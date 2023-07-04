12 доказательств, что конфузы случаются со всеми, даже с нашими любимыми звездами

Мы привыкли думать, что наши любимые звезды — безупречны. Ни одна прядь волос не выбивается из прически, а ноги совсем не устают от высоких каблуков. Однако иногда знаменитости попадают в неловкие ситуации, даже когда, казалось бы, продумана каждая деталь. А многие из них еще и готовы готовы пережить ужасные неудобства ради идеального образа.

Николь Кидман привлекла внимание хейтеров своим платьем

East News

Во время церемонии вручения премии «Оскар» в 1997 году Николь Кидман была одета в желтое платье от Dior. Комедийная актриса Джоан Риверс неожиданно начала насмехаться над Николь прямо на красной дорожке, задавая вопрос, почему она выбрала такой отвратительный цвет. Николь просто решила не обращать внимания на эту женщину и с достоинством продолжила свой путь.

Ким Кардашьян не могла сесть

EAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

В феврале 2020 года Ким Кардашьян посетила вечеринку, посвященную вручению премии «Оскар», в изысканном винтажном платье от Александра Маккуина. Стоит отметить, что в мире существует всего лишь два таких платья. Ким призналась, что ткань настолько облегала ее тело, что она буквально не могла сесть.

Белле Хадид к голове пришили вуаль весом 4,5 кг

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На Met Gala знаменитости часто сталкиваются с некоторыми трудностями. Например, модель Белла Хадид поделилась своими неприятными ощущениями, связанными с тяжелой вуалью, которую она носила на голове. Изящная ажурная ткань идеально дополняла ее полностью черный наряд, но мешала девушке нормально ходить.

Кайли Дженнер поранилась о собственное платье

Еще одним захватывающим нарядом на Met Gala, на этот раз в 2016 году, было платье от Balmain, которое надела Кайли. Однако, в своих постах в социальных сетях, она поделилась: «То чувство, когда платье царапает ноги».

У Арианы Гранде от фирменной прически болела голова

VALERIE MACON / AFP / East News

В течение долгого времени Ариана Гранде была известна своим высоким конским хвостом. Однако звезда поделилась своими страданиями, связанными с этой прической. Она рассказала, что из-за сильного натяжения волос у нее возникали головные боли.

Энн Хэтэуэй пришлось выбрать другое платье прямо перед выходом на дорожку

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Почти перед выходом на красную дорожку, Энн Хэтэуэй обнаружила, что ее коллега Аманда Сейфрид выбрала очень похожее платье. Столкнувшись с неожиданной ситуацией, Хэтэуэй вынуждена быстро приняла решение сменить наряд, чтобы избежать конфуза.

У Элизабетты Каналис порвалась молния на спине

BABIRAD / SIPA / EAST NEWS

На ковровой дорожке модель и бывшая возлюбленная Джорджа Клуни оказалась в неловкой ситуации. Прямо перед выходом к фотографам ее платье разорвалось на спине. Однако, к счастью, Клуни быстро вмешался и взял ситуацию под контроль, успокаивая женщину: «Подожди секундочку, дорогая, я уже сталкивался с таким».

Джуди Грир рассыпала на дорожку бусины

На церемонии вручения премии «Оскар» актриса надела украшенное бисером черное платье. Однако по несчастью, когда она ступила на красную дорожку, нитки начали рваться. Бусины по одной стали разлетаться по полу. Актриса застыла на месте, в то время как ее стилист пытался исправить ситуацию. «Я остановилась, чтобы сфотографироваться, но не могла дать интервью. Я боялась, что если открою рот, то заплачу, потому что уже рыдала внутри», — поделилась своими эмоциями звезда.

Ким Кардашьян обсыпали мукой прямо на красной дорожке, но вскоре она вернулась как ни в чем не бывало

AXELLE/BAUER-GRIFFIN.COM/East News , ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

Во время презентации своих духов в 2012 году, Ким Кардашьян столкнулась с нападением защитницы животных, которая высыпала мешок с мукой на знаменитость прямо на красной дорожке. Несмотря на этот неприятный инцидент, звезда не растеряла самообладания. Она быстро восстановила свой внешний вид в служебном помещении и с гордостью вернулась на красную дорожку.

Джон Траволта и его неловкий поцелуй

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Во время церемонии вручения премии «Оскар» произошел неловкий момент, связанный с актером Джоном Траволтой и актрисой Скарлетт Йоханссон. Когда Траволта наклонился, чтобы поцеловать Йоханссон, ей это не понравилось. В результате актриса застыла на месте, и некоторые фанаты даже подумали, что это восковая фигура.

Джей Ло встретила на красной дорожке женщину в таком же платье, как у нее

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , AFP/EAST NEWS

Многие были бы смущены, обнаружив, что другая женщина на торжестве носит точно такое же платье, как и они. Однако Джей Ло продемонстрировала самообладание и не обратила внимания на такую мелочь. Она уверенно продолжала наслаждаться мероприятием, не придавая этому никакого значения.

Кажется, Кейт Хадсон так торопилась на мероприятие, что забыла побрить волосы на ногах

Красная дорожка — это то еще испытание. И чтобы выглядеть безупречно, многие звезды прибегают к хитростям, благодаря которым им удается блистать весь вечер.