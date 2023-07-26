11 вещей в бальных танцах, от которых у нас глаза на лоб лезут. А танцоры — ничего, привыкли

Многие из нас любят наблюдать за тем, как легко и грациозно скользят по паркету исполнители бальных танцев. Но при этом мало кто знает, на какие ухищрения им приходится идти, чтобы безупречно смотреться в свете софитов. В этом деле нет мелочей — танцоры тщательно выбирают обувь, наносят специальный макияж и стараются держать особое выражение лица во время всего выступления.

Зачем девушки выбирают колготки в сеточку

Профессиональные танцоры знают, что этот элемент гардероба визуально делает ноги загорелыми и стройными. Так что, если у девушек, занимающихся бальными танцами, будет выбор между обычными колготками и колготками в сеточку, они выберут второй вариант.

Как искусственный загар долго держится на теле

Крем для загара запросто может стереться о танцевальный костюм во время активных движений. Чтобы предотвратить это, танцоры часто распыляют на себя лак для волос. В итоге автозагар идеально держится на теле, пока они исполняют свой номер перед жюри.

Влюблены ли партнеры друг в друга

Многие партнеры по бальным танцам не поддерживают романтические отношения. Они просто считают друг друга близкими друзьями — неважно, насколько откровенно при этом выглядят их танцы. Некоторые из профессиональных танцоров даже работают в паре с сестрами, братьями или другими родственниками.

Как выбирают цвет туфель

Наиболее популярным цветом считается телесный. Его выбирают из-за того, что обувь должна соответствовать тону кожи после нанесения автозагара. Если туфли будут резко контрастировать с ним, тогда внимание жюри будет приковано только к ногам. Поэтому женщины обычно надевают обувь телесного, кремового, золотого и серебряного цвета. А мужчины подбирают черные туфли под тон брюк.

Как избегают конфуза с нижним бельем

Танцовщицы обычно надевают костюмы, скрывающие нижнее белье. Для этого в платье вшивается боди, которое позволяет спокойно выполнять активные махи ногами. По сути, это самый обычный купальник, просто не водонепроницаемый. В некоторых случаях девушки вместо боди надевают под платье соответствующие ему по цвету утягивающие шорты.

На какой подошве предпочитают обувь

Танцоры выбирают туфли на замшевой подошве, которая позволяет стопе свободно гнуться во время выполнения движений. Кроме того, она обеспечивает меньшее трение и дает возможность легко скользить по паркету. Новички чаще всего начинают заниматься в обычной обуви, а через пару недель переходят на туфли для бальных танцев.

Почему подгибают пальцы

Если танцовщица не подогнет пальцы, она может легко споткнуться о своего партнера по танцу. В итоге вся композиция будет нарушена, а исполнители будут смотреться нелепо и неуклюже. Иногда это может неудачно закончиться не только для танцовщицы с партнером, но и для остальных пар на паркете.

Как подготавливают туфли

Набойки на каблуках нередко изнашиваются быстро и неравномерно. Это может привести к тому, что танцовщица потеряет равновесие и контроль над своими движениями. Для прочности каблуков применяются прозрачные насадки, спасающие обувь от преждевременного износа. Снизу они покрыты особым материалом, который дает возможность во время танца четко ставить ноги на пятки.

Зачем наносят яркий макияж

Судьи всегда серьезно относятся к внешнему виду участников и отдельно обращают внимание на соответствие макияжа их образу. Он должен сочетаться с выбранным костюмом. Для яркого платья можно взять черные и серые тени для век, а к темно-синему или изумрудному лучше сделать яркие акценты на лице. Кроме того, важно убедиться, что все средства водостойкие и во время выступления не размажутся от пота.

Почему такая эмоциональная мимика

Танцоры выражают свои чувства не только через движения, но и через зрительный контакт с аудиторией. При этом важно, чтобы мимика не была вымученной и неестественной. Чтобы не демонстрировать окружающим оскал, нужно не допускать соприкосновения верхних и нижних зубов. Между ними следует оставлять небольшое расстояние для естественного вида улыбки.

Из-за чего волнуются танцоры

Помимо переживаний перед выступлением на публику, волнения добавляет то, что танцоры часто не знают, какая песня будет играть, когда они окажутся на паркете. Заранее им известен только тип танца и приблизительная скорость музыкальной композиции.

Бонус: как некоторые из нас начинали заниматься танцами

Разговорились как-то со знакомым о том, кто чем в детстве занимался. Он признался, что на бальные танцы ходил.

Я: «И как так вышло?»

Он: «Подошел к маме, сказал, что хочу заниматься карате. Мы пошли в зал. Мама сказала, что ей надо заглянуть к тренеру. Потом вышла оттуда и говорит, мол, тренер считает, что мне пока нужно походить на бальные танцы, там растяжке научат. Ну мы пошли и записались.

Я: «И?»

Он: «Через три года занятий я наконец-то понял, что меня обманули». © Slim10 / Pikabu