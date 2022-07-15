12 украшений, которые мы сто раз видели в кино и журналах, но не задумывались об их тайном смысле

Многие из нас смотрели исторические фильмы и любовались драгоценностями героинь. Но все эти ожерелья, подвески и серьги женщины носят не только красоты ради: каждый аксессуар имеет свое значение и цель.

Мы в ADME обожаем копаться в истории и культуре народов. Давайте посмотрим, какие секреты прячут в себе экзотические украшения.

Кольцо-зеркало — арси

В Индии кольцо с зеркалом или полированной поверхностью называется арси. Раньше

с помощью такого колечка женщины могли быстро проверить свой макияж и прическу. А еще его надевали, чтобы незаметно рассмотреть, чем заняты окружающие. Также считалось, что большое и блестящее украшение может служить оберегом, так как перетягивает на себя внимание «дурного глаза».

Помощь при «женских болях» — нат

Нат — украшение для носа. Может быть в виде маленького колечка или большого «обруча» с цепочкой, которая идет до уха. В индуистской культуре кольцо в носу является символом замужества. Вдобавок считается, что нат уменьшает «женские боли» и помогает при родах. Согласно индуистской философии, прокол носа в определенной точке уменьшит менструальную боль. И лучше делать пирсинг в левой ноздре — по поверьям, нервы на этой стороне соединяются с женскими репродуктивными органами, и поэтому во время родов боль будет значительно меньше. Европейцы, особенно мужчины, впервые увидевшие нат, были под большим впечатлением, потому что во время еды женщине нужно придерживать громоздкую подвеску одной рукой, а другой есть.

Принадлежность к знати — эгрет

В Османской империи у аристократии были популярны эгреты — броши с драгоценными камнями и птичьими перьями. Украшения крепили на головной убор или прическу. Их носил как султан, так и знатные женщины гарема.

Эгрет в те времена являлся символом власти и, скорее всего, у Хюррем-султан он был, хотя в «Великолепном веке» этого не показали. Кстати, знатные женщины могли носить два эгрета — один на лбу, а второй на затылке.

Символ женственности — шпилька

Шпильки являются важным символом в китайской культуре. Все китайские женщины — от императрицы до крестьянки — носили шпильки. А вот материалы и дизайн украшения были маркерами социального статуса владелицы. В 15 лет девушка впервые получала шпильку и с этого момента считалась совершеннолетней, теперь она могла выйти замуж.

Со шпильками связаны многие романтические традиции. К примеру, когда влюбленные должны были расстаться, они часто ломали шпильку пополам и каждый хранил половину украшения, пока они не воссоединялись. В набирающем популярность сериале 2022 года «Мечта о процветании» главный герой вертит в руках женскую шпильку, которую не успел подарить девушке, в которую влюблен. Кстати, главную роль здесь играет диснеевская Мулан — Лю Ифэй.

Маркер семейного положения — метти

Тамилы — это этническая группа, которая живет на юге Индии. Местные замужние женщины носят метти — кольцо, украшающее палец ноги. Подобное кольцо также может носить и жених в течение нескольких дней после свадьбы. На фото как раз запечатлен момент, как жених надевает невесте кольцо на палец.

Повышение привлекательности — бинди

Бинди — красная точка в центре лба между глазами, она может быть нарисована краской или обозначена декоративным украшением. Точка на лбу — символ открытия «третьего глаза». Ее носят не только в Индии, так, на фото выше — девушка из народности калаша, Пакистан. Считается, что бинди сохраняет энергию и усиливает концентрацию. Также есть поверье, что ношение красной точки на лбу повышает женскую привлекательность.

У современных танцовщиц бинди могут выглядеть весьма причудливо и занимать половину лба.

Показатель богатства — торк

Сейчас шейные кольца ассоциируются у нас в основном с Африкой, но в разные эпохи их носили различные народы, причем как женщины, так и мужчины. У древних кельтов это украшение называлось торк и отражало статус владельца и его богатство.

В Африке по-разному относятся к шейным кольцам. Так, в одних племенах начинают носить кольца уже в 2-летнем возрасте — это делается, чтобы удлинить шею. В других племенах не модифицируют тело — жены получают кольца в подарок от мужа.

Фиксация прически — бодкин

Бодкин — так в Европе называлась заколка для волос, похожая на шпильку. Такие заколки были нужны, чтобы собрать волосы в узел на затылке и зафиксировать прическу. Аксессуары знати на конце украшались грушевидным жемчугом или драгоценными камнями, но могли быть и другие, «бытовые» мотивы, к примеру колыбель или садовые инструменты. Любопытная деталь: у королевы Елизаветы I была заколка с полумесяцем — атрибутом Дианы, богини Луны. Похоже, королева хотела, чтобы ее ассоциировали с древнегреческой небожительницей.

Защита от змей — серебряные серьги

Народы, жившие на территории древней Турции, верили, что серебряные украшения, которые звенят при ходьбе (те же серьги), защитят женщину, работающую в поле, от змей и скорпионов, а также от злых духов.

Украшение невест — джаданагам

Это украшение на косу в Южной Индии называется джаданагам, буквально «волосяная змея». В наши дни такую змейку на косы надевают женщины, вступающие в брак, и храмовые танцовщицы, которые считают себя невестами божества. Свадебные украшения делают из золота, рубинов и бриллиантов. Но интернет-магазины предлагают вполне бюджетный вариант для девушек, увлекающихся восточными танцами, — смотрите на фото выше.

Знак императорской власти — корона

Костюмеры сериала «Покорение дворца Яньси» заслуживают аплодисментов за кропотливую работу и историческую достоверность. Когда одна из героинь получает звание императрицы, она появляется в необычной короне. Это украшение — копия короны из музея. «Колонна» в центре состоит из 3 золотых фениксов, и это важно, потому что в Китае феникс был символом императорской семьи, причем дракон — это мужской символ, а феникс — женский. Изображения феникса и дракона до сих пор присутствуют на китайских свадьбах, ведь они означают гармонию между мужем и женой.

Духовное развитие — джумка

Считается, что проколотая мочка открывает внутреннее ухо ребенка для получения священных звуков, что очищает человека и укрепляет его дух. Поэтому в некоторых районах Индии уши прокалывают даже мальчикам. Есть поверье, что прокалывание ушей улучшает зрение, ум и избавляет от грусти. Джумка — традиционные индийские серьги в форме колокольчиков, ныне модный аксессуар. А вот раньше их носили храмовые танцовщицы, которые исполняли сакральный танец.

Сюжеты танцевальных композиций составляли легенды о божестве, где описывались его подвиги в борьбе со злыми силами. Считалось, что все события в танце переживаются вновь наяву, а это значит, что исход битвы зависел от мастерства девушки: для победы божества она должна была станцевать безукоризненно.