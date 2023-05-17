12 детей знаменитостей, которые взяли от своих родителей вообще всю харизму

Унаследовать форму носа матери или цвет глаз от отца — совершенно нормально. В детстве мы редко обращаем на это внимание, но взрослея, внезапно осознаем, насколько сильно мы похожи на своих родителей. Для того, чтобы продемонстрировать, что генетическое подобие — это не просто вымысел, мы составили список из 12 пар знаменитостей и их детей.