11 знаменитых женщин, которые наплевали на культ вечной молодости и не стесняются выглядеть на свой возраст

До сих пор существуют стандарты красоты, которые диктуют, как должны выглядеть женщины. Наверное, каждая сталкивалась с бестактными комментариями в свой адрес и хоть раз в жизни переживала о том, что выглядит старше своего возраста. В мире звезд все еще сложнее, ведь их внешность обсуждают и осуждают вообще все. Но героини нашей статьи решили наплевать на злые языки и отказались от «уколов красоты».

Шэрон Стоун

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

В одном интервью Шэрон призналась, что смогла вздохнуть спокойно, только когда отказалась от погони за вечной молодостью. Вместе с принятием себя пришло ощущение полного комфорта. Звезда мечтает быть как европейская пенсионерка. «Я хочу быть похожей на европейскую женщину, которая с возрастом становится только красивее и понимает, что женщины красивее девочек, потому что они уже знают эту жизнь», — поделилась актриса.

Вайнона Райдер

Invision / Invision / East News

Вайнона с нетерпением ждала появления первых морщин. Звезде хотелось поскорее избавиться от амплуа «вечного ребенка». «В наши дни к косметической хирургии относятся почти как к гигиене. И были люди, которые указывали пальцем на мой лоб и говорили, что я должна что-то сделать с морщинами», — признается звезда.

Риз Уизерспун



Willy Sanjuan / Invision / East News

Риз не хотела бы, чтобы ей снова было 25 лет, актрисе по душе ее реальный возраст. «Я обожаю свои седые волосы и тонкие морщинки. Я их заслужила», — объяснила актриса.

Дайан Китон

Chris Pizzello / Invision / East News

Звезда не имеет ничего против инъекций и хирургических вмешательств, но сама выбрала стареть естественно. «Я не вижу ничего плохого в подтяжке лица, ботоксе или филлерах. Так люди стирают шрамы своего опыта, а я же, наоборот, с гордостью ношу свои. Ну я так себе это объясняю».

Энди Макдауэлл

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Энди множество раз сталкивалась с критикой в свой адрес. По началу ей было трудно принять свои седые волосы, но сейчас звезда спокойно относится к возрастным изменениям. «Будучи актрисой, я страдала, ведь люди всегда хотели, чтобы я выглядела моложе. Не хочу, чтобы общество думало, что для того, чтобы ощущать себя красивой, желанной и ценной, я должна выглядеть не на свой возраст. Мы ведь не поступаем так с мужчинами! Мы любим мужчин в возрасте. Мне бы хотелось такого же отношения и к женщинам. И мы идем к этому, но пока маленькими шажочками», — пояснила Макдауэлл.

Хелен Миррен

Vianney Le Caer / Invision / East News

Когда Хелен спросили, что она думает об идее «изящного старения», звезда ответила, что гораздо лучше стареть «позорно». Актриса считает, что нужно жить полной жизнью независимо от того, сколько тебе лет и как ты выглядишь. «Моя мама однажды сказала: „Никогда не беспокойся о том, что станешь старше“», — вспоминает Миррен.

Хэлли Берри

SYSPEO / SIPA / Sipa Press/ East News

Актриса считает старение естественным явлением. Нужно принять его и отпустить ситуацию. Берри, хоть и считает косметологические процедуры заманчивыми, все же сомневается в том, что их эффект того стоит. Она не колет ботокс, потому что хочет узнавать себя в зеркале. «Я просто хочу всегда выглядеть как я, даже если это моя „старая“ версия. Я думаю, что когда ты делаешь слишком много косметических манипуляций, то в каком-то смысле становишься другим человеком», — объяснила свою точку зрения звезда.

Иман

Andy Kropa / Invision / East News

Иман тоже является сторонницей естественного старения. Ее не интересует общественное мнение на этот счет. «Отношусь ли я к старению философски? Да мне просто наплевать».

Жюстин Бейтман

Invision / Invision / East News

Звезда сказала, что никогда не будет пользоваться услугами пластических хирургов. Женщину совершенно не заботят возрастные изменения, она просто хочет жить полной жизнью. «Я думаю, что все будет хорошо, независимо от того, будет ли у меня морщинистое лицо, дряблая кожа на шее и под глазами или нет. Если бы я была зациклена на факте старения, я бы полностью лишилась возможности наслаждаться жизнью. Это нелепо», — заявила Бейтман.

Памела Андерсон

Vianney Le Caer / Invision / East News

Памела часто появляется на публике без макияжа и не боится осуждения. Возрастные изменения ее не пугают, а, наоборот, даже радуют. «Я всегда говорила, что узнаю себя в зеркале, когда постарею. Хочу, чтобы мои волосы поседели. Тогда я надену маленькую соломенную шляпу и не буду краситься», — заявила она когда-то.

Ева Мендес

Комментаторы в сети писали Еве о том, что она стареет, но актрису ни капли не задевают колкости по поводу ее возраста и внешности. «Да, вы правы, я старею. Предполагалось, что ваш комментарий заставит меня чувствовать себя плохо? Это не так. Он заставляет меня чувствовать благодарность за то, что я все еще живу», — ответила на выпады в свой адрес звезда.

Кстати, Кристин Дэвис тоже решила отказаться от инъекций ботокса. При этом женщина не скрывает того, что ей было сложно принять свой возраст.