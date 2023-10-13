12 эмодзи, чья двусмысленность может сыграть с вами злую шутку

Эмодзи призваны упрощать переписку и делать более понятным посыл собеседника. Но на практике их многозначность может стать проблемой: вместо того, чтобы поднять настроение, они могут его испортить, а намерение проявить внимание может быть воспринято как оскорбление. Мы решили разобраться, каких символов лучше избегать в переписке, чтобы не показаться грубым или навязчивым.

1.

Молодые люди закатывают глаза, глядя на то, как те, кого они считают «стариками» — люди старше 35 лет — используют эмодзи «большой палец вверх» в рабочей переписке. С их точки зрения это выглядит грубо и вообще похоже на проявление пассивной агрессии. Кроме того, они не без оснований заявляют, что, в отличие от короткого текстового сообщения вроде «Согласен» или «Спасибо», этот эмодзи не несет однозначной смысловой нагрузки. Может быть, собеседник выражает согласие, а может, благодарит или просто показывает, что увидел сообщение.

2.

Этот эмодзи обычно используется, когда пользователь хочет привлечь внимание к чему-то. Но использовать его, особенно в рабочей переписке, стоит осторожно: он может не только раздражать коллег, но и быть воспринят как знак того, что вы находите собеседника привлекательным, и привести к неуместному флирту. Мои коллеги используют этот эмодзи с завидным упорством, и это жутко раздражает. © Unknown author / Reddit

3.

Среди раздражающих смайлов пользователи также упоминают смеющееся лицо со слезами. Кстати, в 2023 году именно этот эмодзи чаще всего используют в 75 странах мира. Как правило, его используют для того, чтобы показать, что что-то заставляет вас смеяться до слез, но может использоваться и для безобидного подтрунивания — над собой или собеседником.

4.

Зумеры высказали свое «фи» горячо любимому миллениалами и бумерами стандартному желтому эмодзи с улыбкой. Дело в том, что 20-летние чаще используют смайлы не в качестве искреннего одобрения или доброжелательного смеха, а для саркастических утверждений. И этот эмодзи они воспринимают как «покровительственное поглаживание по голове от людей, которые желают вам неудачи». Грубо говоря, это символ лжи из вежливости. Есть и еще одна причина исключить этот и любые другие смайлы из рабочей переписки, особенно, если вы работаете в серьезной компании. Согласно исследованиям, они не помогают сделать сообщение более теплым, а лишь выставляют его отправителя менее компетентным специалистом. Этот смайлик прям обескураживает: он с равной вероятностью может означать и то, что человек счастлив, и то, что он желает тебе зла. © MissionLeague3714 / Reddit

5.

Красное сердце — всем понятный символ любви и страсти. Поэтому, чтобы не выглядеть бестактно, лучше ставить его только в сообщениях, предназначенных для второй половинки, а для общения с друзьями или коллегами выбрать сердечко более спокойного цвета. Например, голубое или белое. Красное сердце может звучать слишком «громко». Это некий аналог фразы «Я люблю тебя». Именно поэтому людям, с которыми я не состою в близких отношениях, я отправляю эмодзи другого цвета, но только не розового. © jbicha / Reddit



6.

Многие люди обвиняют эмодзи в неискренности. В частности, досталось плачущему смайлику, который часто выражает достаточно скудные чувства, причем не всегда негативные. К примеру, этот эмодзи нередко используют фанаты, чтобы передать радость и волнение от встречи со своим кумиром. Это глупая картинка не передает ничего настоящего. Люди используют ее в любом диапазоне эмоций — от легкого недовольства до полного опустошения. © Sprinklypoo / Reddit

7.

Чтобы обескуражить собеседника своим ответом и вызвать его раздражение, достаточно добавить перевернутый эмодзи с улыбающимся лицом. Он передает полную гамму эмоций, состояний и настроений, начиная с саркастичной насмешки или иронии и заканчивая пассивной агрессией. Он может свидетельствовать как о том, что собеседник просто шутит, так и том, что он расстроен и пытается примириться с ситуацией. Люди используют его в настолько разных ситуациях, что я так и не могу понять, какой именно смысл они в этот эмодзи вкладывают. © sunbearimon / Reddit

8.

Еще один простой способ разозлить собеседника — отправить ему сразу несколько смайлов в конце предложения. Вместо того, чтобы выразить свою мысль нормальным языком, используется язык подмигиваний, жестов и глупых ухмылок, которые лишь создают впечатление, что человек неискренен, или сам не знает, что хочет сказать. Один эмодзи — это нормально. А вот когда люди используют сразу несколько, это порядком раздражает. Мысль уже закончена, так зачем они нужны? © icybluetears / Reddit

9.

C этим эмодзи вообще все понятно: никто не хочет видеть столь неприятную картинку на своем телефоне. Что может быть хуже? Разве что отправить эмодзи хмурой какашки, которая почему-то раздражает пользователей еще сильнее, чем жизнерадостная. Мы вот даже добавлять ее не стали.

10.

Эмодзи «лицо клоуна» также не очень-то любим пользователями. Лучше просто раз и навсегда забыть о нем в любой переписке. Этот клоун очень-очень бесит. Мне кажется, тем, кто его использует, пора наконец-то вырасти. © Kingmir1 / Reddit

11.

В число эмодзи, которые вызывают отторжение при частом использовании, входит и картинка руки, демонстрирующей мускулы. Этот символ означает просто физическую силу или тренировку, но его порой добавляют вообще не к месту. Один мой знакомый ставил эмодзи с согнутой рукой почти после каждого сообщения. Вот, например, пишет он: «Привет, идешь сегодня на работу?» Я: «Да, я работаю с 12». Он кидает эмодзи с бицепсом. Я испытываю скорбь, потому что потерял близкого друга, а он такой: «Держись, брат! Я знаю, что это тяжело, но ты сильный мужик», — и снова отправляет бицепс. © CaptainSteveH / Reddit

12.

Наряду с другими легкомысленными эмодзи вроде поцелуя или смайлика с лукавой полуулыбкой, рожицы с высунутым языком могут показать ваш непрофессионализм, если используются в рабочих переписках. А смайлик на картинке выше многие пользователи считают очень раздражающим и в повседневной жизни.