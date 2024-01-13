11 звезд, которые поколдовали над внешностью так, что все ахнули

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Быть знаменитостью — задача не из простых, ведь твою внешность и действия обсуждает весь мир. Звездам часто приходится менять свой имидж, следить за фигурой и порой решаться на очень смелые эксперименты по изменению внешности. Герои нашей подборки не боятся меняться, и поэтому их имена всегда остаются на слуху.

Келли Осборн не только похудела, но и сменила стиль на более женственный

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Ханде решила встретить Новый год в образе жгучей рыжей бестии

Кейт Бекинсейл также решила отказаться от своего привычного цвета волос

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

От преобразившейся Ким просто невозможно оторвать взгляда, звезда выглядит потрясающе

, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo Omar Vega / Invision / AP / East News

34 года и 43 года

Джессика Симпсон также поразила всех своими яркими изменения во внешности, знаменитость просто не узнать

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News , Andy Kropa / Invision / East News

Хлои Кардашьян никогда не скрывала того, что прибегала к помощи пластических хирургов. Но самое главное, что звезда выглядит счастливой и уверенной в себе

Xavier Collin / Everett Collection / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

В конце 2023 года Бейонсе решила порадовать фанатов своей новой экстравагантной прической

Courtesy Everett Collection / East News

Мэйси Уильямс не боится экспериментировать со своей внешностью. Актрисе действительно идет быть пепельной блондинкой

Arthur Mola / Invision / AP/ East News

Адель усиленно работала над своей фигурой. В течение трех лет певица каждый день занималась спортом

AFP / EAST NEWS , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Мерьем Узерли не только похудела, но и изменила свою форму губ с помощью инъекций. Мы же считаем, что звезда «Великолепного века» выглядит прекрасно с изменениями во внешности и без

© Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions and co-producers , Matt Vinci / KCS / East News Matt Vinci / KCS / East News

Ходят слухи, что Рене Зеллвегер сделала несколько пластических операций, поэтому черты лица звезды столь радикально изменились. Преображение актрисы вызвало бурные обсуждения в СМИ

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Фото на превью Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News