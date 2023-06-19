12 вещей, которые я перестала делать в свои неполные 40 лет. И, наконец, поняла, что счастлива

Скоро мне исполнится 40, и, кажется, в моем окружении скоро не будет человека, который не посчитал бы нужным мне указать, как следует вести себя в этом возрасте. Мама настаивает на том, чтобы я носила только золотые сережки, ведь, по ее мнению, в моем возрасте бижутерию не носят. Подружки наперебой рекламируют мне средства от морщин. А свекровь возмущается, что я ношу юбки выше колена. Но я считаю, что все это просто стереотипы, поэтому я составила свой личный список того, что я наконец-то перестала делать.

Терпеть несправедливость в свой адрес и помалкивать

«Промолчи — за умную сойдешь» — слышали такое изречение? Сейчас я с ним не согласна. Но было время, когда все называли меня молчуньей. Я боялась сказать что-нибудь глупое и неуместное. На планерках помалкивала в уголке, а на посиделках с друзьями кто-нибудь постоянно подкалывал: здесь ли я вообще или уже ушла. Сейчас я готова поставить на место любого, кто начинает меня критиковать, несправедливо обвиняет или отпускает колкости. В 11-м классе дочь ходила на собрания по поводу выпускного вечера сама: интересно ей было. Я пришла только деньги сдать, а класрук мне озвучивает сумму больше оговоренной. На мой немой вопрос отвечает: «Другие мамы ходили, обсуждали, а вы явились на все готовенькое». С минуту я молчала, а потом решила прояснить: «Может быть, мне к директору сходить и обсудить эту досадную несправедливость?» Она с отвращением посмотрела на меня, но сделать ничего не смогла — пришлось взять ровно столько, сколько положено.

Геройствовать

Моя подруга Юля — главбух в крупной организации. Звонит ей мама: «Приезжай, надо грядку под чеснок вскопать!» Ехать 400 км. Юля говорит: «Давай я тебе деньги переведу, наймешь соседа». Но мама так не хочет. Раньше Юля бросала все и мчалась возделывать огород. Теперь она еще летом платит соседу деньги, чтобы осенью он помогал маме в саду. И все счастливы без всяких подвигов. Вот и я поняла, что никто не оценит, если будешь выходить на работу в выходные, гулять с ребенком по 3 раза в день в любую погоду или весь свой день рождения проведешь у плиты. Уже можно не пытаться прыгать выше головы, а брать на себя только те задачи, которые по силам и в радость.

Следовать стереотипам возраста

Говорят, в мои годы уже нельзя набивать татуировки, красить волосы в неестественные цвета и надевать открытый купальник. А я считаю, что никто не может запретить мне делать то, что я хочу. Я весной купила себе длинную утепленную жилетку с графичным принтом в виде рыб. Мама ненавязчиво поинтересовалась: «А поспокойнее расцветки-то не было?», соседка фыркнула: «Что, детство в одном месте заиграло?» Ну а когда я пришла в этой жилетке на родительское собрание к сыну, охранник меня просто отказался пускать, мол, ходят тут всякие. Пришлось предъявлять паспорт. А недавно мне позвонила мама и давай втюхивать золотые сережки от бабушки. Мол, бижутерию в твоем возрасте уже не носят. Я мысленно хихикнула и пошла красить волосы в ярко-голубой цвет.

Делать по дому то, что не любишь и не умеешь

В 37 лет я наконец-то призналась себе, что не люблю и не умею готовить, и переложила эту работу на мужа, дочку и рестораны. Подруга фыркнула, мол, не один мужик это не выдержит и что мой муж просто уйдет к другой. А мама посетовала, что ничему я за свои годы не научилась. Вот только я рада. И если бы я раньше просто призналась себе в том, что не умею готовить, и забила на мнение окружающих, наша жизнь стала бы легче уже давно. Не пришлось бы пичкать сына и дочку полуразвалившимися котлетами и слипшимся рисом, а муж бы не бурчал бы из вежливости: «Спасибо, вкусно». Теперь по выходным мы обедаем в уютных кафе, а в будни дочка и муж, у которых кулинарного таланта побольше моего, и сами справляются на кухне. А у меня наконец-то появилось больше времени на другую работу по дому и на себя.

Переживать из-за мнения окружающих

Этим летом мы встретились с одноклассниками. Одни за границу уехали, а сюда лишь на побывку приезжают. Другие уже третий бизнес открывают. Третьи вообще удачно женились / вышли замуж и дом в элитном районе строят. У меня этого всего нет. Я так открыто и говорила: да, я не добилась каких-то «успешных успехов» к своим годам, но у меня есть любимый муж, классная работа, умная дочурка и не по годам смышленый сын. Если кто-то считает, что я не дотягиваю до его уровня, мне ровным счетом наплевать. Я живу в свое удовольствие, и ничье мнение не сможет этого изменить.

Переживать из-за возраста

У меня есть одна подруга. Она младше меня почти на 10 лет, ей скоро исполняется 30. Когда я без задней мысли напомнила ей про то, что неплохо было бы с размахом отметить юбилей, она разрыдалась. Ведь ей УЖЕ 30, у нее уже морщинки и седые волосы. Я поспешила ее успокоить: «30 лет — это молодость. И 40 лет тоже. И 50. И вообще когда захочешь. Маркетологи изо всех щелей говорят тебе, что после 30 жизнь заканчивается и ты обязана сделать все, чтобы внешне оставаться 20-летней. Просто если ты примешь себя со всеми морщинками и сединой, им не на ком будет зарабатывать».

