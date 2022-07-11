11 знаменитостей, которые нашли новую любовь и снова стали счастливыми
Для большинства людей влюбленность и взаимная симпатия — те чувства, которые наполняют жизнь, ведь они могут разделить прекрасные моменты с любимым человеком. Но некоторым отношениям не суждено продлиться долго, и они рано или поздно заканчиваются. После расставания мы часто думаем, что больше никогда не полюбим и не сможем найти свою вторую половинку.
Мы в ADME хотим поделиться с вами списком знаменитостей, которые снова нашли любовь после разрыва прошлых отношений. Вы увидите, что все возможно. Жизнь полна сюрпризов и возможностей, поэтому никогда не опускайте руки.
1. Крис Прэтт
Крис Прэтт и Анна Фэрис познакомились на съемках фильма «Отвези меня домой», который был снят в 2007 году. Они оба влюбились друг в друга и начали встречаться. Актеры поженились, и, хотя их отношения длились 8 лет, в итоге они развелись в 2018 году из-за появившихся разногласий.
Сейчас Крис женат на Кэтрин Шварценеггер, и у них есть 2 дочери.
2. Риз Уизерспун
Риз Уизерспун и Райан Филипп познакомились на праздновании 21-го дня рождения актрисы. Она сказала ему: «Ты — мой подарок». Они начали встречаться, а через 2 года поженились, после выхода фильма «Жестокие игры», в котором они оба снимались. У них было двое детей, но в 2006 году из-за разногласий они расстались.
Позже Риз познакомилась с агентом по подбору талантов Джимом Тотом, и в 2010 году у них завязались отношения. Год спустя они поженились, а в 2012 году у них родился ребенок. На сегодняшний день они все еще вместе и очень любят друг друга.
3. Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон были женаты 3 года. Их отношения не сложились, и они расстались. Год спустя Райан женился на Блейк Лайвли, и у них появилось 3 детей.
4. Эштон Кутчер
Люди говорят, что у любви нет возраста, что и подтверждают Эштон Кутчер и Деми Мур, которая на 16 лет старше актера. Их брак завершился после 6 лет совместной жизни. Через некоторое время Кутчер воссоединился с Милой Кунис. С актрисой он познакомился еще на съемках сериала «Шоу 70-х», где они играли влюбленную пару. Они поженились в июле 2015 года.
5. Николь Кидман
Николь Кидман и Том Круз были одной из самых культовых пар 90-х. Они познакомились во время съемок фильма «Дни грома». В том же году они поженились и вскоре после этого усыновили 2 детей. После 11 лет брака они развелись из-за появившихся разногласий.
Спустя годы после их развода Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном и вскоре родила от него 2 дочерей.
6. Джастин Бибер
Отношения Джастина и Селены длились 7 лет, но все закончилось из-за того, что, по словам певца, в голове у него тогда еще гулял ветер. Ему нужно было повзрослеть и научиться принимать правильные решения. Некоторое время спустя он начал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Тогда певец все еще отходил от предыдущих отношений с Селеной.
Джастин понял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с Хейли, когда увидел ее на мероприятии с ребенком на руках. Они стали относиться к своим отношениям более серьезно и вскоре поженились.
7. Сальма Хайек
Сальма Хайек и Эдвард Нортон познакомились во время съемок фильма «Фрида» в 2002 году. Однако роман длился недолго, так как на следующий год их пути разошлись.
Позже актриса познакомилась с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино во время выставки в Венеции в 2006 году. В следующем году они обручились и у них родилась дочь, Валентина Палома. Пару лет спустя они сыграли свадьбу, на которую были приглашены многие знаменитости. По сей день пара все еще счастлива вместе.
8. София Вергара
София Вергара впервые вышла замуж за своего школьного возлюбленного Джо Гонсалеса, когда ей было 18 лет. У них родился ребенок. Но отношения продлились недолго, и в 1993 году они развелись. После этого Вергара обручилась с Ником Лебом, но из этого тоже ничего не вышло.
В 2014 году Вергара встретила Джо Манганьелло. Они обручились через 6 месяцев после знакомства.
9. Миранда Керр
Миранда Керр и Орландо Блум были женаты 3 года, но ничего не вышло, потому что, по словам модели, они не сошлись характерами. Но через 4 года девушка снова вышла замуж — на этот раз за Эвана Шпигеля, основателя Snapchat.
10. Джессика Симпсон
Одна из самых культовых пар 2000-х годов, Джессика Симпсон и Ник Лаше, были женаты с 2002 по 2006 год и снимались в реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика». После их развода Джессика начала встречаться с Эриком Джонсоном. Они объявили о своих отношениях в 2011 году.
11. Гвен Стефани
Гвен Стефани и Гэвин Россдейл, гитарист и вокалист британской группы Bush, познакомились на концерте. Они влюбились друг в друга и начали встречаться. Семь лет спустя они поженились, а в 2005 году объявили, что у них будет ребенок. За годы совместной жизни у пары родилось 3 детей. В 2015 году Стефани подала на развод.
В 2014 году на шоу The Voice певица познакомилась с Блейком Шелтоном. У них завязались романтические отношения, и в 2021 году они поженились. Мы надеемся, что они будут счастливы.
Какую еще пару вы бы добавили в этот список? Расскажите в комментариях.