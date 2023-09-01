12 фактов о жизни в Египте, о которых не напишут в школьных учебниках

Большинство из нас помнит из школьной программы, что в Египте есть пирамиды и много песка, а туристы еще могут поделиться впечатлениями о чистых водах Красного моря. Но в действительности в этой стране можно постоянно ходить с разинутым ртом от обилия впечатлений и местного колорита.

Здесь могут от души пошуметь на свадьбе

Причем, веселье может продолжаться даже после свадебного гуляния. Гости сопровождают новоявленных супругов до самого дома с громкой живой музыкой, танцами и поздравлениями. Одна девушка, которая переехала в Египет из другой страны, рассказала: «Наши соседи играли свадьбу. Шумно было до двух ночи. Потом молодоженов проводили до самой квартиры. А пока они поднимались до шестого этажа, другие женщины громко улюлюкали».

Работники отеля легко могут зайти без стука в номер к неженатой паре

По закону менеджерам разрешается брать ключ, которым пользуются горничные, и заходить в номера, которые снимают неженатые пары. Более того, даже бронирование номеров для этих гостей может быть отменено. Это правило работает для местных жителей и не касается туристов.

Местные любят пристально рассматривать туристов

Гости Египта часто замечают, что местные жители буквально сверлят их взглядом. Я много путешествовал, но до этого никогда не встречал людей, так откровенно рассматривающих всех, кто хоть чуточку отличается от них. В моей стране не принято пялиться на других. А в Египте все не так. Малыши, пожилые люди, старшеклассники... Без разницы. Они даже не попытаются смотреть в другую сторону, если вы установите зрительный контакт. Выглядит жутковато. © Eric Schenck / Quora

За малейшую помощь тут требуют чаевые

Жители этой страны просят бакшиш (так здесь называют чаевые) даже за самую мелкую услугу. Причем часто они сами могут настойчиво предлагать туристу помощь. Например, показать дорогу к музею или донести тяжелые сумки. Я просто двигался в сторону музея в Луксоре. И тут меня толкнул мальчик лет 13 и спросил: «Куда идешь?» Я не стал ему отвечать, но он пошел рядом, а потом заявил: «Эй, здесь тебе налево. И дай мне 1 фунт, ведь я показал тебе дорогу». © Craig Makepeace / y Travel Blog

Из некоторых окон в Каире на веревках свисают корзины

Это своеобразные лифты, с помощью которых доставщики могут передать в квартиры продукты, газеты и прочие вещи. Это удобно для жителей верхних этажей: не нужно каждый раз бегать по лестнице или пользоваться стандартным ветхим лифтом.

Здесь строят необычные голубятни

Местные жители выращивают голубей для употребления в пищу и для получения помета, который потом используют как удобрение. Такие башни-голубятни в Египте можно встретить буквально повсюду, иногда эти сооружения возводят даже на крышах зданий.

Чтобы перейти дорогу, надо помахать водителям

В Египте не особо часто встречаются пешеходные переходы. Здесь действует другое правило: пешеходы, которым нужно попасть на другую сторону дороги выбирают относительно безопасный участок и принимаются махать водителям, чтобы те хоть чуть-чуть снизили скорость.

На улицах повсеместно продается сок из сахарного тростника

Этот напиток можно купить в специальных лавках, где предлагаются фреши. Сок выжимается в стакан прямо на глазах у покупателя с помощью специального устройства. Этот напиток имеет тускло-зеленый цвет и смотрится не особо привлекательно, но эти недостатки с лихвой компенсируются его сладким вкусом. Местные жители верят, что сок из сахарного тростника полезен для здоровья.

Здесь можно воспользоваться услугами специалистов по глажке

Они стоят прямо на улице и выполняют эту нелюбимую многими из нас работу — гладят вещи, а потом доставляют их прямо домой к заказчику. Причем, здесь часто используют не утюги, а их древние аналоги — нагретые в печи тяжелые металлические плиты.

В Египте возможен брак между двоюродными братьями и сестрами

В Египте (как и в некоторых других арабских странах) кровным родственникам разрешено вступать в браки. Точнее, это касается двоюродных братьев и сестер. Например, по данным на 2016 год примерно 40 % браков здесь заключались именно между кузинами и кузенами. Считается, что это позволяет не нарушать целостность семьи.

В стране работает специальный транспорт для женщин

Иногда местные мужчины могут вести себя слишком назойливо по отношению к противоположному полу. Поэтому в Каире запустили вагоны метро, предназначенные исключительно для женщин. Кроме того, здесь есть автобусы, куда запрещен вход мужчинам, и работает розовое такси (Pink Taxi) для женщин, за рулем которого тоже сидят девушки.

А еще здесь есть женская деревня

В Египте есть особая деревня. Она называется Аль-Самаха. В свое время здесь собрали исключительно женщин, которые остались без опеки мужчин. Им постарались создать условия для комфортной жизни — выделили дома и оказали финансовую помощь. Но здесь действует строгое правило: если юноша женился, он обязан собрать вещи и уехать оттуда. Ему запрещено здесь оставаться, потому что в деревне разрешено находиться только вдовам, разведенным женщинам и их подрастающим детям.