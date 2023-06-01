11 звезд, которые наотрез отказываются стесняться «изюминок» в собственной внешности и выглядят на все 100

Мы привыкли думать, что звездам не свойственна неуверенность в себе и они искренне гордятся собственной внешностью. Однако многие признанные красавицы изначально стеснялись и старались скрывать свои «несовершенства», будь то высокий рост, большой размер ноги или кривоватые зубы. Со временем они привыкли к этим особенностям, и теперь без страха демонстрируют их всему миру.

1. Кира Найтли

Invision/Invision/East News

Кинозвезда не считает, что улыбка должна быть идеальной и решительно отказывается от использования брекетов. Чуть кривоватые зубы никак не влияют на ее карьеру, поскольку Кира продолжает получать ведущие роли в самых выдающихся фильмах и регулярно участвует в модных фотосессиях. В общем и целом актриса старается продвигать позитивное отношение к своему телу и призывает оставлять ее фотографии без цифровой обработки. «Тебя либо считают слишком худым, либо слишком полным, либо слишком высоким, либо слишком низким. Каждая часть твоего тела может не соответствовать установленным стандартам... Это просто нелепо», — заявляет актриса.

2. Кристина Агилера

0000466 / Reporter / East News

Знаменитая певица считает, что у нее кривые ноги и без стеснения признает это. Впрочем, это не слишком смущает Агилеру, и она появляется на публике в платьях разной длины. Когда коллега публично выступила с критическими замечания относительно внешности Кристины, та даже не потрудилась ей ответить. Просто отписалась от женщины в социальных сетях.

3. Пэрис Хилтон

CPA, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Наследница огромного состояния неоднократно попадала в рейтинги самых привлекательных знаменитостей, несмотря на достаточно заметную особенность — опущенное веко. За долгие годы пребывания в центре внимания она научилась умело скрывать его за томным взором и мастерским макияжем.

4. Кейт Хадсон

Face to face / Facetoface / Reporter / East News

Кейт Хадсон совершенно не смущают ее немного оттопыренные уши, разве что в раннем детстве. Поэтому она не побоялась примерить ультракороткую стрижку пикси. В настоящее время волосы Хадсон выросли, и она с радостью экспериментирует с гладкими прическами и высокими пучками.

Некоторых звезд из-за особенностей внешности даже травили в детстве, но они смогли это преодолеть.

5. Кэйли Куоко

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

В 2010 году звезда сериала «Теория Большого взрыва» получила серьезную травму ноги в результате падения с лошади. Ситуация была настолько серьезная, что врачи говорили об ампутации. В результате все обошлось, хотя происшествие оставило отпечаток на душевном состоянии Куоко. Но актриса все равно не скрывает шрам, и отметину легко можно разглядеть, когда Кейли появляется на красной дорожке.

6. Селена Гомес

Певица решила поделиться в сети фотографией, на которой виден заметный шрам на внутренней стороне ее бедра. «Когда я прошла операцию по пересадке почки, помню, как трудно было мне показывать этот шрам. Я старательно прикрывала его одеждой. Сегодня я чувствую себя уверенно и горжусь тем, что прошла через это испытание», — заметила Селена.

7. Кэтрин Зета-Джонс

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Когда актриса была еще маленькой, она попала в больницу. Докторам пришлось провести операцию и вставить девочке в горло трубку, чтобы она могла дышать. После этого на шее у Кэтрин остался небольшой шрам, который она не хочет прятать.

8. Каролина Куркова

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS

Чешская модель неоднократно восхищала публику в роли ангела Victoria’s Secret и представляла на подиумах бренды нижнего белья и купальников. И это несмотря на то, что у светловолосой красавицы отсутствует пупок (по крайней мере в привычном виде). На ее животе можно заметить только небольшую ямку. Вероятно, в детстве у Курковой была пупочная грыжа, которую врачам пришлось удалить.

9. Дженнифер Гарнер

www.310pix.com/EAST NEWS

Положение мизинцев на ногах актрисы отличается от привычного. Правый мизинец находится выше безымянного пальца, а левый направлен в сторону. Вероятно, это врожденная особенность. Позиция пальцев остается неизменной даже если актриса выбирает свободные туфли.

AFP/EAST NEWS

10. Летиция Каста

East News , PJB/SIPA/EAST NEWS

Французская модель считает, что быть идеальной скучно. Поэтому она отказалась менять свою внешность ради успеха в мире моды и не прогадала. Чуть кривоватые зубы стали визитной карточкой Летиции. «Маленькие недостатки, такие как мои зубы, выделяют модель» — отмечает звезда.

11. Эштон Кутчер

Актер совершенно спокойно показал в прямом эфире телевизионного шоу правую стопу со сросшимися пальцами. Кутчера совершенно не смущает эта врожденная особенность. Он шутливо отмечает, что пальцы его «единственный недостаток».

Бонус: Джессика Симпсон не смущается публиковать фото своих небритых ног

В последнее время многие знаменитости не только отказываются прятать особенности своей внешности, но и с удовольствием выкладывают фото без макияжа. И выглядят на этих снимках просто шикарно.