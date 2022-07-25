11 правил этикета, которые помогут не ударить в грязь лицом за столом

Одни считают этикет формальностью, едва ли не пережитком прошлого. Другие думают, что он существует лишь для аристократических особ, проживающих во дворцах. Но задача этикета не в том, чтобы сделать человека идеальным, и его правила соблюдают не только королевы. А некоторые из этих простых знаний мы можем использовать каждый день.

Мы в ADME изучили правила столового этикета, которые следует соблюдать всем нам. А в бонусе припасли лайфхак, как сделать так, чтобы воск не капал со свечей на скатерть.

Нельзя отказываться от угощения

Если в меню входят блюда, которые вы на дух не переносите, не спешите отказываться от них и тем самым смущать хозяев. Положите на свою тарелку 1 или 2 кусочка и попробуйте. Когда вам предлагают взять добавки, лучше сначала сделать комплимент угощению и только затем отказаться и поблагодарить.

Не следует сервировать стол голыми руками

Возможно, у кого-то в серванте стоит старый и дорогой сервиз со столовыми приборами из серебра. Чтобы он прослужил дольше, следует взять пример с дворецких, которые согласно этикету надевают белые хлопчатобумажные перчатки перед тем, как сервировать стол. Это поможет избежать появления отпечатков пальцев, ведь, как показал эксперимент, они разъедают как чистое, так и стерлинговое серебро.

Нужно следить за осанкой

SIPA / East News

Очень важно, сидя за столом, следить за осанкой. Это проще сделать, если представить себе, что от макушки вашей головы прямо к потолку тянется веревка, которая поддерживает шею, грудь и плечи. Хорошая осанка помогает сохранить здоровье позвоночника. Не забывайте также, что обе ступни должны стоять на полу, а ноги под столом скрещивать неприлично. В момент, когда вы не едите, руки лучше всего держать на коленях. Локти же на стол класть непозволительно.

На столе должен быть порядок

Epitavi / easyfotostock / East News

При сервировке стола следует учитывать, что суповые ложки и ножи должны быть расположены справа от тарелки, а вилки — слева. Стаканы и чашки стоят справа вверху: это связано с тем, что раньше блюда приносили на больших подносах и заполняли тарелки, стоящие перед гостями, с левой стороны. Таким образом посуда для напитков не мешала официантам.

С салфеткой нельзя обращаться абы как

За столом дамам следует держать большую обеденную салфетку на коленях. Ее необходимо сложить пополам складкой от себя. Если вам нужно вытереться, просто возьмите салфетку за уголок и аккуратно прислоните ко рту. Когда вы ненадолго выходите из-за стола, оставьте ее на стуле: это знак того, что вы еще вернетесь и продолжите трапезу. В конце вечера положите салфетку слева от тарелки.

Гости не могут выбирать место за столом

JONATHAN NACKSTRAND / AFP / East News , JONATHAN NACKSTRAND / AFP / East News

Какой бы формы ни был ваш обеденный стол, рассадите мужчин и женщин поочередно. Пары следует расположить друг напротив друга. Помните, что мужья и жены никогда не сидят рядом. Начинать разговор за столом следует с человеком слева от вас, затем можно обращаться к соседу или соседке справа.

Следует добавлять чай в молоко, а не наоборот

Многие привыкли, что в чашку наливается чай и только затем добавляется молоко. Однако в ходе эксперимента было установлено, что молоко нагревается неравномерно и не только теряет вкус, но и образует липкую пленку на поверхности чая. Заваривание чая в чайнике, а затем добавление его в холодное молоко помогают предотвратить это. Кстати, существует мнение, что фарфор может потрескаться, если сначала налить в него горячую жидкость. Но это неправда, так как фарфор — очень прочный материал.

Запрещается передавать соль и перец по отдельности

«Будьте любезны, передайте, пожалуйста, соль», — может попросить один из гостей, и ваша рука потянется за заветной солонкой. Но, согласно этикету, соль отдельно не подают — только вместе с перечницей. Даже если ваш гость хочет лишь посолить свое блюдо, необходимо передать обе емкости.

East News

И это неслучайно, ведь, если взять и перевернуть солонку, а затем потереть ее дном перечницы, крупинки легко пройдут через отверстие и упадут прямо в вашу тарелку, не рассыпавшись по скатерти. Считается, что трение 2 доньев создает вибрацию, которая заставляет крупинки свободно высыпаться. Запомнив это простое правило, вы больше не будете мучиться, встряхивая баночку.

Необходимо всегда пользоваться столовыми приборами

Даже если королева ест бутерброды, она делает это согласно этикету: с помощью столовых приборов. Следует отрезать от бутерброда небольшие кусочки и насаживать их на вилку, перед тем как поднести ко рту. Ни в коем случае нельзя брать еду руками, даже если это простой гамбургер.

Не следует оттопыривать мизинец во время чаепития

Чаепитие — это поистине королевская традиция. По словам придворного дворецкого, чай подавали даже на свадьбе принца Чарльза и Камиллы. Он также рассказал, что Кейт Миддлтон любить пить чай с молоком, а Меган Маркл предпочитает травяные отвары. Если вы добавляете в чай сахар, то перемешивать его нужно, не прикасаясь ложкой к стенкам чашки. Существует представление, что аристократы оттопыривают мизинец, когда пьют чай. Считается, что такая традиция появилась во времена Средневековья. В то время пищу ели руками, и мизинцы вытягивали, чтобы оставлять их чистыми и макать в специи. Но как бы то ни было, сегодня оттопыривание мизинца эксперты по этикету считают грубым и неприличным.

Бонус: как избежать попадания воска на стол

Скатерть может случайно испачкаться воском от свечи, который непросто отчистить. Но есть легкий способ избежать этой неприятности. Нужно поместить свечи в холодильник на 30 минут, перед тем как выставлять их на ваш роскошный стол. Это предотвратит образование капель при разогревании воска.