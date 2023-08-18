11 секретов красоты Софи Лорен, которая однажды сбрила брови, чтобы добиться совершенства

В это сложно поверить, но Софи Лорен уже 88 лет. Надо признать, что выглядит она потрясающе. Во многом это заслуга самой актрисы, которая кропотливо работает над собой всю жизнь. Она не только правильно питается и физически активна, но и четко следует своему выработанному стилю в одежде и макияже. Правила Софи довольно просты, но многим могут пригодиться.

Подчеркивает фигуру с помощью приталенной одежды

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News , East News

Софи — обладательница фигуры «песочные часы». Чтобы подчеркнуть ее, она носит приталенные платья, которые являются чуть ли не основным элементом гардероба актрисы. Они, а также блузы и пиджаки по фигуре, выгодно обыгрывают точеную фигуру итальянки. Еще она любит делать акцент на талии при помощи ремней.

Умеет подбирать аксессуары

Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Она никогда не отказывалась от смелых для своего времени украшений. Когда-то ее самой большой страстью были широкополые шляпы. Большинство из них она приобретала у Жана Барта. Говорят, что когда Софи приходила к нему в салон, то заказывала понравившиеся шляпки оптом. В 1960-х Лорен начала носить очки с массивными оправами, которые и сегодня являются ее визитной карточкой.

Подводит глаза особым образом

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Еще в молодости Софи начала оригинально подводить глаза, что стало ее фишкой на всю жизнь. Лорен вспоминала: «Этот макияж поразительно удлинял глаза. Мы с моим визажистом Гоффредо Рошетти первыми стали использовать такой прием». Сегодня он известен под названием «кошачий глаз». Еще совсем недавно такая подводка была на пике популярности, а Лорен ей до сих пор не изменяет.

Не забывает о красоте рук

MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Лорен убеждена, что постоянное использование крема сохранит красоту рук, даже если больше никаких процедур не делать. А еще она зареклась выполнять работу по дому: «Хвала техническому прогрессу! Посудомоечная и стиральная машины, роботы-пылесосы — все эти новомодные штуки не только экономят силы, но и позволяют сохранить молодость рук». Актриса держит тюбики с кремами всюду: в каждой комнате дома, в машине, в сумке. Она советует: «Оставляйте тюбики везде, чтобы при первой же свободной минутке вы могли смазать руки. Крем творит чудеса». И делится еще одним хаком: «Если в ближайшие 20 минут не собираетесь ничего делать руками, то смажьте их жирным кремом и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Положительный эффект гарантирован».

Придает большое значение волосам

Zenon Zyburtowicz / East News , aleandro biagianti / AGF / SIPA / Sipa Press / East News

В 88 лет Софи может похвастаться шикарной шевелюрой, а все потому, что она всю жизнь моет волосы по одной схеме. Актриса говорила: «Нанося шампунь, тщательно массируйте кожу головы. Однако не нужно обращаться с ней так, будто вы моете шваброй грязный пол. Тут важна деликатность». Также Лорен убеждена, что оливковое масло — лучший бальзам для волос: «Вотрите немного масла в кожу головы и расчешите волосы. Вымойте их через несколько часов. Возможно, вам придется использовать шампунь несколько раз, чтобы убрать масло, но этот трюк придаст вашим волосам здоровый блеск».

Идет впереди своего времени

East News , AF Archive / Cinetext / Morgan / Mary Evans Picture Library / East News

В 1950-60-х годах Лорен полностью сбривала свои брови и рисовала их карандашом с тоненьким грифелем, прорисовывая каждый волосок. Такие брови казались натуральными и довольно пышными, однако они былы результатом кропотливой работы актрисы в период, когда еще не существовало татуажа бровей. Кстати, сейчас многие модницы зачесывают брови наверх, а Лорен начала так делать еще в 1960-х. Стоит только взглянуть на ее фото того времени.

Активно использует оливковое масло

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

Софи употребляет в пищу минимум 2 столовые ложки оливкового масла в день. Еще она наносит его на лицо, чтобы увлажнить кожу и придать ей блеск. Добавляет несколько колпачков масла и в воду перед принятием ванны. По признанию актрисы, ее естественная красота — результат действия такой вот «странной ванны с оливковым маслом».

Тщательно ухаживает за кожей вокруг глаз

Courtesy Everett Collection / East News

В 1950-1960-е годы Лорен делала кашицу из мяты и наносила ее под глаза. Такая смесь помогала актрисе избавиться от темных кругов. Действительно, листья мяты содержат много витамина С, который стимулирует выработку коллагена, а он делает кожу более упругой. Сейчас актриса предпочитает более современный уход: «После очищения я наношу на кожу вокруг глаз крем с витамином А. Обязательно нужно следить за состоянием этой области, ведь она склонна к сухости и нуждается в постоянном увлажнении».

Придерживается четкого расписания дня

AP / East News

Актриса старается ложиться спать в 20:00, а просыпается в 5:00. Начинает свой день с десятиминутного холодного душа, ведь он, по ее мнению, полезен для поддержания формы груди, а также заряжает организм энергией. Затем Лорен направляется на часовую прогулку. О такой физической активности она размышляет следующим образом: «Активность может сделать вас более изящными. Идите так, будто вся эта улица принадлежит вам».

Тщательно следит за тем, что ест

SCHNEIDER PRESS / SIPA / EAST NEWS

Актриса никогда не сидела на изнуряющих диетах и любит вкусно поесть. Одно из любимых блюд Лорен — паста с оливковым маслом и томатным соусом. Но в чем же секрет ее потрясающей фигуры? Она ест небольшими порциями в определенное время и следит за качеством еды. Употребляет в пищу только натуральные продукты, избегает большого количества крахмала. Старается есть больше фасоли, риса и овощей. Говорит, что следует отказаться от консервов, есть поменьше красного мяса, а рыбы и курицы — побольше. На завтрак актриса предпочитает английский кекс и чашечку кофе без кофеина. В полдень съедает сэндвич. Обедает макаронами, курицей, салатом и фруктами, а вот ужин предпочитает легкий.

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Итальянская дива упоминает и о важности употребления достаточного количества жидкости: «Если вы пьете достаточно воды, а это 8 стаканов в день, то ваша кожа всегда будет ухоженной. Необязательно пить только обычную воду, можно также минеральную, фруктовые соки, кофе, чай. Но, пожалуйста, не пейте 8 чашек кофе в день».

Всегда мыслит позитивно и верит в себя

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

В самом начале карьеры на Софи оказывали давление. Молодой актрисе постоянно говорили о том, что ее нос слишком длинный, а рот большой. Но Лорен никого не слушала, ведь она уже тогда верила в себя. Еще один секрет ее красоты — гармония с собой. Актриса признавалась: «Красота — это то, как ты себя чувствуешь внутри, ведь если внутри гармония, то она будет отражаться и в глазах». Она убеждена, что красота есть в каждой женщине, важно лишь раскрыть ее. Итальянка не раз признавалась, что всегда мыслит позитивно: «Очень редко вы сможете застать меня в грустном или меланхолическом настроении». Даже во время обычной прогулки она думает о том, что за углом ее может поджидать что-то красивое и чудесное.

Многие из нас помнят и другую красивую актрису — звезду сериала «Клон» Джованну Антонелли. В свои 47 лет она мало изменилась, а потому так интересно узнать ее секреты стиля и ухода за собой.