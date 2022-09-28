11 тонкостей цветочного этикета, которые помогут избежать неловких моментов

Существует 2 главных нюанса цветочного этикета, которые всегда следует учитывать: кому дарить и по какому поводу. Звучит просто, однако тут есть немало моментов, знание которых поможет не ударить в грязь лицом. Например, как именно преподносить букет, какие выбрать цветы в зависимости от повода и можно ли дарить цветы мужчине.

Выбирайте цветы в зависимости от пола и возраста

Одним из главных правил цветочного этикета является выбор букета в зависимости от возраста и пола получателя. Детям — как мальчикам, так и девочкам — принято дарить небольшие букетики из нежных мелких цветов разного цвета. Подобная композиция хорошо сочетается с основным подарком. Также хорошим выбором может стать «букет» из игрушек и сладостей. Подросткам советуют дарить более утонченные варианты, чем детям, но при этом не настолько роскошные, как взрослым. Поскольку в этом возрасте молодые люди стараются выделиться среди сверстников, хорошим вариантом может стать экзотический цветок. Взрослым дарят цветы на длинном стебле. Для молодых девушек обычно подбирают герберы, розы, лилии, эустомы и другие так называемые «благородные» цветы, среди которых также есть и орхидеи. Но их лучше выбирать для женщин постарше.

Подбирайте цвет, соответствующий поводу

Цвет композиции зависит от того, радостное событие или наоборот. Белые, светло-желтые и другие успокаивающие оттенки цветов традиционно подходят для выражения сочувствия. Поэтому считается дурным тоном дарить исключительно белые лилии или хризантемы на праздники, так как эти цветы традиционно являются символом печали.

Яркие цвета почти всегда уместны для счастливых или важных событий, например дня рождения или выражения благодарности.

Вручайте букет правильно

Есть несколько правил, которые относятся непосредственно к моменту, когда букет передается тому, кому предназначен: При вручении букет принято держать стеблями вниз, а цветками наверх.

В момент дарения цветы держат в левой руке, правая же остается свободной для приветствия.

При посещении гостей букет дарят хозяйке дома, но если поводом является какое-то конкретное событие, например день рождения, тогда их вручают виновнику торжества.

Дарение цветов сопровождается соответствующими словами по случаю и комплиментами.

Если молодой человек впервые посещает дом любимой, он должен оказать знак внимания и подарить цветы девушке и ее матери. Букеты должны быть равнозначными, но ни в коем случае не одинаковыми.

Убедитесь, что для букета найдется место

Отправить цветы кому-то на работу довольно удобно, ведь большинство времени мы проводим именно там. Однако стоит убедиться, что получателю букет не помешает. Небольшая композиция подходит в тех случаях, когда вручать ее будут в небольшом помещении или если получатель делит рабочее пространство с кем-то еще (например, open space или смежные столы). Тогда подарок не будет мешать и никого не стеснит.

Большой букет будет уместен, если для него найдется место в офисе или комнате и это не будет выглядеть навязчивым. Главное правило — не переусердствовать.

Учитывайте время доставки

Когда цветы отправляются курьером, следует учитывать время доставки. Адресату должно быть удобно получить подарок. Возможно, лучшим вариантом будет согласовать это время с ним или передать его номер телефона курьеру, с которым он сможет договориться на удобное время самостоятельно.

Не стоит дарить цветы, если просили этого не делать

Если на мероприятие попросили приносить что-то взамен цветов, то не стоит их дарить. Иначе это будет нарушением этикета. Вместо этого могут попросить принести пожертвования, игрушки или даже корм для животных.

От предложения купить цветы на улице может отказаться только женщина

Порой в фильмах можно увидеть, как мужчина покупает цветы на глазах у женщины, для которой они предназначены. Однако этот жест не совсем корректен. Он говорит о том, что мужчина не подготовился к встрече. Бывают и такие ситуации, когда пара прогуливается вместе и проходит мимо цветочника. Если он предлагает свои услуги, то по правилам этикета отказаться от такой покупки может только сама дама.

В театре не бросайте букет на сцену и не вручайте цветы слишком рано

Театральный этикет и обычаи предполагают, что ни в коем случае нельзя дарить цветы перед выступлением. В этой сфере правила очень просты: Букет вручается, когда представление закончилось и все выходят на поклон. Участники поднимают цветы над головой после того, как получили их, а когда занавес опускается, относят их в гримерку.

В кино нередко показывают, как актеров забрасывают цветами на сцене. В реальной театральной жизни это случается не так часто. Зрителям дозволяется кидать цветы к ногам выступающих, но традиционно это должна быть одна красная роза.

Убедитесь, что букет не нарушает культурных обычаев

В некоторых странах цвета и сами цветы имеют разное значение, порой диаметрально противоположное. Например, в Восточной Европе привычный нам радостный желтый цвет символизирует предательство. В Китае и Японии лилии, белые и желтые хризантемы являются также и траурными цветами. А на Гавайях совершенно нормально дарить цветочные венки на радостные события. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и случайно никого не обидеть, лучше заранее проверить, не нарушает ли цветок культурных обычаев.

Удостоверьтесь, что цветы не несут опасности

Проверьте, не вредны ли цветы для домашнего питомца получателя. Вряд ли подарок придется по душе, если от него ненароком кто-то пострадает. Например, лилии не подойдут, если в доме живет кошка. Но не стоит забывать, что и у людей бывает аллергия на некоторые виды растений.

Мужчинам тоже можно дарить цветы

Мужчины нередко в качестве подарка преподносят красивый букет цветов. В современном мире границы в этом вопросе стираются, и сегодня женщина вполне может сделать то же самое. Кроме того, нет никаких ограничений в том, кто может любить цветы и их аромат, а кто нет. Однако стоит учитывать контекст. Основное правило в этом вопросе: не поставить мужчину в неловкое положение. Например, если у него очень веселые коллеги, которые любят подшучивать, а сам получатель очень раним, то прилюдное вручение букета на рабочем месте может оказаться не таким радостным. В этом случае лучше вручить букет дома, при встрече или в другой обстановке. Также лучше выбирать нейтральный цвет композиции, избегая пурпурных и розовых оттенков. Хорошим выбором может стать синий или золотой.