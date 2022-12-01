12 привычек, от которых у многих глаза из орбит вылезут. А, оказывается, так делают все умные люди

Несомненно, замечать у себя признаки выдающегося интеллекта всегда приятно. Правда, недюжинный ум в придачу несет еще и кучу особенных черт поведения. Некоторые из них со стороны могут казаться чудаковатыми и даже дикими. Мы решили разузнать, какие же неординарные привычки отличают умных людей.

Любить работать ночью, даже когда клонит ко сну

Исходя из результатов некоторых исследований, чем выше IQ человека, тем больше вероятность того, что он будет вести ночной образ жизни. Поэтому и важные дела, в том числе рабочие задачи, такие люди частенько могут оставлять на поздние часы.

Везде вставлять свои пять копеек из-за убежденности, что разбираешься во всем

Умные люди склонны переоценивать свои способности. Они высказывают свое мнение по любому поводу, независимо от того, компетентны они в том или ином вопросе. Такие люди могут, даже не вникнув в проблему, скорее начать предлагать решение, не прислушиваясь к точкам зрения окружающих. Просто им кажется, что их решение единственно верное. Из-за этой своей черты, кстати, умники часто совершают досадные ошибки, которых можно было бы избежать.

Смеяться над странными шутками и грустными ситуациями

Кажется, что интеллектуально развитых людей привлекают исключительно британский юмор и острая сатира. Но и они тоже могут посмеяться над мрачными шутками и даже над ситуацией, когда у человека случилось что-то неприятное. Причина проста: юмор — одно из самых эффективных средств снятия стресса. А люди с высокими показателями IQ подвержены тревожности даже больше обычного. Поэтому странные шутки помогают им расслабиться. Исследования показали, что люди, позитивно реагирующие на черный юмор, даже меньше подвержены приступам гнева и агрессии.

Слишком сильно давить на людей

East News

Умники часто достигают успеха легче и быстрее, чем другие люди. И требуют того же от окружающих. Из-за этого их характер может казаться абсолютно несносным. Они просто не понимают, как можно не справиться с той или иной задачей и почему другим приходится прикладывать больше усилий, выполняя работу, которую они делают в два счета. Поэтому, если коллега будет слишком долго корпеть над каким-то делом, интеллектуалы могут начать давить на него, будучи убежденными, что тот просто что-то сделал неправильно или недостаточно потрудился.

Не справляться с элементарными повседневными делами

Люди с хорошо развитыми интеллектуальными способностями могут обладать прекрасным аналитическим умом. В теории и рассуждениях они как рыба в воде, но в обычной жизни умники порой сталкиваются с проблемой. Свой багаж знаний они часто не могут применить в быту и при выполнении конкретных практических задач. Приготовить обед или убрать в доме им, может быть, и не по силам, зато из таких людей получаются превосходные генераторы идей.

Ненамеренно говорить обидные вещи

Люди с высоким IQ запросто могут выпалить в разговоре с человеком что-то не очень приятное для собеседника. Но в большинстве случаев такие люди делают это без злого умысла. Просто им сложно распознавать чувства других. Эта особенность часто отталкивает людей и мешает умникам иметь много друзей и близких.

Выполнять кучу дел одновременно

Люди с высоким IQ соображают быстро. Благодаря этому они умеют выполнять сразу много разных дел. Правда, многозадачность не всегда играет им на руку. Суперспособность не помогает умникам сдавать работу в срок, а, наоборот, может тормозить их деятельность.

Мелкие неудачи раздувать до масштабов трагедии

Люди с развитым интеллектом очень целеустремленны. Но даже незначительные провалы способны надолго выбить их из колеи. Настолько, что человек может опустить руки и больше не заниматься тем делом, в котором потерпел неудачу. Из-за этого еще такие люди на своем карьерном пути часто уступают дорогу менее талантливым в их области коллегам.

Во всем довольствоваться малым

Умники стремятся к минимализму. Они организуют свое пространство на работе и дома так, чтобы им не мешали никакие лишние вещи. В телефоне и ноутбуке у них обычно есть только самые необходимые приложения и иконки. И даже в отношениях с окружающими они придерживаются философии минимализма, редко впуская кого-то в свой мир. Рядом с умными находятся только самые дорогие им люди. А с теми, кто отягощает их жизнь, они быстро расстаются.

Предпочитать гулять в одиночестве

Обладателям выдающихся интеллектуальных способностей не обязательно всегда вести с кем-то интересные беседы. Они часто любят побыть одни, поэтому способны наслаждаться одинокими прогулками по городу. Так они позволяют себе расслабиться, а своим мыслям — блуждать в поисках новых креативных идей.

В компании часто отмалчиваться и наблюдать за другими

Пользователи сети заметили, что часто самый тихий человек в компании, который, кажется, совсем не умеет поддержать разговор, на поверку оказывается наиболее начитанным и интеллектуально развитым. У умников действительно есть такая особенность. Находясь в группе других людей, они редко разговаривают сами, а больше слушают. Просто они любят долго наблюдать за окружающими, чтобы понять, как лучше вести себя в той или иной обстановке. Часто это происходит потому, что умники чувствуют: их внутренний мир мало кто поймет, поэтому легче приспособиться к коллективу.

Обожать лежать на диване и ничего не делать

Умники не любят движение и физическую активность. Вместо того чтобы постоянно напрягать себя какими-то делами, в том числе домашними, лишний раз куда-то ходить и уж тем более заниматься спортом, они лучше полежат на диване. Такое времяпрепровождение помогает интеллектуалам поразмышлять о многом и «завести» свой мозг.