12 вещей, которые все видели. Но зачем они вообще нужны — никто не знает

Многие повседневные предметы часто имеют назначение, о котором мы можем даже не подозревать. Сегодня мы прольем свет на то, для чего же нужны те или иные дополнительные функции 12 вещей, которыми мы пользуемся практически каждый день.

1. Выемка в бутылке молока

Бутылка из-под молока имеет полезную особенность, которую вы, возможно, не замечали. Круглая выемка сбоку служит не только для украшения.



Со временем в молоке образуются газы, которые могут повышать давление внутри емкости. Если давление станет слишком высоким, бутылка может лопнуть. Но вогнутый круг может проминаться, выпуская лишнюю жидкость.

2. Цветной клапан внутри душевой лейки

Маленький разноцветный элемент внутри душевой лейки помогает снизить мощность потока воды. Эта деталь помогает экономить воду, уменьшая ее количество, проходящее через душевую лейку.

3. Дополнительная пуговица на рубашке

Эта маленькая, незаметная пуговица на мужских рубашках служит уникальной цели: она расположена между второй и третьей пуговицами, позволяет расстегнуть рубашку так, чтобы образ не выглядел сдержанным, но и не казался слишком вульгарным.

4. Отверстие в ободе велосипеда

На некоторых велосипедах в ободе имеется небольшое отверстие, через которое выходит вода. Оно предназначено для того, чтобы под действием силы вращения колеса вытеснять воду, которая может там скапливаться. Диаметр отверстия всего 2,5 мм.

5. Маленькое отверстие на палочках для леденцов

Небольшое отверстие на палочке с леденцом служит двум важным целям. Во-первых, конфета не упадет с палочки во время употребления.



Во-вторых, отверстие — это еще и элемент безопасности на случай, если кто-то случайно проглотит палочку. Оно позволяет воздуху проникать внутрь, предотвращая удушье.

6. Пояс сзади пальто

В настоящее время такая конструкция используется как модный элемент. Однако в прошлом такой пояс служил для комфорта движений.

7. Небольшие выступы на клавишах А и О на компьютерной клавиатуре

Выступы, расположенные на клавишах А и О, — это не просто декоративные элементы. Они предназначены для того, чтобы помочь пользователю правильно расположить руки на клавиатуре, не глядя на нее. Они называются направляющими и служат тактильным ориентиром для пользователей, набирающих текст. Сенсорный ввод — это навык, который позволяет набирать текст, не глядя на клавиатуру, используя мышечную память и расположение пальцев для быстрого и точного набора текста.

8. Дополнительный отсек в контейнере для еды

Даже самые, казалось бы, простые и понятные предметы могут иметь скрытые функции, способные делать нашу жизнь проще и удобнее. Например, дополнительный контейнер может использоваться для отделения жидкостей от других продуктов.

9. Внутренняя часть крышки флакона с таблетками

Крышки флаконов с таблетками обычно имеют внутренний резьбовой механизм, который выполняет функцию предохранителя. Однако если перевернуть крышку вверх дном, можно будет открыть флакон без усилий. Просто убедитесь, что таблетки стоят в недоступном для детей месте.

10. Изогнутый элемент на колечке ножниц

Изогнутая часть в верхней части ножниц служит удлиненной ручкой для среднего пальца. Благодаря этой части можно более точно направлять ножницы, используя средний палец для регулировки угла.

11. Маленький карман рядом с воротником рубашки

Карман длиной с мизинец рядом с воротником рубашки — это не просто дизайнерское решение. На самом деле он служит конкретной цели и часто используется людьми, работающими в правоохранительных органах и службах безопасности. Зажим предназначен для удержания микрофона вблизи от рта, что позволяет четче слышать собеседника.

12. Рычажок на душевой лейке