11 великих людей, которые только в учебнике прилежные, а в жизни — те еще прохвосты

Образы великих людей в нашем сознании нерушимы: талантливые, трудолюбивые и целеустремленные. Однако и они были людьми — со своими скрытыми слабостями и странными привычками. Моцарт любил остро шутить, Пушкин — эксцентрично одеваться, а Дали не смел перечить жене. Другие непопулярные факты из биографий культурных деятелей прошлого — в нашем материале.

Вольфганг Амадей Моцарт обожал скабрезные шуточки

Все, кто знаком с биографией великого композитора, знают, что в юности он обожал скандалить, забавлять или выводить из себя друзей детскими шалостями и грубыми шутками.

Александр Пушкин носил прозрачные панталоны

Порой Пушкин удивлял друзей и знакомых своим эксцентричным поведением. Как-то он появился на летнем вечере в необычном наряде: писатель был в прозрачных панталонах. Жена губернатора, госпожа Шемиот, уверяла всех присутствующих, что Пушкин просто выбелил летние панталоны в тон своей кожи. Когда она наконец осознала горькую правду, то поспешила немедленно выслать своих дочерей из комнаты. Все остальные на вечере продолжали делать вид, что ничего необычного не происходит, так что маленькая выходка Пушкина осталась без больших последствий.

Хемингуэй однажды утащил из заведения писсуар

Писатель был завсегдатаем одного заведения, из которого однажды прихватил писсуар. Хемингуэй зачем-то вырвал его из стены и отнес домой. Позже он сделал из писсуара фонтанчик для кошек.

Виктор Гюго крутил романы на стороне

Виктор Гюго любил свою жену, но это не мешало ему постоянно ей изменять. У знаменитого писателя было много любовниц, одной из которых была жена его сына — Элис Ози.

Сальвадор Дали мог посещать свою жену только по письменному приглашению

Гала была женой и музой Дали. На закате жизни он купил для нее замок в городе Пуболь, и с 1971 года она жила там неделями. Дали обставил замок жены мебелью, но, по его собственному признанию, ему разрешалось посещать его только по письменному приглашению. Дали боялся, что Гала может бросить его, и потому выполнял все ее прихоти.

Джек Лондон был не единожды замечен в плагиате

Писатель был известен тем, что заимствовал для своих сюжетов реальные истории из газет или у других писателей. Однажды Лондон признался в повторе и добавил при этом, что отправил автору письмо с благодарностью.

Лев Толстой заставил жену прочесть описания своих любовных похождений

Когда Лев Николаевич и Софья Андреевна поженились, ему было 34 года, ей — 18 лет. В первую брачную ночь Толстой подарил молодой жене свои дневники, в которых подробно описывались любовные приключения новобрачного с другими женщинами, и заставил тут же их прочитать. Софья была в полном ужасе и так и не смогла простить мужу эту выходку.

Томас Элиот обожал розыгрыши

Писатель был большим шутником. Когда его племянник был маленьким, Элиот отвел его в магазин приколов и купил вонючие бомбочки, которые они тут же запустили в вестибюле ближайшего отеля. Элиот обожал разыгрывать своих друзей. Например, приглашал их к себе в гости, раскладывал на стулья пукающие подушки и ждал реакции.

Уильям Фолкнер работал на почте и выкидывал чужие письма

Почте Фолкнер отдал 3 года своей жизни. При этом заносчивый гений был худшим работником, какого только можно представить. Он открывал и закрывал офис когда ему вздумается, читал чужие журналы, выбрасывал любую почту, которую считал неважной, или писал в подсобке, пока посетители ждали снаружи.

Агата Кристи, предположительно, инсценировала собственное исчезновение, чтобы спасти свой брак

Однажды писательница пропала на 11 дней. Поиски увенчались успехом: Кристи нашли целой и невредимой в отеле в Харрогейте. Она зарегистрировалась под фамилией любовницы своего мужа. А через 2 года развелась с ним. Спустя более 90 лет биографы и историки до сих пор спорят о том, что произошло в те дни в 1926 году: была ли это месть, депрессия или амнезия.



Зинаида Гиппиус любила шокировать публику своими нарядами

Гиппиус одевалась сложно и провокационно. Она могла демонстративно явиться куда-то в нежном платье, иронизируя над общепринятыми представлениями о женственности. А могла надеть мужской костюм и дополнить его лорнетом или моноклем. Все это вызывало бурную реакцию у современников.