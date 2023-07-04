12 секретов стиля Амаль Клуни, благодаря которым она на раз и два затмевает голливудских звезд первой величины

Амаль Клуни не только крутой юрист и супруга красавчика-актера Джорджа Клуни. Она еще и икона стиля. Ведь ее выходы — путеводитель по образам на все случаи жизни. Нужен ли наряд на торжественное мероприятие, деловой костюм или классный повседневный лук — у Амаль все найдется. Поэтому мы решили узнать, какие фишки можно с легкостью у нее перенять.

Подчеркивает фигуру платьем с облегающим верхом и расклешенной юбкой

DDNY / Broadimage / EAST NEWS , PacificCoastNews / EAST NEWS

Амаль нередко можно увидеть в платьях с короткой широкой юбкой, которые при этом обтягивают грудь и талию. Такие модели позволяют сделать акцент на достоинствах фигуры. А еще они визуально удлиняют ноги.

Избегает темной верхней одежды

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , PacificCoastNews / EAST NEWS

Амаль Клуни не любит закутываться в мрачные пальто и куртки. Вместо этого она выбирает верхнюю одежду более заметных светлых оттенков. А порой девушку можно встретить в вещах ярких цветов.

Торжественные платья сочетает с туфлями того же или похожего цвета

Can Nguyen / Capital Pictures / East News , AFP / EAST NEWS

На светские мероприятия Амаль предпочитает подбирать туфли так, чтобы они гармонировали с цветом одежды, а не контрастировали. Например, под белое платье с красными цветами она надела белую обувь, а под желтое — золотистую.

Любит крупные украшения, но не перебарщивает с ними

Юрист часто останавливает свой выбор на больших, заметных украшениях. Но Амаль никогда не надевает сразу много разных видов аксессуаров. Чаще всего на ней можно увидеть пару украшений. Если и есть третий аксессуар, то обычно это что-то неброское — например тонкий браслет.

Не стесняется открывать тело

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Несмотря на то, что Амаль больше 40 лет, она не боится носить немного откровенные наряды и демонстрировать свое тело. Например, она часто показывает плечи и зону декольте.

Evan Agostini / Invision / East News , Invision / Invision / East News

А иногда женщина выходит в свет в платьях с разрезом, из которого кокетливо выглядывают нога, как на фотографиях сверху.

Подбирает однотонные костюмы светлых и ярких цветов

TOLGA AKMEN / AFP / East News , White Label / East News

По долгу профессии Амаль часто носит деловые наряды. Но она редко выбирает одежду темных цветов. В гардеробе Клуни много светлых и даже ярких костюмов. Главное правило — чтобы все вещи в ансамбле были одного тона или максимально близких оттенков.

Обожает комбинезоны

Амаль Клуни регулярно появляется в женственных комбинезонах. В них она выходит даже на красные дорожки. Особую любовь модница питает к моделям с широкими штанинами из струящегося материала.

Дополняет укороченный топ брюками и юбками с завышенной талией

Амаль Клуни выработала крутой лайфхак, как сделать кроп-топы, обычно придающие образу дерзости, частью нежного и романтичного лука. Она просто надевает юбки либо брюки с завышенной талией, чтобы кожи не было видно или живот был открыт минимально.

В обычной жизни пользуется большими сумками

Kevin Wolf / Associated Press / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Вне светских мероприятий Амаль Клуни делает ставку на практичность. Поэтому ее невозможно встретить с маленькими сумками. Будучи деловой дамой, она предпочитает крупные модели, в которые будет помещаться все необходимое.

Добавляет изюминку к простому черному платью

Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS

Один из самых стильных образов Амаль Клуни — минималистичное черное платье. Но, чтобы оно не выглядело скучно, девушка выбирает модели с неординарными деталями — например с пуговицами, блестками и оборками, ярким бантом и т. д.

Нестандартно подходит к вещам с высоким горлом

Амаль обычно не носит свитеры и водолазки, так как предпочитает открывать шею и плечи. Тем не менее вещи с высокой горловиной есть в ее гардеробе. Например, топы, трикотажные платья и даже вечерние наряды.

Любит обувь с необычными цветовыми решениями

Амаль Клуни экспериментирует со смелыми моделями обуви. Например, она появлялась на публике в туфлях с абстрактным узором или вообще разных цветов, черно-белых оксфордах с красными шнурками и т. д.