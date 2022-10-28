12 правил пользования зонтом, зная которые культурные люди никогда не подмочат свою репутацию

Попасть под дождь можно в любое время года, поэтому зонтик — вещь, необходимая в каждой семье. Но для многих станет настоящим сюрпризом тот факт, что существует целый свод правил пользования зонтом. Знание этикета поможет избежать неприятных ситуаций как в гостях, так и в общественных местах.

Не стоит класть мокрый зонт на сиденье

При входе в такси, автобус или трамвай нужно хорошенько стряхнуть с зонта воду. Иначе капли дождя, попав на пол, сделают его скользким, что очень опасно в движущемся транспорте. И ни в коем случае нельзя класть мокрый зонт на сиденье рядом. Представьте себя на месте пассажира, которому «повезло» сесть в лужу там, где он меньше всего ожидает, и намочить свое пальто или куртку. Чтобы не забрызгать все вокруг, следует брать с собой непромокаемый пакет или специальный чехол.

Зонт нужно держать вертикально

Бывает, что погода творит чудеса. По прогнозу — затяжной дождь, а на улице светит солнышко. Но не возвращаться же домой, чтобы оставить там зонтик. В такой момент велик соблазн нести его горизонтально или даже под мышкой. Однако это создаст неудобства пешеходам, идущим сзади. Зонт, особенно в виде трости, следует всегда держать вертикально, острым концом вниз, и ни в коем случае нельзя выставлять его вперед, словно шпагу мушкетера.

Зонт должен быть подходящего размера

Важно учитывать размер, ведь невысокому человеку или ребенку носить большой зонт ни к чему. Это не только неудобно, но и мешает окружающим. Высоких и упитанных маленький купол вряд ли защитит от дождя. Кроме того, подобранный не по размеру зонт будет смотреться нелепо. Однако если речь идет, например, о родителе и ребенке в коляске, то уместно будет выбрать крупный зонт.

Не следует открывать зонт в помещении

Суеверие о том, что нельзя открывать зонт, находясь в помещении, вероятно, появилось в XVIII веке. В то время устройства защиты от дождя были очень крупными, а металлические спицы — острыми, ими можно было случайно поранить находящихся рядом людей. Сегодня раскрывание зонта в комнате считается скорее грубостью, чем плохой приметой. И все же в открытом виде зонтики занимают немало места и могут создать большие неудобства.

Необходимо следить за расположением зонта, находясь в пешеходной зоне

Необходимо быть внимательным к другим пешеходам как во время дождя, так и после. Нельзя размахивать зонтом, особенно если он в виде трости, ведь можно случайно ударить проходящего мимо человека. Не следует также вешать зонтик на сумочку или на руку, потому что его острым концом можно задеть кого-нибудь, в том числе себя. Когда на узкой дороге встречаются двое, тот, кто выше ростом, должен поднять зонт, чтобы не ткнуть случайного прохожего спицами. Если же приближающийся человек такого же роста, то зонт поднимает тот, у кого он больше.

В офисе зонт следует держать под столом

Многим знакома ситуация, когда коллеги создают «поляну» из открытых зонтов на рабочей территории. Это не только мешает проходу, но и создает опасность поскользнуться на мокром полу из-за воды, стекающей с них. Если в офисе отсутствует специальная подставка или вешалка, зонт можно спрятать под своим столом.

Под навесом зонт необходимо держать закрытым

Если во время дождя на вашем пути лежит крытая пешеходная зона, зонтик следует закрыть. Во-первых, там в нем нет необходимости, а во-вторых, в зоне, где мало места для прохода, может возникнуть затор. Кроме того, есть опасность поранить кого-нибудь или зацепить одежду проходящих мимо людей острыми концами спиц.

Перед тем как войти в помещение, нужно хорошо отряхнуть зонт

Прежде чем заходить в подъезд, офис или магазин, следует сложить зонт и хорошенько стряхнуть с него воду. При это необходимо убедиться, что рядом никого нет. Лучше всего положить зонт в непромокаемый пакет или оставить в специальной подставке и подождать, пока он там высохнет.

Не следует пользоваться телефоном под открытым зонтом

Согласно правилам этикета, если во время прогулки под зонтиком нужно сделать звонок по телефону или срочно написать сообщение, то следует отойти в сторону от пешеходной дорожки и остановиться. Отвлечение на разговор по телефону, когда вы несете в руках зонт, повышает вероятность столкновения с прохожими.

Паре следует прятаться от дождя под одним зонтом

Не стоит раскрывать сразу 2 зонта, если вы идете с кем-то рядом или под руку. Обычно они весьма громоздкие, занимают много места, и для двух человек будет достаточно одного. Кстати, предпочтительно, чтобы зонтик в паре нес тот, кто выше ростом, вне зависимости от пола.

Перед тем как открыть зонт, нужно оглядеться по сторонам

Даже если внезапно начался ливень, перед тем как открыть зонт, следует внимательно оглядеться по сторонам. Если не отрывать взгляд от зонта, то можно задеть или даже случайно уколоть кого-то. Кроме того, по этой же причине лучше всего открывать зонтик не в дверном проеме и у самого выхода, а уже на тротуаре.

Не стоит брать чужой зонт

Несмотря на большой выбор расцветок зонтов на прилавках магазинов, многие люди отдают предпочтение классическому черному. Поэтому стоит быть особенно внимательными в общественных местах или в гостях. Ведь обычно зонтики оставляют в специальных подставках или на вешалке, и если они похожи, то легко ошибиться и вместо своего прихватить чужой. Чтобы избежать такой неприятности, следует повесить зонтик под свое пальто или же прикрепить к нему бирку с именем.