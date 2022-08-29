12 обыденных вещей, которые в прошлом выглядели совсем не так, как мы привыкли

Окружающий мир неумолимо меняется прямо на глазах. И особенно это касается обыденных вещей. Кажется, совсем недавно, чтобы просто послушать музыку в дороге, мы носили массивный плеер и парочку сменных кассет. А на отдыхе внимательно считали, сколько кадров осталось на пленке фотоаппарата. Но в наши дни многие из привычных ранее предметов изменились и буквально напрашиваются на сравнение по типу «было/стало».

Мы в ADME решили ненадолго перенестись на десятки, а то и сотни лет назад и взглянуть, как раньше выглядели вещи, с которыми люди ежедневно сталкиваются до сих пор.

Купальник

В XVIII–XIX веках для купания в водоемах женщины надевали длинные платья из плотных тканей с утяжелителями на подоле, чтобы те не просвечивали и не поднимались в воде. Позже купальники стали постепенно меняться и превратились в платья от плеч до колен с легинсами под низом. А в XX веке пошла тенденция к уменьшению купальных костюмов. Сначала обнажались руки и ноги, затем появились вырезы, а позже купальник и вовсе разделился на верх и низ. Тем не менее цельные костюмы в наши дни тоже довольно популярны.

Средства женской гигиены

Первые упоминания гигиенических прокладок приходятся на IV век нашей эры. Долгое время женщины делали их самостоятельно. А в массовом производстве подобные изделия появились лишь в XIX веке. Это был кусок ваты или другого материала прямоугольной формы, который закреплялся в специальном поясе или ремне. Постепенно на смену им пришли более компактные одноразовые средства. Но в наши дни появляется все больше многоразовых гигиенических изделий. Это тканевые прокладки, менструальные чаши и диски. В последнее время набирают популярность именно диски, их устройство несколько отличается от чаш, они плоские и теоретически могут выполнять свои функции дольше.

Пылесос

Пылесос придумали в 60-х годах XIX века, и долгое время он являлся предметом роскоши. Кроме того, первые аппараты были не такими уж удобными в пользовании и довольно громоздкими. С течением времени пылесосы становились все дешевле, легче и функциональнее. А в 1997 году компания Electrolux и вовсе продемонстрировала беспроводной робот-пылесос.

Вендинговый аппарат

Как бы удивительно это ни звучало, но первое упоминание торгового аппарата встречается в I веке. Продавали в них святую воду. Греческий математик Герон Александрийский писал, что в специальную машину нужно закинуть монету, под тяжестью которой сработает рычаг и наполнит сосуд. Современные торговые аппараты появились в Лондоне в 1880-х годах. В них продавались открытки, шоколад, мыло. Со временем список товаров расширялся, а устройства становились более современными. В наши дни в вендинговой машине можно встретить что угодно: от билетов и золотых слитков до пиццы и свежевыжатых соков. А расплатиться теперь можно не только монетами.

Стиральная машина

Аналоги современных стиральных машин появились еще в конце XVIII века. Это был закрытый деревянный контейнер с лопастями внутри, который приводился в движение вручную. А вот электрические машинки стали популярны лишь в начале XX века, и, как видно, барабан в них все еще был деревянным. Привычные нам машины гораздо более функциональны. Режимов стирки так много, что не всегда разберешься, какой выбрать, белье можно отжать практически досуха, а одежду пропарить.

Холодильник

Древние холодильники представляли собой закрытый шкаф, размещенный в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Первый электрический аппарат появился в 1913 году, а сам механизм состоял из 2 частей: камеры для продуктов и двигателя с компрессом, которые размещались в подвале.

Эскалатор

Идея движущейся лестницы появилась сравнительно недавно — в 1859 году Натан Эймс запатентовал подобное устройство, однако так и не построил его. Первые эскалаторы появились на рубеже XIX и XX веков и практически ничем не отличались от современных. Единственное, на что стоит обратить внимание, — это сами ступени. Изначально они были гладкими, а эффект ребристости появился лишь со временем. Кроме того, зачастую ступеньки делались из дерева, и до недавнего времени их все еще можно было встретить в метрополитенах.

Кресло стоматолога

В наши дни стоматологические кресла необычайно удобны и единственный дискомфорт, который может возникнуть у пациента, — это страх перед процедурой. Но еще 300 лет назад люди либо лежали, либо сидели на полу на приеме у дантиста. Лишь в 1847 году стали использовать стул с подставкой для ног. А в дальнейшем на кресло стали закреплять инструменты стоматолога.

Самокат с мотором

Первые самокаты с мотором появились в 1915 году, но спрос на них оказался невелик. И долгое время люди использовали самокаты без моторов, в основном для активного отдыха. Однако в последние годы популярность получили электрические самокаты, во многом благодаря простой системе поминутной аренды. И в наши дни они стали важной частью транспортной системы крупных городов.

Вентилятор

С ранних времен люди искали разные способы охладиться с помощью потока воздуха. Изначально это были ветки бамбука и различные вееры, но позже появлялись все более сложные механизмы. Так, первый электрический вентилятор изобрели в конце XIX века, а спустя пару десятилетий их стали массово продавать для домашнего пользования. В наши дни можно найти даже вентилятор без видимых лопастей. Они расположены внутри и предназначены для всасывания воздуха, который затем выходит потоком наружу.

Устройство для просмотра с эффектом 3D

В XIX веке стереоскопы были популярным домашним развлечением. Их суть заключается в том, что с помощью специального устройства человек смотрит на одно и то же изображение отдельно левым и правым глазом. Это создает эффект глубины. Современные 3D-очки — это тоже довольно простое устройство, но работает несколько иначе. Так, для левого и правого глаза используются линзы с разными фильтрами, которые пропускают лишь определенные цвета. И трехмерный эффект создается путем проецирования одной и той же сцены в оба глаза, но с немного разных углов зрения.

Тюбик губной помады

Люди красили губы тысячи лет назад. Однако губная помада, какую мы привыкли видеть, была изобретена лишь в 1884 году. Изначально она продавалась в бумаге, но уже в начале XX века придумали новую упаковку. Это был металлический цилиндр с небольшим рычажком, который позволял вытянуть саму помаду. На кадре слева похожий механизм. Фото выложили на Reddit с просьбой: «Не подскажете, что это за бренд? Помада лежит вот в таком медном тюбике». Мы тоже теряемся в догадках. Но упаковка выглядит примечательно и не совсем привычно. Сейчас тюбики делают из пластика с выдвижным механизмом, позволяющим простым вращением достать и спрятать помаду обратно.