значит, цветную шляпу и яркое платье местная модница тоже вряд ли наденет.