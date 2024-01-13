11 звезд, которые поколдовали над внешностью так, что все ахнули
Быть знаменитостью — задача не из простых, ведь твою внешность и действия обсуждает весь мир. Звездам часто приходится менять свой имидж, следить за фигурой и порой решаться на очень смелые эксперименты по изменению внешности. Герои нашей подборки не боятся меняться, и поэтому их имена всегда остаются на слуху.
Келли Осборн не только похудела, но и сменила стиль на более женственный
Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News
Ханде решила встретить Новый год в образе жгучей рыжей бестии
Кейт Бекинсейл также решила отказаться от своего привычного цвета волос
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
От преобразившейся Ким просто невозможно оторвать взгляда, звезда выглядит потрясающе
34 года и 43 года
Джессика Симпсон также поразила всех своими яркими изменения во внешности, знаменитость просто не узнать
DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, Andy Kropa / Invision / East News
Хлои Кардашьян никогда не скрывала того, что прибегала к помощи пластических хирургов. Но самое главное, что звезда выглядит счастливой и уверенной в себе
Xavier Collin / Everett Collection / EAST NEWS, Invision / Invision / East News
В конце 2023 года Бейонсе решила порадовать фанатов своей новой экстравагантной прической
Courtesy Everett Collection / East News
Мэйси Уильямс не боится экспериментировать со своей внешностью. Актрисе действительно идет быть пепельной блондинкой
Arthur Mola / Invision / AP/ East News
Адель усиленно работала над своей фигурой. В течение трех лет певица каждый день занималась спортом
AFP / EAST NEWS, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
Мерьем Узерли не только похудела, но и изменила свою форму губ с помощью инъекций. Мы же считаем, что звезда «Великолепного века» выглядит прекрасно с изменениями во внешности и без
Ходят слухи, что Рене Зеллвегер сделала несколько пластических операций, поэтому черты лица звезды столь радикально изменились. Преображение актрисы вызвало бурные обсуждения в СМИ
Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Мы любим наблюдать за жизнью звезд и их внешними преображениями, поэтому подготовили еще несколько интересных материалов на эти темы:
Фото на превью Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News
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