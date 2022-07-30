12 пар слов, значение которых люди часто путают, но вы теперь не будете

В мире полно вещей, которые можно спутать друг с другом. Одни похожи внешне, у других практически одинаковые названия, но порой мы называем разные вещи или явления одним и тем же словом. И ведь спокойно живем с этим, а потом оказывается, что бобр — это не бобер, а кружка — не чашка.

В сегодняшней статье ADME разбирается, чем все-таки отличаются понятия, которые многие путают.

Крыжовник и йошта

Ягоды очень похожи внешне, так что перепутать их нетрудно. Только йошта — это гибрид крыжовника и черной смородины. Этот куст, в отличие от крыжовника, не имеет шипов.

Пустышка и соска

Оба этих приспособления предназначены для детей, но разница состоит в том, что соска используется для кормления (она надевается на бутылочку), а пустышка имитирует материнскую грудь, ее задача — удовлетворить потребность младенца в сосании.

Сериал и ситком

В сериале есть единая сюжетная линия, которая развивается в каждой серии, в то время как в ситкоме (ситуативной комедии) в каждом эпизоде мы видим новую ситуацию, в которую попадают герои. Например, «Игра престолов» — это сериал, а «Друзья» — ситком.

Рамэн и рамен

Разница лишь в ударении и одной букве. РАмэн — это традиционный легкий японский суп с пшеничной лапшой. РамЕн — корейское блюдо, в основу которого входит лапша быстрого приготовления и различные топинги.

Платформа и танкетка

Платформа имеет одинаковую высоту по всей площади, в то время как у танкетки есть подъем в пяточной части.

Кроссворд и сканворд

Сканворд (или скандинавский кроссворд) от классического кроссворда отличается тем, что в нем гораздо больше пересечений в словах по вертикали и горизонтали. Кроме того, вместо отдельного списка вопросов в сканворде краткие описания слов размещены прямо в клеточках.

Бобр и бобер

Считается верным называть животное «бобр», а его мех — «бобер». Но в разговорной речи «бобер» часто используется именно в качестве названия самого зверька.

Бюстгальтер и лифчик

Бюстгальтер — понятие более узкое: оно обозначает предмет одежды, поддерживающий и приподнимающий женскую грудь. А лифчик — более широкое определение: так могут называть и часть платья, и детскую майку, и даже разгрузочный жилет.

Макияж и визаж

Слова «макияж» и «визаж» многие считают синонимами, но это не так. Макияж — это нанесение на лицо косметики: базы, тонального крема, теней и всего остального. А вот визаж — это полное создание образа, которое учитывает особенности внешности. Именно этим и занимается визажист.

Горшок и кашпо

Горшок — это емкость, в которую сажают само растение. А кашпо — это декоративный сосуд, внутрь которого устанавливается горшок.

Дрель и перфоратор

Дрель и перфоратор различаются способами, с помощью которых они проделывают отверстия. Дрель вращает сверло, таким образом высверливая отверстие, а перфоратор — это ударный инструмент, который отверстия выдалбливает.

Кружка и чашка

Пьют и из того и из другого, но различия есть. Чашка предназначена для питья горячих напитков и обычно имеет небольшой объем, в то время как кружка, как правило, побольше.