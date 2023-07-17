12 фактов из мира балета, которые никак не вяжутся с вылизанными сценами из фильмов

Многие восхищаются грацией и легкостью балерин, возможно некоторые втайне и сами бы хотели блистать на сцене. Но мало кто представляет, какой тяжелый труд предшествует этому, а также сколько разнообразных правил и ритуалов таится за кулисами. Мы не смогли устоять и решили подглядеть, какие секреты повседневной жизни хранят танцоры балета.

Не делают темный маникюр

Kashaev Pavel / East News , YakobchukOlena / easyfotostock / East News

Во время выступлений балерины избегают использования темного лака для ногтей по нескольким причинам. Прежде всего, это связано с тем, что танцорам не желательно выражать собственную индивидуальность, поскольку они рассматриваются как часть общего представления. Кроме того, темный лак может отвлекать внимание зрителя. Руки играют важную роль в исполнении, поэтому ничто не должно отвлекать от самих движений. Это правило объясняется еще на этапе обучения. Кстати, макияж балерины делают себе самостоятельно, и он, наоборот, обычно очень яркий.

Мужчины носят специальные трусы-бандаж

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Под сценическими лосинами танцоры носят не обычное нижнее белье, а специальный бандаж, известный также как «танцевальный пояс». Он является неотъемлемой частью их костюма и важным элементом одежды, который парни надевают на тренировки, репетиции и выступления. Бандаж надевается под колготки или брюки вместо обычного нижнего белья, и его главная цель — обеспечить защиту тела от возможных травм.

А девушки и вовсе зачастую не надевают белье

Хотя балерины иногда носят нижнее белье под лосины, оно обычно выполнено из очень тонкого материала и часто имеет невидимые швы. Однако, так как некоторые танцевальные купальники уже имеют встроенную подкладку, многие девушки пренебрегают ношением белья. Это удобно, так как подкладки легко можно извлечь из купальника и постирать.

Не стригут коротко ногти на ногах

Говорят, что танцоры балета переносят боль в три раза легче, чем обычные люди. Считается, что у балерин высокий болевой порог, поскольку ношение пуантов каждый день является крайне болезненным. Кроме того, они не стригут коротко ногти на ногах, так как это может привести к их врастанию из-за постоянной нагрузки.

Носят колготки с дырками на носках

Большинство балетных колготок имеют специальные отверстия внизу. Это обеспечивает балеринам быстрый доступ к пальцам ног, чтобы заклеить их скотчем, вставить прокладки для пальцев или овечью шерсть для работы в пуантах. Кроме того, такие отверстия упрощают прочистку и перевязку волдырей, порезов и других повреждений, и при этом нет необходимости полностью снимать колготки.

Используют хитрости, чтобы удержать равновесие во время движений на сцене

AP / Associated Press / East News

У танцоров балета существует прием, который помогает им сохранять равновесие, особенно при выполнении поворотов, когда баланс играет ключевую роль. В некоторых театрах разработана уловка, которая помогает танцорам в сложных движениях. В задней части зала устанавливают синие прожекторы, и именно на них сосредотачивают свое внимание балерины во время поворотов, чтобы лучше сфокусироваться и поддерживать равновесие.

У танцоров кордебалета нет отдельной раздевалки

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / East News

Танцоры балета сталкиваются с преодолением своей стеснительности за сценой уже в начале своей карьеры. Все артисты переодеваются в общем пространстве, где есть только зеркало, подвесная полка и театральный шкаф. Для работников кордебалета нет раздельных гримерок и раздевалок.

Носят угги в перерывах между занятиями

Для танцоров балета крайне важно поддерживать разогретые и готовые к работе мышцы, суставы и сухожилия во время репетиций и тренировок. Несмотря на то, что после интенсивных тренировок становится жарко, сразу после окончания занятий принято надевать трикотажные легинсы и свитер, чтобы мышцы сохраняли свою эластичность и обеспечивался нормальный кровоток. Одним из неожиданных предметов для стороннего наблюдателя являются мягкие ботильоны. Это забавные тапочки в форме «лунных ботинок», которые надеваются поверх пуантов или другой базовой танцевальной обуви. Кроме сохранения тепла, они также защищают танцевальную обувь от поверхностей, которые не предназначены для танцев, таких как плитка и ковер, которые могут привести к преждевременному износу дорогостоящих пуантов.

Размещают в зале подставных зрителей

Каждый, кто посещал балетные представления, наверняка замечал, что иногда какой-то особо энергичный зритель начинает громко аплодировать. После этого аплодисменты подхватывает весь остальной зал. Но немногие знают, что за этим часто стоят специальные люди, известные как клакеры, которым платят за то, чтобы они в определенные моменты поддерживали артистов аплодисментами. Этот прием используется уже много лет. С начала 1830-х годов парижские театры нанимали профессиональных «хлопателей», чья задача заключалась в вызывании положительной реакции у публики.

Редко моют голову

Да, балерины действительно редко моют голову — одного раза в неделю обычно достаточно. Чем жирнее корни волос, тем легче их укладывать в прическу. Чтобы волосы не развевались и сохраняли свою форму, танцовщицы закрепляют свои прически с помощью специальной сеточки. Это позволяет поддерживать аккуратную прическу во время выступлений.

Проклинают друг друга перед выходом на сцену

Перед выходом на сцену актеры обычно желают друг другу «сломать ногу». Эти слова, произнесенные перед представлением, считаются символом удачи. Артисты балета «насылают» проклятия друг на друга, но делают это изысканно на французском языке. Это традиция, и считается, что она оберегает танцоров и приносит удачу перед выступлением.

Не стирают театральные костюмы

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/DPA/East News

Изготовление балетных пачек очень трудоемкий процесс. Создание одной такой юбки может занять до 90 часов работы. В течение своей жизни балерина, в среднем, износит от 50 до 150 балетных пачек. Бюджет на такой гардероб значительный, так как стоимость одной такой вещи составляет около 2000 долларов. Из-за сложной конструкции и большого количества деталей костюмы не стираются между представлениями. Чтобы освежить леотарды и юбки, их развешивают на воздухе и сбрызгивают освежающим спреем. Это позволяет сохранить их внешний вид и приятный аромат.

Закулисье балета нередко окутано тайной, ведь танцоры не любят распространятся о своей профессии. А из-за киношников некоторые люди до сих пор верят в мифы о баллеринах, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Фото на превью Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/DPA/East News