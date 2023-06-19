12 стильных фишек Николь Кидман, которые легко внедрить в свой гардероб. И вы будете сиять ярче летнего солнца

Николь Кидман впечатляет не только своим актерским талантом, но и непревзойденным стилем. Ее образы элегантны и дерзки одновременно. Не зря говорят, что она всегда была, есть и будет одной из самых рискованных икон стиля. Мы решили разобраться в том, какие же модные фишки можно перенять у Кидман, чтобы блистать так же ярко, как и эта замечательная актриса.

Надевает платья из струящихся тканей

Платья Николь Кидман всегда впечатляют изящностью. Все потому, что актриса часто выбирает модели из воздушных материалов с плавными линиями. Николь надевает их и на торжественные мероприятия, и в повседневной жизни. Такие платья придают легкости и подчеркивают стройную фигуру.

Смело носит розовую одежду

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Maurizio D'Avanzo / IPA / SIPA / East News

Кидман любит надевать вещи разных оттенков розового. В 40 с лишним она не стеснялась этого цвета. А потом доказала, что носить его и в 50 еще как можно. Актриса демонстрирует: как нежные, так и яркие оттенки этого цвета только молодят и придают образу женственности.

Сочетает блейзер темного цвета и джинсы

Создать элегантный образ можно с помощью обычного блейзера. Кидман любит темные оттенки. Актриса сочетает этот предмет гардероба как с узкими джинсами, так и с джинсами свободного кроя.

Надевает черные ботильоны вместе с короткими платьями

Можно уже сейчас обзавестись парой черных ботильонов к осени. Они будут служить вам верой и правдой вплоть до зимы, а в регионах с менее суровыми климатическими условиями — и до весны. Актриса любит сочетать этот вид обуви с короткими черными платьями.

Часто носит бежевое пальто

Николь Кидман предпочитает верхнюю одежду бежевых тонов. В таких пальто и плащах ее можно встретить и на красной дорожке. Актриса сочетает их не только с теплыми зимними образами, но и с легкими весенне-летними платьями и босоножками.

Покоряет красные дорожки в лоферах

Кидман можно увидеть в обуви на шпильках. Но также актриса порой плюет на каблуки и доказывает, что они вовсе не обязательны даже для торжественных мероприятий.

Так, актриса часто отдает предпочтение удобным и стильным лоферам. Кидман любит сочетать их с брючными костюмами и джинсами.

Любит наряды с природными мотивами

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Подбирая образ, Николь часто вдохновляется эстетикой флоры и фауны. Поэтому на ее одежде нередко можно увидеть принты в виде растений и животных. Иногда это крупный орнамент, а порой — мелкие детали вроде крыльев на груди или цветов на подоле платья.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Иногда актриса создает поистине неповторимые образы, добавляя в них необычные элементы. Например, однажды Кидман надела платье с декором в виде головы попугая на плечах.

Выбирает платья с разрезом

Evan Agostini / Invision / AP / East News , FR170557 AP / Associated Press / East News

Чтобы показать миру красоту своих ног, Николь Кидман порой отдает предпочтение длинным платьям с разрезом вместо нарядов длины мини. В них актриса появлялась не раз. Такие наряды позволяют Кидман выглядеть изысканно и очень соблазнительно.

Создает элегантные монохромные и черно-белые образы

Jen Lowery / Broadimage / Broad Image / East News , Invision / Invision / East News

Николь часто выбирает однотонную одежду нейтральных оттенков, которая всегда выглядит элегантно и сдержанно. Но особенная ее фишка — черно-белые наряды. Для завершения образа актриса просто дополняет их стильными аксессуарами.

Обожает вещи с рюшами

NIVIERE / VILLARD / SIPA / EAST NEWS , VALERIE MACON / AFP / East News

Кидман, кажется, безгранично влюблена в рюши и оборки. В ее образах часто можно увидеть эти воздушные и романтичные детали, которые придают легкости и изысканности нарядам актрисы.

Не боится одежды телесного цвета

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , AFP / EAST NEWS

Кидман смело подчеркивает достоинства своей фигуры, выбирая платья нюдовых оттенков, порой даже из полупрозрачных материалов. Из-за светлых волос и кожи актрисы такие образы легко могли бы выглядеть на ней блекло. Но Кидман никогда не теряется в телесных нарядах, так как делает акцент в макияже на губах и украшениях.

Не стесняется носить вещи с открытыми плечами

East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Актриса доказывает: демонстрировать открытые плечи можно в любом возрасте. Она всегда любила носить такую одежду. И в свои 50 с хвостиком Кидман тоже сверкает голыми плечами. Так она демонстрирует, что это лишь придает образу привлекательности и что возраст не является преградой для экспериментов.