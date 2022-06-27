11 знаменитостей, чьи дети уж точно умеют потрепать им нервишки

Знаменитости кажутся нам успешными во всем. Актеры могут сняться в нескольких фильмах за год, музыканты — выпускать альбом за альбомом. И при этом все они успевают проводить время с семьей и воспитывать детей, зачастую сразу нескольких. Но все это лишь выглядит хорошо и просто, а на деле звезды сталкиваются с теми же проблемами, что и мы. Их дети так же капризничают и выдают перлы, от которых у любого голова кругом пойдет.

Мы в ADME перечитали истории известных людей, чьи дети умеют потрепать нервишки, и, скажем честно, нас покорила стойкость многих звезд.

Джессика Альба

Дочери Джессики Альбы в детстве постоянно соперничали: выхватывали друг у друга игрушки, одна ломала то, что построит другая. И обе они не очень-то любили нести за такое поведение наказание. Актриса рассказала, как пыталась ставить их в угол: «Моя 2-летняя дочь может продержаться секунд 15, прежде чем скажет: „Хорошо, я закончила“. Тогда мне приходится напоминать, что время не зависит от ее пожеланий».

Крис Мартин

У фронтмена группы Coldplay Криса Мартина двое детей от бывшей жены Гвинет Пэлтроу. Старшая дочь Эппл стремится к самостоятельности и порой стесняется появления родителей. «Дочь устроилась в магазин одежды. Для нее это первая работа, поэтому я решил зайти и проведать ее. Но как только подошел к кассе и Эппл увидела меня, она сразу выпалила: „Папа, убирайся!“ Пришлось покупать футболку у другой девушки», — со смехом рассказывает Мартин.

Яна Крамер

Певица Яна Крамер теперь уверена, что за детьми нужен глаз да глаз. Так, однажды ее дочь Джоли возилась на заднем дворе с папой, когда тот строил домик для собак. И когда отец отвлекся, девочка решила попить из собачьей миски, за чем ее и застукала Крамер.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — мать четверых детей, и уж она точно может рассказать многое о сложностях родительства. Один из трудных моментов, с которыми сталкивалась модель — ревность старшей дочери Норт к малышу Сейнту. «Норт постоянно обижала Сейнта. Я думала, это короткий переходный период, но все продолжалось довольно долго», — делится Кардашьян. Ревность проявлялась, даже когда Ким кормила младшего грудью. Приходилось брать пакет обычного молока и давать дочери трубочку, чтобы та пила одновременно с братом.

Келли Кларксон

У Келли Кларксон хватает историй о дочери Ривер. Мало того что малышка с раннего детства полюбила запираться в комнате на замок, так еще и ругательства выдает иногда. Как-то Ривер готовилась ко сну, но мама засиделась в ее комнате. Девочка не растерялась и выпалила: «Иди вон!» «Я такая: „Извините, юная леди, что? Где ты этого набралась?“ — вспоминает певица о своей реакции. — Дочь ответила, что из книг о Гарри Поттере. А значит, это больше моя вина — я же читаю ей».

Виктория Бекхэм

У Виктории Бекхэм четверо детей, и, с ее слов, все они имеют прекрасные манеры. Единственная проблема, с которой сталкивается певица, — это то, что все они, включая дочь Харпер, постоянно играют в футбол в доме.

Дрю Бэрримор

Семейная прогулка Дрю Бэрримор с детьми однажды закончилась забавной историей. Актриса запретила дочери гоняться за уткой, так она устроила истерику. «Олив взяла и плашмя разлеглась на земле. Но теперь-то я знаю, что делать в такой ситуации, — делится Бэрримор. — Нужно просто разрешить ребенку это сделать. Поймает утку — будет довольна, не поймает — будет зла не на меня, а на птицу».

Элисон Ханниган

Элисон Ханниган настолько устала убирать после детей, что разразилась об этом ярким сообщением в своих социальных сетях: «Подумываю заменить суперсилу, которой я хотела бы обладать, на способность убирать в доме быстрее, чем мои дети его захламляют».

Анна Фэрис

Сын Анны Фэрис — довольно озорной парень, который всегда не прочь и устроить бардак в доме, и раскидать повсюду попкорн, и даже разрисовать стены. Вот как актриса отшучивается о его проделках: «Люблю экономить на таких вещах, как покраска стен. Джек и сам прекрасно справляется с этим».

Кристен Белл

Дочь Кристен Белл не один год требовала, чтобы на Хеллоуин мама оделась Эльзой из мультфильма «Холодное сердце». По лицу актрисы на фото ниже заметно, что она сделала это вынужденно и относится к уговорам дочери с иронией. Все же Белл в этом мультфильме озвучивала другую героиню — принцессу Анну.

Кейт Миддлтон

Настоящей звездой на торжестве в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II стал ее правнук принц Луи. Мальчика было не остановить: он всю церемонию скакал на своем кресле и корчил рожицы маме. Как только Кейт Миддлтон ни пыталась успокоить сына — все было напрасно.