12 детей знаменитостей, которые взяли от своих родителей вообще всю харизму
Унаследовать форму носа матери или цвет глаз от отца — совершенно нормально. В детстве мы редко обращаем на это внимание, но взрослея, внезапно осознаем, насколько сильно мы похожи на своих родителей. Для того, чтобы продемонстрировать, что генетическое подобие — это не просто вымысел, мы составили список из 12 пар знаменитостей и их детей.
1. Дуэйн Джонсон и Симона Александра Джонсон
2. Том Хэнкс и Элизабет Хэнкс
3. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер
4. Дженнифер Лопес и Эмма Муньис
5. Риз Уизерспун и Дикон Филлипп
6. Кенния Болдуин и Хейли Бибер
7. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм
8. Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин
9. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм
10. Элизабет Херли и Дэмиан Херли
11. Джуд Лоу и Рафф Лоу
12. Кэрри Фишер и Билли Лурд
Конечно, гораздо чаще дети наследуют черты сразу обоих родителей. И в итоге можно без конца спорить о том, чей же носик у ребенка: мамин или папин.
Фото на превью Invision / Invision / East News, Stephen Lovekin / Getty Images Entertainment / Getty Images
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