12 беременных знаменитостей, которые появились на красной дорожке, чтобы похвастаться своим животиком
Платья для беременных необязательно должны быть лишь удобными. Рианна и Адриана Лима недавно показали, что и в положении можно выглядеть соблазнительно, а заодно бросить вызов стереотипам о том, как должны одеваться будущие мамы. Открытые вечерние платья во время беременности — почему нет?
Мы в ADME верим, что беременность — это особая пора, поэтому хотим показать вам 12 знаменитостей, которые с гордостью демонстрируют свои животики на красных ковровых дорожках.
1. Адриана Лима
2. Софи Тернер
3. Эльза Патаки
4. Рианна
5. Джоди Тернер-Смит
6. Роузи Хантингтон-Уайтли
7. Блейк Лайвли
8. Анджелина Джоли
9. Эмили Блант и Оливия Уайлд
10. Натали Портман
11. Дженнифер Лоуренс
Как вы думаете, насколько беременность усложняет светскую жизнь? С какими сложностями вы сталкивались во время беременности?
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
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