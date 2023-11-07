12+ культовых героев и героинь, которых не с потолка взяли, оказывается

Придумать полноценного книжного или киношного персонажа, со своим особым характером и судьбой — согласитесь, задача сложная. Неудивительно, что иногда писатели и сценаристы черпают вдохновение в иных источниках и даже в самой жизни. Мы разузнали, какие же герои и героини кино и литературы списаны с других персонажей или реальных людей.

Наташа Ростова — «Война и мир»

Существует версия, что источником вдохновения для образа Ростовой послужила Татьяна Кузминская (в девичестве — Берс), свояченица Льва Толстого. Они были очень хорошими друзьями. Кузминская даже переписывала некоторые главы «Войны и мира». В конце жизни она говорила, что ей крайне повезло иметь такого товарища, как Толстой: «Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет».

Евгений Онегин — «Евгений Онегин»

Исследователи считают, что у Онегина было сразу три прототипа. Первый — поэт и драматург Павел Катенин, человек с бунтарским характером.

Второй — философ и публицист Петр Чаадаев, тоже достаточно непокорный человек. А третий — поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, чьим большим поклонником был Пушкин.

Джон Сноу — «Игра престолов»

Образ Сноу вдохновлен английским королем Генрихом VII. Поклонники сериала замечают сходство даже в биографиях обоих. Так, Сноу был незаконнорожденным ребенком и мог бы править Семью Королевствами. Генрих VII тоже имел сомнительное происхождение и не обладал правом на престол. Правда, в отличие от экранного персонажа, все же стал королем.

Мистер Биг — «Секс в большом городе»

Прототипом главной любви Кэрри Брэдшоу считается миллиардер Рон Галотти. В те времена, когда сериал только запустили, он был очень популярным. Галотти руководил самыми крутыми глянцевыми изданиями: GQ, Vogue, Vanity Fair. Как раз тогда Рон познакомился с журналисткой Кэндес Бушнэлл и завел с ней страстный роман, который обсуждали во всех светских хрониках. Но пара слишком часто ссорилась. И в какой-то момент Галотти сбежал от Кэндес и женился на другой. Прямо как мистер Биг.

Д’Артаньян — «Три мушкетера»

В XVII веке в Гаскони действительно родился человек по фамилии Д’Артаньян. По материнской линии он был потомком графов. Его биография похожа на историю персонажа Дюма. Так, в молодости реальный Д’Артаньян тоже отправился в Париж — правда, не в 16-17 лет, как в книге, а примерно в 27. Там юноша стал королевским мушкетером и со временем заслужил большое уважение при дворе. В 60 лет он трагически погиб.

Профессор Преображенский — «Собачье сердце»

Образ профессора Преображенского списан с Самуила Воронова — реального хирурга, практиковавшего в начале XX века. Он пересаживал людям органы обезьян, пытаясь вылечить некоторые заболевания, а также для омоложения. Поначалу его операции имели успех. Но со временем пациенты стали жаловаться на плохое состояние, и Воронова признали мошенником.

Татьяна Ларина — «Евгений Онегин»

Прототипом Лариной называют Авдотью Норову — девушку, которая была влюблена в Петра Чаадаева. А мы помним, что он стал одним из источников вдохновения для образа Онегина.

Анна Керн — еще один возможный прототип Лариной

Однако Норова ушла из жизни раньше, чем Пушкин закончил роман в стихах. Поэтому исследователи называют еще несколько претенденток на роль прототипа Лариной. Пожалуй, самое любопытное имя — Анна Керн. Ведь к этой женщине Пушкин долго пылал любовью.

Покахонтас — «Покахонтас»

Настоящая Покахонтас была принцессой индейского племени. На самом деле ее звали Матоака. А Покахонтас — это прозвище, которое переводится как «проказница». В детстве она спасла моряка, которого звали Джон Смит — так же, как и героя мультика. Правда, о романтических отношениях девушки с англичанином сведений нет. Известно только, что Покахонтас и Джон подружились. Позже Матоака вышла замуж за другого англичанина Джона Рольфа, о котором идет речь во второй части мультфильма. В 21 год девушка скончалась от болезни.

Воланд — «Мастер и Маргарита»

Некоторые литературоведы считают, что у Булгаковского Воланда был прототип. Это авиаконструктор Роберт Бартини, авторству которого принадлежит множество революционных разработок. Исследователи отмечают сходство во внешности Бартини и Воланда. А еще ссылаются на одну из рукописных версий романа «Мастер и Маргарита», в которой есть намеки на деятельность ученого. Например, упоминается самолет, летающий со скоростью 600 км/ч. Как раз такой и проектировал Бартини.

Дэйзи Бьюкенен — «Великий Гэтсби»

В юности Фитцджеральд встречался с дочерью богатого бизнесмена Джиневрой Кинг. Два года длился их роман. Однако в итоге барышня предпочла бедному писателю обеспеченного мужчину, делового партнера своего отца. Многие героини Фитцджеральда, в том числе Дэйзи, вдохновлены его бывшей девушкой.

Круэлла Де Виль — «Круэлла»

Историки предполагают, что образ Круэллы вдохновлен скандинавской богиней мрака, повелительницей упокоившихся душ Хель. Есть несколько причин так считать. Во-первых, поместье Круэллы называется Хель. А во-вторых, киногероиня и богиня похожи внешне. У Хель тоже одна половина черного цвета, другая — белого. В коллаже сверху богиня изображена такой, какой ее описали в древнеисландском поэтическом сборнике «Старшая Эдда».

Сестры-ведьмы — «Зачарованные»

Образы сестер и в целом сюжет «Зачарованных» вдохновлены фильмом «Колдовство», который вышел всего за пару лет до сериала. В киноленте речь идет о четырех девушках-аутсайдерах, которые становятся ведьмами и используют магию, чтобы отомстить обидчикам. Героини сериала тоже обнаруживают в себе суперспособности и объединяют свои магические силы. Правда, для того, чтобы совершать добрые поступки.