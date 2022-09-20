12 знаменитых мужчин, которые так стильно оделись, что от них глаз было не оторвать

Мужская мода не стоит на месте. Знаменитости охотно подхватывают новые веяния и легко отказываются от классических силуэтов, привычных цветовых гамм и традиционных аксессуаров. Так, Тимоти Шаламе выходит на красную дорожку в наряде с открытой спиной, Роберт Паттинсон — в объемном шарфе, а Брэд Питт — в кроссовках.

Мы в ADME изучили выходы знаменитых мужчин в шикарных аутфитах и так и не смогли определить наших фаворитов.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе называют первопроходцем в мире моды. Он придерживается более экспериментального подхода к формированию собственного гардероба. И образ на Венецианском кинофестивале в 2022 году — яркое тому подтверждение. Шаламе появился на ковровой дорожке в ярко-красном брючном костюме. Атласная ткань создала красивую драпировку и при этом не прикрывала спину актера.

Мэттью Макконахи

Актер появился в Лондоне в солидном и уютном образе. Пальто из овчины, водолазка, солнечные очки в стиле 70-х и ботинки в тон брюк — Макконахи выглядел стильно и роскошно.

Джаред Лето

OSCAR DEL POZO / AFP / East News

Лето постоянно демонстрирует свое чувство стиля и с легкостью шлет к черту любые стереотипы, связанные с тем, что принято или не принято носить мужчине. Например, для выхода на красную дорожку в Испании Джаред выбрал мятно-зеленый атласный костюм, дополнив его крупным цветком лилии розового оттенка. Изюминкой образа стала кружевная рубашка с высоким воротом и оборками.

Дэвид Бекхэм

LiveMedia / Sipa USA / East News

Дэвид Бекхэм появился на Гран-при «Формулы-1» в черных брюках и темно-синей рубашке с контрастными белыми пуговицами, оставив верхние незастегнутыми. Спортсмен дополнил наряд белым двубортным блейзером с длинными лацканами. Завершением образа стала пара коричневых кожаных классических туфель со шнуровкой.

Роберт Паттинсон

DFY / KCS / East News

Для светских выходов актер часто обращается к одежде классического пошива, но добавляет изюминку. На одном из модных показов Паттинсон появился в двубортном пальто Dior. Оно было украшено драпировкой, созданной объемным шерстяным шарфом. Под пальто актер надел кожаную куртку шоколадного цвета, светло-коричневые брюки и массивные лакированные ботинки.

Джейсон Момоа

Invision / Invision / East News

На презентацию фильма «Дюна» в Лондоне Джейсон Момоа надел клетчатый костюм-тройку с украшением-цепочкой. Актер дополнил свой ансамбль бордовыми мокасинами с кисточками.

Рами Малек

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На Met-2017 Рами Малек появился в смокинге Dior Homme с черным цветочным корсажем в тон его черным как смоль туфлям. Казалось бы, на подобных мероприятиях красным нарядом никого не удивишь, но не в этот раз. Рами Малек в своем ярко-красном костюме был неподражаем.

Гарри Стайлз

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Гарри Стайлз не изменяет себе. В очередной раз музыкант стал центром всеобщего внимания. На мероприятии в Венеции Стайлз появился в наряде в стиле 70-х: он надел мешковатые брюки и пиджак с объемными плечами. Образ Стайлза стал жестом уважения к одному из самых успешных британцев — Элтону Джону.

Джастин Тимберлейк

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News , Vianney Le Caer / Invision / AP/ East News

Музыкант зажег на ковровой дорожке. На церемонии вручения наград BRIT Awards — 2018 Джастин Тимберлейк дополнил свой костюм ярко-красным шарфом и выглядел бесподобно.

Остин Батлер

Invision / Invision / East News

На 75-м Каннском кинофестивале Батлер повторил образ Элвиса, которого сыграл в одноименном фильме. Актер воссоздал раннего Пресли, надев накрахмаленную рубашку с расстегнутым воротником, черные брюки и ботинки, часы и темные очки.

Джейк Джилленхол

ANGELA WEISS / AFP / East News

Актер выбрал мягкую палитру для своего костюма на церемонии вручения премии «Тони» в 2021 году. Джейк Джилленхол вышел на красную дорожку в бледно-розовом смокинге Prada. Его наряд состоял из блейзера с острыми лацканами и широких брюк. Образ получился монохромным, потому что актер дополнил его светло-розовой рубашкой с воротником и шелковым поясом в тон. Черные ботинки Джилленхола на шнуровке — тоже от Prada — завершили его вечерний наряд.

Брэд Питт

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Брэд Питт часто игнорирует дресс-код светских мероприятий. На премьере фильма «Быстрее пули» он отказался от стандартного черного смокинга и темно-синих костюмов, более привычных для красных дорожек Лос-Анджелеса. Вместо этого актер предпочел яркие цвета и искусно сочетал их. Зеленый льняной костюм Питт надел поверх бирюзовой рубашки поло и тем самым создал приятный контраст. На этом актер не остановился и сделал образ еще более интересным, добавив золотистые кроссовки, которые соответствовали желтой строчке на его костюме.