Продолжать общаться с неинтересными людьми

Раньше я общалась с подругами детства, потому что «ну столько лет дружим». Хотя уже очень давно стало понятно, что идем мы с ними в разных направлениях, а после наших встреч я была выжата как лимон. Не призываю разорвать все связи, которые не устраивают. Но свести контакты к минимуму — вполне реально.

Подгонять себя под стандарты красоты

Раньше я очень хотела фигуру с параметрами 90—60—90, но реальность такова, что ее у меня никогда не было и не будет. Переживать об этом настолько же бессмысленно, как и о том, что мой 40-й размер ноги не превратится обратно в 37-й. Я приняла себя такой, какая я есть в удобном мне 46-м размере, и подчеркиваю одеждой достоинства, а не страдаю о недостижимых идеалах. Моя подруга Лена весит 100 кг. Бывший муж называл ее «коровкой» и заставлял сидеть на гречке и воде. В какой-то момент Лена поняла, что вкусно поесть она любит больше, чем этого тирана. Развелась, а после развода «пошла во все тяжкие»: выбросила бесформенные балахоны, в которые муж призывал ее прятать тело, перекрасила волосы и записалась на восточные танцы, о которых давно грезила. Сейчас у нее отбоя нет от ухажеров. А все потому, что Лена взяла и полюбила себя. Именно в этом весе. Она обаятельная хохотушка, рядом с которой тепло и уютно, к ней тянет, как магнитом. Каждая женщина прекрасна, если ей нравится свое отражение в зеркале. А цифры на весах — дело десятое.

Пренебрегать собственным комфортом

Раньше было неловко рано уходить из гостей, из-за чего я могла не выспаться и пойти в ужасном состоянии на работу. Сейчас без задней мысли вызываю такси и прямо говорю, что мне пора в кроватку, поэтому до свидания. В моем доме появились блэкаут-шторы, увлажнитель воздуха, ортопедический матрас. А вместо шпилек — удобные туфли на низком каблуке, внутри которых лежат сделанные на заказ стельки.

Ставить интересы других выше своих

Лет 10 назад я шла в магазин за джинсами, а возвращалась с кучей футболок, шорт, платьев. Детских. Муж спрашивал: «Джинсы-то где?» А я о себе забыла. В другой раз куплю. Теперь я стала умнее: иду за продуктами, беру себе пироженку вместо сотой машинки для сына и ем ее с чистой совестью. И мне не стыдно: так я покупаю детям добрую маму. А несколько месяцев назад у свекрови сломалась стиралка. Она живет через дом от нас, вот и стала стирать вещи у нас. При том, что денег у нее на новую машинку хватает. Все 2 часа стирки (потому что быстрые режимы она не признает) она сидела у нас, попивая чай с моим печеньем, ныла о своих болячках и читала нотации — и так 2-3 раза в неделю. А тем временем я ни работать не могла, ни отдохнуть толком. Намеки, что пора бы самой купить машинку, она не понимала. В конце концов я не выдержала и перед очередным ее приходом взяла и сложила в машинку свое грязное белье, а кран подачи воды перекрыла. И когда она пришла, стала сокрушаться, что машинка не работает. Свекровь потыкала-потыкала кнопки и собралась было уходить. А когда я спросила не желает ли она скинуться вместе на покупку мне новой машинки, вообще выскочила из квартиры. А я спокойно открыла кран и постирала свое белье.

Обесценивать свои достижения

Все эти «надо реализовать себя», «надо устроиться в жизни», «надо построить карьеру» навязали мне общество, интернет, родительское воспитание и многое что еще. Ну нет у меня этого — ну и бог с ним! Я обычный человек. Я не разбираюсь в бизнесе, во мне нет коммерческой жилки, мой кумир не Стив Джобс и даже не Илон Маск, я не «достигатор», каким сейчас модно быть. И это нормально. И когда плохо, я хвалю себя за каждую мелочь: за то, что стерла пыль с полки, а порой и вовсе за то, что встала с кровати. Зато я никогда не унываю, ведь меня невозможно заставить чувствовать себя плохо из-за отсутствия больших достижений. Мое внутреннее спокойствие стало гораздо ценнее, чем гордость.

Бесплодно ждать, пока мечта осуществится

Я всегда мечтала петь, но мама демонстративно затыкала уши. В студенческие годы я не орала вместе со всеми под гитару, потому что жутко стеснялась своего голоса. В 32 я оплатила свой первый урок вокала. Нет, во мне не проснулась Монсеррат Кабалье, но подружек я, пожалуй, перепою в караоке. Если вы мечтали сплавиться по реке на байдарке, покрасить волосы в синий или завести собаку, то уже можно не ждать, когда вырастешь, а просто осуществлять свои мечты. В возрасте «около 40» совсем не важно, что скажут бабушки у подъезда, соседи и даже мама. Ведь каждый проживает свою собственную и неповторимую жизнь, и ее уже не надо откладывать на завтра.