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12 детей знаменитостей, которые взяли от своих родителей вообще всю харизму

Культура
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Унаследовать форму носа матери или цвет глаз от отца — совершенно нормально. В детстве мы редко обращаем на это внимание, но взрослея, внезапно осознаем, насколько сильно мы похожи на своих родителей. Для того, чтобы продемонстрировать, что генетическое подобие — это не просто вымысел, мы составили список из 12 пар знаменитостей и их детей.

1. Дуэйн Джонсон и Симона Александра Джонсон

Invision / Invision / East News

2. Том Хэнкс и Элизабет Хэнкс

3. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер

VALERIE MACON / AFP / East News

4. Дженнифер Лопес и Эмма Муньис

5. Риз Уизерспун и Дикон Филлипп

6. Кенния Болдуин и Хейли Бибер

7. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

8. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

9. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Invision / Invision / East News

10. Элизабет Херли и Дэмиан Херли

DDNY / Broadimage / East News

11. Джуд Лоу и Рафф Лоу

Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Album Online / East News

12. Кэрри Фишер и Билли Лурд

Конечно, гораздо чаще дети наследуют черты сразу обоих родителей. И в итоге можно без конца спорить о том, чей же носик у ребенка: мамин или папин.

Фото на превью Invision / Invision / East News, Stephen Lovekin / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Культура/12 детей знаменитостей, которые взяли от своих родителей вообще всю харизму
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