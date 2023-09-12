11 знаменитых красавиц, которые не связаны узами брака и не переживают по этому поводу

Наши мамы и бабушки любили говорить, что женское счастье состоит в том, чтобы поскорее надеть обручальное кольцо. Но многие современные женщины уже не спешат обзаводиться семьей и детьми по принципу «чтобы было». Не стали исключением и знаменитости. Некоторые из героинь этой статьи уже побывали в браке и пока не торопятся завязывать новые отношения, а другие поняли, что готовы полностью посвятить себя любимому делу.

Светлана Ходченкова

Lomohov Anatoly / East News

После развода в 2010 году актриса не стала вступать в новый брак и посвятила себя работе в кино. Сейчас в ее портфолио более 90 ролей в фильмах и сериалах.

Светлана Камынина

Звезда проекта «Интерны» активно занимается карьерой, часто появляется на экранах в отечественных фильмах и сериалах, путешествует и занимается йогой и танцами на пилоне. 44-летняя актриса ни разу не была замужем, а в одном из интервью заметила, что ей непросто найти столь же успешного партнера с сильным характером.

Алиса Гребенщикова

Ivanov Sergey / East News

45-летняя актриса ни разу не была в официальном браке. Сейчас она снимается в фильмах и сериалах, исполняет драматические роли в театре и читает со сцены классические произведения. А еще у Алисы подрастает сын Алексей, в котором она буквально души не чает.

Любовь Толкалина

После расставания в 2017 году с гражданским мужем Егором Кончаловским актриса посвятила себя работе. Зато это время она снялась более чем в 20 фильмах и сериалах, а также продолжила выступать на театральных подмостках.

Настасья Самбурская

С ноября 2017 по январь 2018 года телеведущая была замужем за актером Кириллом Дыцевичем, а после развода не стала торопиться вновь надевать на палец обручальное кольцо. Сейчас Анастасия снимается в сериалах, ведет телепрограммы и выходит на театральные подмостки. Популярные журналы дважды называли Самбурскую актрисой года, а еще она получила премию за вклад в развитие фитнес-индустрии в России.

Яна Кошкина

Комедийная актриса старается не распространяться о своей личной жизни. Но известно, что она пока не замужем и уделяет максимум времени любимой работе. Однажды Яна пошутила, что будущий муж обязательно должен пройти оценку ее кота и получить его согласие на брак с хозяйкой.

Екатерина Климова

Актриса трижды была замужем. Но с 2019 года она в разводе и сейчас старается уделять максимум времени воспитанию детей. А их у Екатерины четверо. В одном из интервью она призналась, что в первую очередь чувствует себя мамой, и лишь затем — актрисой. Кроме того, у звезды полно своих увлечений — она прыгает с парашютом, летает на параплане, водит мотоцикл и катается на коньках.

Наталья Рудова

40-летняя звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» ни разу не выходила замуж. Наталья с головой ушла в работу — она постоянно занята на съемках в кино и на телешоу. Актриса периодически дает своими подписчиками пищу для разговоров, размещая в соцсетях фото в подвенечном платье и с обручальным кольцом. Но на самом деле она все еще находится в поисках своего избранника.

Надежда Сысоева

За плечами у 39-летней актрисы и юмористки несколько бурных романов, но ни один из них не привел к свадьбе. Сейчас Надежда восстанавливает здоровье после операции, и мы надеемся, что ей вскоре удастся вернуться к своим увлечениям, среди которых путешествия, скалолазание и подводное плавание.

Алла Михеева

Актриса и телеведущая примеряла свадебное платье только для фотосессий. Сейчас она с головой ушла в работу: снимается в сериалах, участвует в телешоу и оценивает выступления команд в Высшей лиге КВН.

Юлия Ахмедова

Артистка регулярно подшучивает над своими бывшими со сцены, но при этом она не называет их имен. Известно только о некоем Антоне, роман с которым затянулся на 2 года. Одновременно Юлия старается помогать парам с проблемами в отношениях — ради этого она запустила собственное телешоу «Нам надо серьезно поговорить».