12 актеров и актрис, которые идеально подошли бы для экранизаций культовых книг

Сказка о Золушке — одна из самых экранизируемых в мире историй. Или, к примеру, «Джейн Эйр» — у каждого зрителя наверняка найдется любимая экранизация. Однако некоторые романы, напротив, на экран пока что не перенесли, а если и перенесли, то картина не имела большого успеха. С помощью искусственного интеллекта мы попробовали представить, как будут выглядеть герои некоторых книг на экране.

Хосе Аркадио, «Сто лет одиночества». Габриэль Гарсиа Маркес

По слухам, автор произведения не хотел, чтобы некоторые его книги становились фильмами. Возможно, именно поэтому зрители до сих пор не увидели экранизацию «Ста лет одиночества». Одного из главных героев, Хосе Аркадио, назвали в честь отца. Он описывается как очень крупный, габаритный мужчина, все тело которого покрыто татуировками так, что живого места на нем нет. На наш взгляд, испанский актер Марио Касас идеально подходит на роль мятежного Хосе.

Дагни Таггерт, «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд

В 2011 году роман писательницы попытались экранизировать. Кино провалилось. Главную роль в первой части сыграла Тейлор Шиллинг, знакомая зрителям по роли Пайпер в сериале «Оранжевый — хит сезона». Точного описания главной героини Дагни Таггерт автор не дает. В начале романа женщине 34 года, она успешная деловая леди с железным характером. Кажется, для этой роли отлично подойдет Рэйчел Вайс, которая продемонстрировала свою способность играть «жестких» героев в фильме «Лобстер».

Эрик Циммерман, «Дом, в котором...». Мариам Петросян

Главный герой, вероятно, имеет темно-русые волосы. Такой вывод мы делаем из того, что среди колясочников «четвертой» брюнетов не было. У мальчика пухлые щеки с пушком, он обладает тощим телосложением и в целом ощущает себя живчиком. Возраст его приближается к 20 годам. Актеру Эйсе Баттерфилду сейчас 25 лет, и на его счету уже есть роль «странного» парня-подростка.



Кэсси Мэддокс, «Сходство». Тана Френч

Главные герои романа — студенты и аспиранты университета. Атмосфера в книге соответствующая — клетчатые юбки, книги, камины, старые дома и, конечно же, ужасная тайна. Кэсси Мэддокс необходимо внедриться в коллектив и выяснить, кто совершил преступление. У 30-летней героини короткие волосы и маленький заостренный подбородок. В одной из сцен описывается ее одежда — бежевый свитер в обтяжку и джинсы. На наш взгляд, Сирша Ронан идеально подошла бы на роль главной героини, в которой сочетаются невинность и внутренняя сила.

Ричард Пейпен, «Тайная история». Донна Тартт

Иногда в сети фанаты произведений проводят фан-кастинги. Они мечтают о том, какие актеры могли бы сыграть любимых персонажей. Например, 19-летнего главного героя Ричарда Пейпена, по мнению фанатов, мог бы сыграть актер Алекс Вулф.

Сандра, «Потерянные девушки Рима». Донато Карризи

Сандра — овдовевший судебный фотограф средних лет. У героини длинные каштановые волосы. Сандра беззаветно предана своему делу и бросает все, чтобы выяснить причину гибели своего мужа. Джессика Честейн доказала, что может сыграть чувственную жену, в драматическом сериале «Сцены из супружеской жизни», а также блистала в триллерах «Агент Ева» и «Опасная игра Слоун».

Холден Колфилд, «Над пропастью во ржи». Джером Сэлинджер

События романа разворачиваются незадолго до 17-летия Холдена. Он высокий, худой шатен, однако один висок у него полностью седой, вследствие чего Холден выглядит старше своих лет. Подробное описание внешности героя нигде не дается, но нам кажется, что Тимоти Шаламе исполнит роль бунтующего подростка просто идеально.



Харри Холе, «Нетопырь». Ю Несбё

Харри Холе — главный герой детективов автора Ю Несбё. Детектив Холе имеет множество недостатков, однако отлично выполняет свою работу, применяя нестандартные методы. Это высокий мужчина атлетического телосложения с коротко стриженными волосами. В экранизации другого произведения серии Харри сыграл Майкл Фассбендер, однако фильм был разгромлен критиками. Поэтому нам кажется, что на роль Харри необходимо взять другого актера, который имеет за плечами опыт игры в криминальных драмах. Например, Джейка Джилленхола.

Вивиан, «Город женщин». Элизабет Гилберт

Права на экранизацию книги приобрела компания Warner Bros. Предыдущее произведение Гилберт имело коммерческий успех: фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс стал культовым. В романе «Город женщин» пожилая женщина Вивиан Моррис рассказывает о том, как прошла ее жизнь. Действие происходит в середине 40-х годов. Главной героине на тот момент 19 лет, но постепенно она становится все старше. Для этой роли, на наш взгляд, требуется свежее лицо, к примеру, звезда фильма «Смерть на Ниле» Эмма Маки.

Анна Фрит, «Год чудес». Джералдин Брукс

Главная героиня книги — простая служанка, которая продемонстрировала недюжинную силу духа и спасла многих односельчан. По сюжету в средневековую деревушку приходит чума. Анна Фрит, несмотря на гибель близких, находит в себе силы жить и двигаться вперед. На наш взгляд, эта роль отлично подойдет Розамунд Пайк — звезде «Исчезнувшей».

Джуд, «Маленькая жизнь». Ханья Янагихара

Главный герой драмы Джуд описывается как сверхъестественно худой мужчина, передвигающийся с помощью трости. Никто, в том числе его друзья, не знает его национальности. Джуд не красавец, однако в его внешности есть что-то притягательное. По мнению журналистов (мы с ними согласны), отлично на эту роль подойдет Рами Малек.

Артемис Фаул, «Артемис Фаул». Оуэн Колфер

«Артемис Фаул» — серия книг о гении-подростке, который вступает в контакт с волшебным народцем. Серию называли «новым „Гарри Поттером“», а многие читатели включали романы в список любимых детских произведений. Об экранизации книг говорили еще с 2001 года, но на экраны картина вышла лишь в 2020-м. Фильм провалился, его назвали затянутым, а эксперты и вовсе отмечают, что сценарий мало напоминает изначальное произведение. Фердии Шоу, исполнившему главную роль, на момент съемок было 13 лет. И хотя визуально мальчик подходит под описание в книге (темные волосы, бледная кожа, ярко-голубые глаза), на наш взгляд, более удачный выбор — Финн Вулфхард.