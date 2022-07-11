11 знаменитостей, которые нашли новую любовь и снова стали счастливыми

Для большинства людей влюбленность и взаимная симпатия — те чувства, которые наполняют жизнь, ведь они могут разделить прекрасные моменты с любимым человеком. Но некоторым отношениям не суждено продлиться долго, и они рано или поздно заканчиваются. После расставания мы часто думаем, что больше никогда не полюбим и не сможем найти свою вторую половинку.

Мы в ADME хотим поделиться с вами списком знаменитостей, которые снова нашли любовь после разрыва прошлых отношений. Вы увидите, что все возможно. Жизнь полна сюрпризов и возможностей, поэтому никогда не опускайте руки.

1. Крис Прэтт

Крис Прэтт и Анна Фэрис познакомились на съемках фильма «Отвези меня домой», который был снят в 2007 году. Они оба влюбились друг в друга и начали встречаться. Актеры поженились, и, хотя их отношения длились 8 лет, в итоге они развелись в 2018 году из-за появившихся разногласий. Сейчас Крис женат на Кэтрин Шварценеггер, и у них есть 2 дочери.

2. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун и Райан Филипп познакомились на праздновании 21-го дня рождения актрисы. Она сказала ему: «Ты — мой подарок». Они начали встречаться, а через 2 года поженились, после выхода фильма «Жестокие игры», в котором они оба снимались. У них было двое детей, но в 2006 году из-за разногласий они расстались. Позже Риз познакомилась с агентом по подбору талантов Джимом Тотом, и в 2010 году у них завязались отношения. Год спустя они поженились, а в 2012 году у них родился ребенок. На сегодняшний день они все еще вместе и очень любят друг друга.

3. Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон были женаты 3 года. Их отношения не сложились, и они расстались. Год спустя Райан женился на Блейк Лайвли, и у них появилось 3 детей.

4. Эштон Кутчер

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Люди говорят, что у любви нет возраста, что и подтверждают Эштон Кутчер и Деми Мур, которая на 16 лет старше актера. Их брак завершился после 6 лет совместной жизни. Через некоторое время Кутчер воссоединился с Милой Кунис. С актрисой он познакомился еще на съемках сериала «Шоу 70-х», где они играли влюбленную пару. Они поженились в июле 2015 года.

5. Николь Кидман

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Николь Кидман и Том Круз были одной из самых культовых пар 90-х. Они познакомились во время съемок фильма «Дни грома». В том же году они поженились и вскоре после этого усыновили 2 детей. После 11 лет брака они развелись из-за появившихся разногласий. Спустя годы после их развода Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном и вскоре родила от него 2 дочерей.

6. Джастин Бибер

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Отношения Джастина и Селены длились 7 лет, но все закончилось из-за того, что, по словам певца, в голове у него тогда еще гулял ветер. Ему нужно было повзрослеть и научиться принимать правильные решения. Некоторое время спустя он начал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Тогда певец все еще отходил от предыдущих отношений с Селеной. Джастин понял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с Хейли, когда увидел ее на мероприятии с ребенком на руках. Они стали относиться к своим отношениям более серьезно и вскоре поженились.

7. Сальма Хайек

Сальма Хайек и Эдвард Нортон познакомились во время съемок фильма «Фрида» в 2002 году. Однако роман длился недолго, так как на следующий год их пути разошлись. Позже актриса познакомилась с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино во время выставки в Венеции в 2006 году. В следующем году они обручились и у них родилась дочь, Валентина Палома. Пару лет спустя они сыграли свадьбу, на которую были приглашены многие знаменитости. По сей день пара все еще счастлива вместе.

8. София Вергара

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София Вергара впервые вышла замуж за своего школьного возлюбленного Джо Гонсалеса, когда ей было 18 лет. У них родился ребенок. Но отношения продлились недолго, и в 1993 году они развелись. После этого Вергара обручилась с Ником Лебом, но из этого тоже ничего не вышло. В 2014 году Вергара встретила Джо Манганьелло. Они обручились через 6 месяцев после знакомства.

9. Миранда Керр

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Миранда Керр и Орландо Блум были женаты 3 года, но ничего не вышло, потому что, по словам модели, они не сошлись характерами. Но через 4 года девушка снова вышла замуж — на этот раз за Эвана Шпигеля, основателя Snapchat.

10. Джессика Симпсон

Одна из самых культовых пар 2000-х годов, Джессика Симпсон и Ник Лаше, были женаты с 2002 по 2006 год и снимались в реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика». После их развода Джессика начала встречаться с Эриком Джонсоном. Они объявили о своих отношениях в 2011 году.

11. Гвен Стефани

Гвен Стефани и Гэвин Россдейл, гитарист и вокалист британской группы Bush, познакомились на концерте. Они влюбились друг в друга и начали встречаться. Семь лет спустя они поженились, а в 2005 году объявили, что у них будет ребенок. За годы совместной жизни у пары родилось 3 детей. В 2015 году Стефани подала на развод. В 2014 году на шоу The Voice певица познакомилась с Блейком Шелтоном. У них завязались романтические отношения, и в 2021 году они поженились. Мы надеемся, что они будут счастливы.