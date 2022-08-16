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12 беременных знаменитостей, которые появились на красной дорожке, чтобы похвастаться своим животиком

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Платья для беременных необязательно должны быть лишь удобными. Рианна и Адриана Лима недавно показали, что и в положении можно выглядеть соблазнительно, а заодно бросить вызов стереотипам о том, как должны одеваться будущие мамы. Открытые вечерние платья во время беременности — почему нет?

Мы в ADME верим, что беременность — это особая пора, поэтому хотим показать вам 12 знаменитостей, которые с гордостью демонстрируют свои животики на красных ковровых дорожках.

1. Адриана Лима

LOIC VENANCE / AFP / East News, Invision / Invision / East News

2. Софи Тернер

ANGELA WEISS / AFP / East News

3. Эльза Патаки

mpi99 / MediaPunch / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

4. Рианна

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

5. Джоди Тернер-Смит

Invision / Invision / East News

6. Роузи Хантингтон-Уайтли

Evan Agostini / Invision / AP / East News

7. Блейк Лайвли

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

8. Анджелина Джоли

9. Эмили Блант и Оливия Уайлд

Evan Agostini / Invision / AP / East News

10. Натали Портман

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News

11. Дженнифер Лоуренс

Invision / Invision / East News

Как вы думаете, насколько беременность усложняет светскую жизнь? С какими сложностями вы сталкивались во время беременности?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
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AdMe/Культура/12 беременных знаменитостей, которые появились на красной дорожке, чтобы похвастаться своим животиком
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