11 нормальных вещей, из-за которых многие женщины напрасно чувствуют себя неловко

В современном обществе многие женщины до сих пор сталкиваются со стереотипами, которые вызывают у них чувство стеснения или даже стыда. А ведь это очень влияет на самооценку. Но давно уже есть вещи, которые стоит рассмотреть с другой стороны и, возможно, освободить себя от лишних комплексов и страхов.

«Неидеальные» зубы

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , AFP / EAST NEWS

Герои рекламных роликов, как правило, могут похвастаться идеальной жемчужно-белой улыбкой. Но ведь у каждого из нас разная толщина и оттенок эмали зубов, и это абсолютно нормально. Даже у Джулии Робертс, которая знаменита своей улыбкой, зубы не сияют идеальной белизной и имеют естественный чуть бежевый оттенок. Мне нравится смотреть фильмы 90-х и начала 2000-х, а точнее смотреть на женщин в них. Там нет 5 слоев макияжа, на глазах не наклеены «опахала», волосы чуточку пушатся и фигуры не фитоняшек. И даже зубы почти у всех родные, а не унитазно-белые и под линейку. © Подслушано / VK

Пушок на лице

Так называемый «персиковый» пушок — обычное дело, он вырастает у большинства женщин над верхней губой и на подбородке.

Цветные волосы, если вам за 40

Самовыражаться хорошо в любом возрасте. Хотя порой может казаться, что в обществе цветные волосы на солидной женщине считаются неприемлемыми. Однако солидная и уверенная в себе женщина сама решает, что для нее приемлемо. А эксперименты с имиджем сразу делают человека ярче и интереснее.

Волосы на больших пальцах ног

Порой волосы на теле растут там, где их меньше всего ждешь. Например, на пальцах ног. Женщины признались, что в списке бьюти-процедур, которые они скрывают от мужчин, выщипывание или удаление волос на пальцах ног занимает 1-ю строчку. На самом деле волосы на таком деликатном месте — хороший знак. Он означает, что у вас нормальное кровообращение. Также количество волос на ногах может меняться с возрастом — чем старше становится человек, тем гуще они растут.

Нос необычной формы

LAURENT VU / SIPA / SIPA / East News

Общество способно внушить женщинам, что носы должны быть крошечными, не учитывая, что на некоторых лицах они могут выглядеть странно. У режиссера Софии Копполы с детства большой нос. В интервью девушка рассказывала, что однажды сломала нос и отправилась к доктору. Тот пытался убедить ее сделать операцию и нос уменьшить. Однако Софии хватило уверенности в себе отказаться, сегодня она об этом ничуть не жалеет.

Волосы на руках

Многие знаменитости уже давно не стесняются демонстрировать растительность на своем теле: они появляются на официальных фотосессиях или выкладывают в соцсетях кадры с небритыми ногами и подмышками. К примеру, Алисса Милано, знакомая нам по роли Фиби в сериале «Зачарованные», спокойно фотографировалась с руками, на которых отчетливо видны темные волосы.

Пот под грудью летом

Потеть — абсолютно естественно. Как правило, на одежде пот выступает в тех местах, где плотно соприкасаются складки кожи: в подмышках, в области между ногами, под грудью. Ученые и вовсе утверждают, что пот чрезвычайно полезен для человека. Избавляясь от лишней влаги, наше тело не перегревается.

Отсутствие лака на ногтях

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Индустрия маникюра развивается быстро и масштабно. Женщинам нравится покрывать ногти лаком, в том числе гель-лаком, который держится около 3 недель. Но не покрывать ногтевую пластинку — абсолютно нормально, так ногти выглядят естественно.

Не идеально ровные ноги

Даже если ноги далеки от модельных стандартов (которые, к слову, тоже меняются), это не повод их стесняться и прятать. Ведь чувство уверенности в себе зарождается внутри нас и от ног или других частей тела не зависит. К примеру, однажды ноги Кристины Агилеры назвали морковками. Певица ничуть не обиделась, а только чаще стала появляться на публике в коротких платьях.

Кольца Венеры

DN Photography / ABACA / Abaca / East News

На одной древней статуе девушки ученые обнаружили сильно выраженные кольца Венеры — складки на шее. Они пришли к выводу, что таким образом скульптор хотел продемонстрировать достаток своей модели. Сейчас многие женщины панически боятся этих колец, так как они считаются признаком старения. Но такие складки совершенно естественны и не всегда появляются в каком-то определенном возрасте. Их не стесняются даже звезды.

Проблемная кожа на лице

Безупречной кожи не существует. Близкого к совершенству результата можно достичь, пройдя через все возможные бьюти-процедуры. Однако большинство фотографий, которые вы видите в соцсетях, не соответствует действительности. Поэтому нет смысла переживать из-за того, что кожа далека от нереалистичного идеала.

В мире шоу-бизнеса и гламура давно установился стандарт красоты, но есть звезды, которые решили не придерживаться его и демонстрировать миру свою уникальность.

Фото на превью Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News