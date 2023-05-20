12 секретов красоты див старого Голливуда, от которых волосы на голове долго будут дыбом стоять

Многие из нас хоть раз в жизни мечтали выглядеть так же безупречно, как, например, Мэрилин Монро или Одри Хепберн. Но мы редко задумываемся о том, что образ звезды красных дорожек часто стоил громадных усилий. А порой девушки вообще шли на риски. Мы полюбопытствовали, какие диковинные и даже опасные бьюти-лайфхаки применяли кинодивы прошлого.

Сбривали брови

CAP / SFS / Capital Pictures / East News

В 1930-е годы считались модными изогнутые брови. Для этого актрисы удаляли волосы на этом месте и рисовали карандашом нужную линию. Например, Марлен Дитрих сбривала брови полностью. Она не только создавала дугообразные линии, но и старалась нарисовать их выше естественного роста волос и сделать взгляд тем самым более открытым. Некоторые девушки сталкивались с неприятными последствиями процедуры. Так, Люсиль Болл по настоянию создателей фильма «Скандал в Риме» сбрила брови, и они так и не выросли потом.

Мыли голову шампунем из хмеля и ячменного солода

Columbia Pictures / Collection Christophel / East News , Album Online / East News

Этот способ особенно любили Мэрилин Монро и Одри Хепберн. Чтобы волосы выглядели гуще, пышнее и здоровее, актрисы мыли их шампунем на основе хмеля и ячменного солода. Девушки пользовались этим лайфхаком даже несмотря на то, что средство оставляло характерный запах.

Избавлялись от лишних килограммов, промывая кишечник

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News

Актриса Мэй Уэст часто прибегала к процедуре промывания кишечника. Она верила, что таким способом избавляется от токсичных веществ в организме, тем самым сохраняя стройную фигуру и чистую, сияющую кожу. Некоторые современные звезды, например Гвинет Пэлтроу и Пэрис Хилтон, тоже пользуются этим методом. Однако необходимо учесть следующее: нет никаких научных доказательств того, что он обладает реальным эффектом. Более того, промывание кишечника может быть опасным для здоровья, поэтому не рекомендуется применять его без консультации с врачом.

Стремились сделать подбородок точеным

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Актрисы постоянно следили за тем, чтобы кожа лица была подтянутой. Особое внимание они уделяли подбородку. Так, Джоан Кроуфорд постоянно жевала жвачку, так как верила, что это укрепляет нижнюю челюсть. А Мэрилин Монро, по некоторым сведениям, даже прибегла к пластической операции: вставила в подбородок бычий хрящ.

Постоянно носили утягивающее белье и бюстгальтеры с формованными чашками

Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News

Актрисы создавали пышные формы с помощью специального белья. Девушки надевали лифчики с остроконечными подкладками, трусы с высокой посадкой и резинкой, обтягивавшей талию, и корсеты, сужавшие талию и бедра и приподнимавшие грудь. Такое белье носили регулярно. А некоторые и вовсе почти не снимали его. Например, Мэрилин Монро всегда спала в лифчике: так она пыталась сохранить грудь упругой.

Отделяли ресницы друг от друга булавкой

Эту процедуру любила Одри Хепберн. Своего знаменитого взгляда лани девушка добивалась довольно опасным способом. Она наносила тушь, а затем, чтобы не было комочков и слепленных волосков, расщепляла ресницы булавкой.

Удаляли веснушки с помощью электричества

Прибор, которым удаляли веснушки.

Чистая, сияющая кожа без единого пятнышка считалась эталоном. Поэтому от веснушек избавлялись. Их убирали с помощью специального прибора — фиолетового луча, работавшего на высокочастотном электрическом токе.

Использовали продукты питания в качестве средств для ухода

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Продуктовые маски для волос, лица и тела применялись активно. Например, Рита Хейворт смазывала волосы оливковым маслом, держала их 15 минут под полотенцем, а потом промывала шевелюру лимонным соком. Джоан Кроуфорд мыла голову сырыми яйцами: по словам актрисы, этому трюку ее научила Кэтрин Хепберн. А Джоан Блонделл (на фото) делала маску для лица из творога.

Красили волосы небезопасными химическими средствами

CAP / SFS / Capital Pictures / East News

Волосы осветляли разными способами. Чтобы добиться платинового эффекта, порой в ход шли не самые безопасные для шевелюры методы. Например, Джин Харлоу использовала ядреную смесь перекиси водорода, аммиака и средства для стирки.

Истощали себя жесткими диетами

Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Звезды старого Голливуда порой изнуряли себя диетами, которые позволяли им сбрасывать несколько килограммов за пару дней. Например, Сьюзен Хэйворд (на фото) порой съедала только 2 яйца и 3 помидора в день. А Норма Ширер время от времени исключала из рациона мясо, рыбу, яйца и сыр и вообще ела преимущественно овощи и фрукты. Также Джин Харлоу на время съемок фильмов отказывалась почти от всех продуктов и употребляла в пищу только овощи и легкие салаты.

Брили лицо

Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophel / East News

Кинодивы добивались безупречного цвета лица. Поэтому многие избавлялись от любого, даже крошечного волоска на нем. Известно, например, что Элизабет Тейлор регулярно прибегала к бритью.

Натирались вазелином

Многие звезды Голливуда прибегали к вазелину и в уходе за лицом, и в макияже. Так, актриса Бетт Дейвис накладывала слой этого средства под глаза на ночь, чтобы избежать отеков и темных кругов. А Мэрилин Монро не выходила из дома без вазелина на веках. Она переняла традицию у актрисы Греты Гарбо, которая натирала им веки, прежде чем нанести тени. Актриса Дорис Дэй вообще мазала вазелином все тело. Раз в месяц она наносила средство перед сном. Для пущего эффекта Дэй надевала пижаму, носки и перчатки и так ложилась спать.

Испокон веков женщины мечтали выглядеть неподражаемо. Клеопатра, Нефертити и другие признанные красавицы имели собственные секреты красоты. Правда, порой они были уж очень необычны или даже вредны для здоровья.