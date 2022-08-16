12 беременных знаменитостей, которые появились на красной дорожке, чтобы похвастаться своим животиком

Платья для беременных необязательно должны быть лишь удобными. Рианна и Адриана Лима недавно показали, что и в положении можно выглядеть соблазнительно, а заодно бросить вызов стереотипам о том, как должны одеваться будущие мамы. Открытые вечерние платья во время беременности — почему нет?