11 примеров того, как одна и та же муза может посетить киноделов из разных стран и эпох

При создании новых фильмов многие режиссеры, сценаристы и художники по костюмам вдохновляются уже существующими произведениями. Так, лента «Планета бурь», вышедшая на экраны в 1961 году, повлияла на творчество Джорджа Лукаса, Стэнли Кубрика и Джеймса Кэмерона, хотя большинство современных зрителей, наверное, ее даже и не смотрели. Мы решили представить, в каких знакомых с детства фильмах могли бы почерпнуть идеи голливудские авторы.

«Ко мне, Мухтар!» и «К-9: Собачья работа»

В фильме «Ко мне, Мухтар!» 1964 года и ленте «К-9: Собачья работа» 1989 года рассказывается в чем-то похожие истории: работнику правоохранительных органов достается в напарники собака с непростым характером. В финале лент оба пса, жертвуя собой, спасают жизнь своим хозяевам, за что получают заслуженную награду.

«Карнавал» и «Ла-Ла Ленд»

В фильме 1981 года молодая девушка Нина мечтает стать артисткой и покорить сцену, но все ее попытки оборачиваются неудачами. В финале произведения Нине удается стать знаменитой певицей, но ради этого ей приходится расстаться со многими заблуждениями. В ленте 2016 года рыжеволосая провинциалка тоже старается добиться успеха на актерском поприще, что ей так же удается, но тоже после некоторых жертв.

«Гостья из будущего» и «Очень странные дела»

И любимый с детства сериал, и голливудское произведение рассказывают о группе подростков, которым приходится противостоять взрослым противникам. Причем в обоих фильмах группу ребят возглавляет юная незнакомка с загадочным прошлым, обладающая необычными способностями.

«Человек-амфибия» и «Аквамен»

Хотя Ихтиандр не обладает суперсилами Аквамена и в конце ленты вынужден окончательно оставить сушу, истории двух этих героев в чем-то похожи. Оба не чувствуют себя как дома ни на земле, ни в море, и по сути одинокие создания. Да и дизайн костюма Аквамена похож на наряд Человека-амфибии.

«Формула радуги» и «Терминатор 2: Судный день»

В 60-ых годах прошлого века на экраны вышло два фильма, сюжет которых был основан на том, что ученый создает для себя в качестве помощника робота-двойника. В комедии «Формула радуги» изобретение в результате сбегает от хозяина, что чуть не приводит к разрушительным последствиям. Кроме того, у андроида есть специальное устройство — «пластификатор», которое помогает ему принять любую внешность. Этот ход впоследствии появился в ленте «Терминатор-2: Судный день», когда модель Т1000 легко копировал облик людей.

«Аэлита» и «Восхождение Юпитер»

Немая лента 1924 года снискала зрительский успех и на родине, и за рубежом, хотя впоследствии многие отечественные критики позабыли об этом произведении. Необычные костюмы для «Аэлиты» в духе конструктивизма создали Исаак Рабинович и Александра Экстер. Своеобразные наряды инопланетян из ленты «Восхождение Юпитер» чем-то их напоминают.

«Москва — Кассиопея» и «Игра Эндера»

И в одной, и в другой ленте одаренных детей подготавливают для специальной космической миссии. После обучения ребятам предстоит столкнуться с серьезными противниками, причем рассчитывать на помощь со стороны взрослых в этом деле им не приходится.

«Приключения Электроника» и «Искусственный разум»

И в «Приключениях Электроника», и в «Искусственном разуме» рассказывается история человекоподобного робота, который способен испытывать подлинные чувства и мечтает стать настоящими человеком. Только вот у «Электроника» финал более позитивный, чем у голливудского произведения, где мальчик-андроид после всех испытаний получает только один день, наполненный настоящим счастьем.

«Планета бурь» и «Звездные войны»

Лента «Планета бурь» вышла на экраны в 1961 году и в следующие десятилетия обрела статус культовой. Многие именитые режиссеры вдохновлялись созданными образами при работе над своими лентами. Так, Джордж Лукас, работая над «Звездными войнами», взял на заметку некоторые моменты из «Планеты бурь», например, планетарный катер, флиппер.

«Берегись автомобиля» и «Форсаж»

Главного героя франшизы «Форсаж» сложно назвать благородным разбойником, как Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля». По крайней мере, в первых лентах Доминик Торетто таковым не выглядел. Но голливудская лента тоже повествует о непростых взаимоотношениях служителя правопорядка и вора, которые балансируют на грани дружбы и соперничества.

«Кин-дза-дза» и «Дюна»

Фильмы «Кин-дза-дза» и «Дюна» рассказывают разные истории, но некоторые визуальные элементы в лентах выглядят похоже. И это при том, что создателям «Кин-дза-дзы» пришлось отказаться от первоначального дизайна костюмов и создавать их из подручных материалов и всякого хлама.