12 жизненных правил итальянок, которые умеют сразить всех наповал и при этом ни от кого не зависят

Итальянки славятся своим безупречным стилем и пылким нравом. Но это не просто стереотипы. Они с юных лет учатся уделять внимание внешнему виду и не скрывать свои чувства от окружающих. Есть и другие правила, которым негласно следуют жительницы страны.

Мы в ADME разузнали, какие жизненные установки делают итальянок теми, кто они есть.

Довольствуются малым

В Италии люди не стремятся покупать себе большие машины и ставить в своих комнатах вместительные шкафы. Итальянки выбирают минимализм и отмечают его позитивные стороны. В маленький шкаф не поместятся горы одежды, так что нет смысла скупать на распродаже вещи, которые будут годами пылиться в ожидании своего часа. Ограниченность пространства учит итальянок довольствоваться малым и покупать лишь то, что им действительно нужно.

Не сдерживают эмоции

AP / East News

Мы представляем итальянок шумными женщинами, которые говорят быстро и много. И этот образ не далек от истины. Итальянки не стесняются выплескивать эмоции и делиться своим мнением. Они считают, что открытость полезнее, чем привычка держать все в себе. А еще во время разговора они активно жестикулируют и часто касаются собеседников. Например, кладут руки на плечи, чтобы показать дружелюбие.

Ставят здоровье на первое место

Итальянки сильно беспокоятся о своем здоровье и принимают меры, чтобы не заболеть. Например, они могут носить куртки и шарфы и в летние месяцы. А во время дождя предпочитают отменять все планы и отсиживаться дома. Но на случай, если им все же придется выйти на улицу, они запасаются зонтами.

Ценят отношения с матерью

face to face / Reporter / East News

Итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью.

Для итальянок семья всегда на первом месте. Они высоко ценят отношения с матерями. И не только с собственными. По тому, как их избранник общается со своей мамой, они понимают, какого обращения стоит от него ждать. И если мужчина проявляет к матери неуважение, итальянка сразу обратит на это внимание.

Не упускают возможности себя показать и на людей посмотреть

Итальянки обожают выбираться на вечерние прогулки. Для них это отличный способ социализироваться, а заодно продемонстрировать свои наряды. Даже для простой прогулки они выбирают самые стильные образы. И издалека узнают туристов, которые выходят вечером на улицу в повседневной одежде.

Никуда не торопятся

Для итальянок нормально опаздывать на встречи с друзьями и свидания. И это не проявление неуважения. Просто итальянцы не любят торопиться, а предпочитают спокойно заниматься тем, что им нравится. Например, выбирать одежду для свидания или прогуливаться к месту встречи.

Не устраивают первое свидание один на один

Итальянкам не нравится, когда мужчины слишком стараются произвести на них впечатление и начинают красоваться. Они предпочитают начинать общение в дружеском стиле. Именно поэтому девушки часто не устраивают первое свидание один на один, а приглашают мужчин провести время в компании с их друзьями и лишь затем соглашаются на личную встречу.

Встречают по одежке

Итальянки очень стильные. Они могут выглядеть модно в обычной футболке. И такого же внимания к внешнему виду они ждут и от своих новых знакомых. В том числе от мужчин, с которыми идут на свидание. Итальянские женщины подмечают любые мелочи в образе, в том числе носки. Надеть белые или яркие носки — верный способ разочаровать итальянку. Они признают только синий, черный и серый цвета.

Чтят традиции

Многие итальянки чтят традиции и ждут от мужчин рыцарского поведения. Местная жительница высоко оценит, например, предложение своего спутника оплатить счет в ресторане. Даже если женщина решит отказаться и разделить счет, сам этот жест она посчитает хорошим знаком.

Не спешат выходить замуж

Chassery+Courdji / KCS / East News , FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP / East News

Средний возраст вступления в первый брак среди местных женщин — 32,8 года. А итальянские актрисы Моника Витти и Джованна Ралли, например, вышли замуж еще позже. С каждым годом в стране заключают все меньше браков. Просто итальянки не торопятся выходить замуж за первого встречного и ждут подходящего человека. К тому же от брака итальянок может отталкивать то, что в замужестве им придется не только строить карьеру, но и выполнять всю работу по дому. Поэтому некоторые девушки решают не повторять судьбу своих мам и бабушек и для начала останавливаются на профессиональной самореализации.

Всегда стоят на своем

Итальянки очень уверены в себе и не сомневаются в своих убеждениях. Они не советуют другим людям спорить с ними, ведь это пустая трата времени. К тому же не стоит забывать и о крепких семейных отношениях итальянок: мамы всегда поддерживают их в спорах.

Умеют отдыхать

Даже итальянские мамы и бабушки, которые проводят дни в хлопотах по дому, знают, как важно отдыхать. Для них нормально вечером отложить свои дела и просто посмотреть в окно. Это безделье не вызывает у итальянок скуки. Они умеют ценить момент и наслаждаться ничегонеделанием.