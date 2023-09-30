12 доказательств того, что работа моделью не такая уж гламурная

Кажется, будто работа модели — это просто диеты, дефиле по подиуму и роскошные вечеринки. Но за ярким светом софитов скрывается множество секретов. И многие даже не представляют, на что готовы пойти манекенщицы ради карьеры.

Не ходят в уборную во время кастингов

Arlene Richie / Avalon/Photoshot/East News

Многие девушки во время кастинга стараются не отлучаться в туалет, опасаясь потерять свою очередь. Все это из-за сильной конкуренции. Если модель решит отойти, по возвращении другие могут потребовать ее занять последнее место в очереди. Некоторые манекенщицы во время критических дней предпочитают носить черную одежду на кастинги, чтобы лишний раз не отлучаться по нужде.

Иногда работают за одежду

FGA+LSN / KCS / East News

Со стороны может показаться, что модели зарабатывают баснословные суммы за дефиле по подиуму и съемки. Однако начинающие модели нередко и вовсе не получают деньги за съемки. Для начала им нужно набраться опыта. Если повезет, с ними «рассчитаются» фотографиями или одеждой.

Избавляются от нитки на тампоне

Во время месячных девушки носят стринги и пользуются лишь тампонами. Прокладки никак не зафиксируешь на данной модели трусиков, к тому же гигиеническая принадлежность может просвечивать. Однако появляется другая проблема: если на модели очень короткая юбка, то нитка от тампона может оказаться на виду. Манекенщицы делают так: стараются надежно спрятать шнурок под бельем либо вовсе избавляются от него. Стоит отметить, что это может быть опасно: если тампон застрянет, то возможен токсический шок.

На показах белья носят сразу 2 пары трусов

East News

Модели Victoria’s Secret стараются подстраховать себя на подиуме. Под яркими и пышными комплектами белья они надевают еще одни стринги натурального оттенка. Таким образом, даже если что-то пойдет не так и белье порвется, публика не столкнется с неожиданностью.

Моделям белья наносят макияж даже на ягодицы

Наблюдая за дефиле ангелов Victoria’s Secret, сложно не отметить, как круто выглядит кожа этих девушек. Идеальная картинка — это не только результат тщательного ухода за собой, но и кропотливая работа визажистов.

Тональная основа покрывает тела моделей целиком. Модель Селита Ибэнкс по этому поводу пошутила: «Люди даже не догадываются, что на моей попе 20 слоев макияжа».

Не пьют воду за 12 часов до показа

Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News

Адриана Лима поделилась секретом о том, как она готовилась к показам белья. За 9 дней до выхода на подиум она исключала твердую пищу, довольствуясь протеиновыми коктейлями. За 12 часов до начала показа она и вовсе не пила и не ела. На этот счет диетолог отметил: «Подражать Адриане не стоит. Можно добиться подобного эффекта менее радикальными методами. Однако такой короткий диетический режим не причинит ей особого вреда».

Пластические операции для моделей — это обычное дело

Нередко модели проводят ринопластику, подтяжку живота и другие операции. Это считается обычным явлением, хоть и держится в секрете. Например, в Южной Корее от всех моделей и знаменитостей ожидают пластику век.

После показа устраивают пир

Gaz Shirley, PacificCoastNews.com / East News

После долгих диет и успешного показа модели наконец расслабляются. Сразу же по завершении шоу Victoria’s Secret для них устраивается вечеринка с пиццей. После такого долгого времени воздержания от подобных блюд, не трудно догадаться, какой вкусной пицца кажется моделям.

Используют глазные капли

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

График моделей во время Недели моды напоминает марафон: ранние подъемы и поздний отход ко сну. Несмотря на это, их взгляд всегда остается свежим. У каждой из манекенщиц есть лайфхаки. Например, Даки Тот поделилась: она использует глазные капли и выпивает бутылку воды сразу после пробуждения.

Татуировки — под запретом, хоть и не строгим

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Татуировки не приветствуются в модельном бизнесе, хотя есть, конечно, бренды, которые нанимают девушек исключительно с нестандартной внешностью. Тем не менее сделать тату для модели равно ограничить свою аудиторию. Потому девушки если и наносят на кожу рисунок, то в незаметном месте и негабаритный. У Кайи Гербер, Жизель Бюндхен, Адрианы Лима, Шанель Иман есть татуировки, которые сложно разглядеть. Недавно и Кендалл Дженнер поделилась фотографией нового миниатюрного рисунка на стопе.

Страдают от перхоти чаще, чем обычные девушки

White Label / East News

Каждая вторая модель признается, что у нее есть перхоть. Это связано с тем, что чуть ли не ежедневно их волосы подвергаются всевозможным манипуляциям. Их начесывают, нагревают щипцами для завивки, укладывают с помощью косметических средств. Из-за этого у девушек постоянно секутся кончики и появляется перхоть. Вероятно, поэтому некоторые модели, когда выпадает такая возможность, даже от шампуня отказываются. Например, Джиджи Хадид порой не моет голову по несколько дней, чтобы лишний раз не пересушивать кожу.

Корректируют фигуру с помощью накладок

Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Многие задумываются о секретах фигуры обаятельных пышногрудых моделей. Особенно интересно, как у них получается сохранять тонкую талию и, при этом, не потерять объем в груди и бедрах. Но ответ проще, чем может показаться. Эти красавицы меньше в реальности, чем кажется. Многие из них используют специальные накладки для увеличения объемов бедер, груди и ягодиц. Этот трюк популярен среди моделей plus-size.

Быть моделью, на самом деле, далеко не просто — приходится идти на многие жертвы, ради карьеры. И очень хорошо, когда удается добиться успеха, как, например, сестрам Хадид.

Фото на превью White Label / East News