11 хитростей, благодаря которым восточные женщины всегда выглядят шикарно

Магнетический взгляд, сияющая кожа и копна густых волос — такими обычно представляются нам восточные красавицы. Всегда выглядеть свежо и быть обворожительными женщинам Востока помогают особые бьюти-секреты, которые они передают друг другу из поколения в поколение. И пожалуй, основной из них — это использование натуральной косметики.

Мы в ADME полюбопытствовали, какими бьюти-средствами пользуются восточные женщины, чтобы выглядеть роскошно.

Хна для окрашивания волос и маникюра

Хна — это натуральный краситель из листьев лавсонии неколючей. Часто ее используют для боди-арта. Однако арабские женщины также предпочитают красить хной волосы, так как скептически относятся к химическим краскам. Некоторые девушки даже отмечают, что окрашивание хной улучшает состояние волос. Помимо традиционного рыжего цвета, можно создать и черный оттенок. Для этого восточные красавицы смешивают хну с басмой.

Наконец, хна является еще и заменой лаку для ногтей. Правда, с ее помощью ногти можно покрасить только в красный или оранжевый тона (на фото сверху).

Мед в качестве маски для лица

Арабские женщины с древних времен используют мед для того, чтобы сделать кожу лица мягкой, эластичной и сияющей. Для этого они накладывают маску из смеси меда и молока. Также из этого сладкого продукта можно приготовить очищающие и увлажняющие средства, смешав с огурцом. А чтобы сделать кожу подтянутой, восточные красавицы добавляют в мед растертые плоды инжира.

Мята как средство избавления от прыщей

По мнению арабов, мята не только делает дыхание свежим, но и позволяет быстро ликвидировать прыщи. Ведь в листьях этого растения содержится салициловая кислота. Можно измельчить мяту и нанести на область воспаления. А можно добавить этот ингредиент в маску для лица и оставить ее на ночь.

Густая подводка вокруг глаз

Bartosz KRUPA / East News

Саудовская принцесса Амира ат-Тавиль.

В качестве подводки для глаз восточные женщины используют специальное средство — кохль. В первую очередь затемненная область вокруг глаз служит защитой от солнечных лучей. Но также для арабских женщин это способ подчеркнуть свою красоту. Современный кохль не всегда, но часто изготавливают из натурального ингредиента — древесной смолы.

Тени для век разных цветов в одном мейкапе

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Чтобы создать магнетический взгляд, арабским женщинам мало просто подводки. Еще они часто наносят на веки тени как минимум 2 разных цветов. При этом они стараются подбирать тона, которые сочетаются друг с другом. Также важно закрашивать внешние уголки глаз тенями темных, дымчатых оттенков.

Кисломолочные продукты для улучшения состояния волос

Восточные женщины славятся густыми и блестящими волосами. Чтобы достичь такого эффекта, они используют только натуральные средства. Например, перед мытьем головы девушки смазывают кожу головы кефиром или простоквашей. Кисломолочные продукты питают волосы, восстанавливая их структуру.

Оливковое масло для кожи, волос и ногтей

На Востоке нерафинированное оливковое масло издавна используют в качестве косметического средства. С его помощью делают массаж: наносят масло на кожу лица, добавляют немного воды и втирают. По мнению восточных красавиц, это смягчает и омолаживает кожу. Масло подходит для смягчения кутикулы и укрепления тонких и ломких ногтей. Этот продукт добавляют в скрабы для тела, а также в маски для волос. Для лечения тусклых и поврежденных волос можно перед мытьем нанести на них пару столовых ложек жидкости, обмотать полотенцем и оставить средство на полчаса. Некоторые женщины даже ложатся спать с оливковым маслом на волосах, чтобы придать им максимальный блеск.

Морская соль для пилинга

Арабские женщины с древности использовали морскую соль как своего рода скраб. Так они избавлялись от сухости кожи и придавали ей сияние. Процедуры с морской солью еще и улучшают кровообращение. Также этот продукт известен своими противовоспалительными свойствами.

Картофельная маска для лица

Некоторые арабские женщины считают, что картофель помогает улучшить состояние кожи. Поэтому они используют этот продукт в качестве маски для лица. Можно приготовить пюре или использовать картофельный сок. Иногда в такую маску восточные красавицы также добавляют йогурт.

Только свежие продукты в рационе

Восточные женщины уверены, что пища, которую мы едим, влияет на внешний вид. Поэтому они предпочитают есть продукты, которые предварительно не замораживали и не подвергали тепловой обработке, например фрукты и овощи. Также арабские дамы употребляют много воды. А по утрам некоторые пьют теплую воду с лимоном и яблочным уксусом. Женщины верят, что так они улучшают метаболизм и очищают организм от токсинов.

Натуральные ароматические масла вместо парфюма

Арабские женщины предпочитают не использовать парфюм. Но это не значит, что они не любят ароматы. Просто вместо традиционной парфюмерной или туалетной воды они отдают предпочтение аромамаслам. А арабские духи не содержат спирта: их изготавливают исключительно на масляной основе. Любимые ароматы восточных женщин — мускус, сандал, ваниль, жасмин и роза.