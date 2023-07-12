11 немыслимых секретов красоты прошлого, узнав которые можно и чаем ненароком поперхнуться

Порой лайфхаки прошлых эпох по уходу за собой выглядят настолько диковинно, что хочется вытаращить глаза и задать вопрос: «А что, тогда правда так делали?» Даже несколько десятков лет назад общество еще рождало подобные идеи. Мы решили поведать о бьюти-фишках прошлого, которые сейчас кажутся безумными. А многие и вовсе опасны для здоровья.

В конце XIX века чистой кожи добивались с помощью таблеток из мышьяка

Чтобы избавиться от прыщей, женщины глотали таблетки на основе мышьяка, которые появились на рынке косметики в 1890-е годы. Дамы также верили, что это средство помогает устранить покраснения и веснушки и в целом добиться светлого цвета лица. Однако ядовитое вещество, помимо того, что отравляло организм, еще и приводило к излишней пигментации на всем теле.

Жители Юго-Восточной Азии выкрашивали зубы в темный цвет

Традиция красить зубы в черный цвет была особенно популярна в Японии с X по XIX века. Этот ритуал назывался охагуро. Обычно процедуре подвергались вышедшие замуж девушки. Черные зубы здесь считались символом красоты. Окрашивание зубов практиковалось и в других странах Юго-Восточной Азии — например в некоторых регионах Китая и во Вьетнаме. Во Вьетнаме через процедуру проходили все люди, достигшие половозрелого возраста. Так они показывали свою готовность создать семью, а еще — принадлежность к цивилизованному миру. Белые зубы здесь считались атрибутом исключительно зверей, дикарей и нечистой силы, а потому некрасивыми. Вьетнамские мужчины использовали для ритуала красную краску, а женщины — черную. Считается, что в начале XX столетия этот обычай постепенно изжил себя. Однако в 1930-х годах большинство сельских жителей все еще красили зубы. И в XXI веке можно встретить вьетнамцев с темными зубами.

В XIX веке женщины носили металлические корсеты, которые сдавливали внутренние органы и кости

Корсет 1885 — 1887 годов.

В 30-е годы XIX столетия в корсетах появилась фурнитура из металла. С тех пор в них постепенно стали внедрять все больше деталей из этого материала. Так, в 1879-м изобрели металлические пластины. Они вставлялись спереди для того, чтобы прижать живот и сделать его плоским. В 1880-х годах корсеты уже делали с металлическим каркасом в форме песочных часов: ведь в то время в моде была крайне узкая талия. Этот предмет гардероба порой так сильно утягивали, что сдавливали грудную клетку. В итоге у женщин часто смещались органы, нарушалось пищеварение и ломались ребра.

Во времена Марии-Антуанетты были в моде просвечивающиеся вены

В XVIII веке французская королева Мария-Антуанетта задала тренд. Кожа рук должна была казаться такой прозрачной, чтобы сквозь нее были заметны вены. Ради этого девушки специально рисовали линии синим карандашом в тех местах, где проступали сосуды. Кстати, мода на так называемую прозрачную кожу была не нова. В Британии в XVII веке женщины уже поддерживали этот тренд: они прорисовывали вены на груди синей краской.

Древнегреческие мужчины боролись с выпадением волос средством на основе голубиного помета

Существует мнение, что древнегреческий врач Гиппократ, сам страдавший от выпадения волос, создал средство для лечения этой проблемы. Оно представляло собой смесь тмина, крапивы, хрена и голубиного помета. Средство необходимо было наносить на голову. Изобретение так и не принесло результатов.

В эпоху Возрождения женщины укорачивали зубы

В XIV — XVII веках крупные зубы не были в почете. Чем они были короче, тем красивее считалась женщина. Поэтому многие девушки ради того, чтобы зубы казались меньше, специально подпиливали их.

В начале XX века изобрели машинку для создания ямочек

В 20 — 30-х годах прошлого столетия было запатентовано устройство, создающее ямочки на щеках и подбородке. Сначала оно представляло собой ремешок, который привязывался к подбородку. С двух сторон ремешка вставлялись резиновые насадки, которые давили на щеки и тем самым оставляли глубокие следы на коже. Впоследствии была также сделана насадка для подбородка. Предполагалось, что если надеть устройство на ночь, то в течение всего следующего дня на лице будут заметны милые ямочки. Однако вскоре стало понятно, что механизм не работает. Более того, он может быть опасен. Поэтому новинка довольно быстро утратила популярность.

В викторианскую эпоху белоснежную улыбку стремились заполучить любыми, даже опасными способами

В период с 1837 по 1901 год белоснежная улыбка считалась эталоном. Ради нее люди порой чистили зубы по 5 раз в день. Паста больше походила на скраб. Считалось, что, чем более у нее абразивная консистенция, тем лучше она отчищает зубы. Поэтому в пасту добавляли мел, хинин и даже древесный уголь, который со временем вызывал воспаление десен. Также люди использовали опасные химические вещества. Например, отбеливали зубы раствором азотной кислоты или цианистого калия. А в одной книге по медицине тех времен рассказывается история о двух дантистах, которые под видом отбеливающего средства продавали серную кислоту. Через несколько дней после ее применения зубы чернели и становились такими чувствительными, что их приходилось удалять.

В XVII-XVIII веках девушки украшали лицо наклейками

Еще в XVI столетии в арсенале модниц появились специальные косметические пластыри, которыми маскировали шрамы, прыщи и прочие дефекты кожи. В 1600-1700-х годах такие пластыри превратились в настоящие украшение. Декоративные наклейки имели разные формы: сердечки, звезды, геометрические фигуры и т. д. Некоторые наклейки не только выполняли роль декора, но и были символами. Например, украшение на правой щеке означало, что женщина замужем.

До 1830-х годов девушки носили парики, смазанные говяжьим жиром

Чтобы добиться объемной копны волос, женщины в XVIII столетии и даже еще в начале XIX века делали замысловатые парики с каркасом из дерева и проволоки, внутрь которого клали хлопок, шерсть и солому. Сами волосы смазывали говяжьим, а также свиным или медвежьим жиром, чтобы они не теряли форму. Такие прически были огнеопасны, а еще приводили к появлению шрамов на коже головы и к педикулезу.

Итальянки не удаляли волосы на теле

Женщины удаляют волосы на теле разными способами с древнейших времен. Например, Клеопатра использовала для этого сахарную смесь. Однако в Италии женщина с волосами на теле, наоборот, всегда считалась более привлекательной. Итальянцы были убеждены, что такие девушки больше сосредоточены на заботе о семье, чем на своей красоте. В последние десятилетия, правда, местные жители уже почти не следуют этой старинной традиции. Но в прошлом веке многие итальянские женщины еще не прибегали к процедурам по избавлению от волос. Даже актриса Софи Лорен появлялась на публике с небритыми подмышками. Она, кстати, предвосхитила мировой тренд. В 60-70-х годах повсеместно стало модно отказываться от удаления волос на теле.