12 звезд честно рассказали о том, как однажды сделали пластику, а потом еще долго разбирались с последствиями

Обычно публичные личности предпочитают не обсуждать свои визиты к пластическому хирургу и утверждают, что их привлекательность обусловлена исключительно генетикой и здоровым образом жизни. Однако есть те, кто откровенно делится подобным опытом, будь то успешные эксперименты или нет.

Эмманюэль Беар

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Эмманюэль осталась недовольна тем, как ей увеличили губы. Она сделала инъекции филлеров в 27 лет и до сих пор сожалеет об этом поступке. Актриса говорит, что это навсегда изменило ее жизнь.

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Шэрон Стоун

Шэрон стала жертвой халатности пластического хирурга. В 2001 году актриса сделала маммопластику после удаления доброкачественной опухоли. Но, проснувшись после операции, Стоун обнаружила, что врач установил не те импланты: они были намного больше, чем оговаривалось изначально. Так что в дальнейшем актрисе пришлось все переделывать.

JP PARIENTE / JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Джейн Фонда

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Джейн не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Но о том, что пошла на некоторые операции, она жалеет. По словам актрисы, подтяжка лица исказила ее внешность. Кинодива призналась, что больше не будет делать ничего подобного со своим лицом.

Жизель Бюндхен

East News , zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Жизель сделала маммопластику после того, как закончила кормление грудью. Но сразу пожалела об этом. Первый год после операции модель даже носила мешковатую одежду. «Мне казалось, что я живу не в своем теле», — поделилась она своими ощущениями.

Белла Хадид

До вмешательства.

Ik Aldama / DPA / East News

После.

Белла призналась, что сделала ринопластику в 14 лет, но жалеет об этом. Она считает, что ей стоило сохранить свою форму носа. С другой стороны, именно точеные черты лица возвели Беллу в ранг лучших моделей мира, поэтому решение обратиться к пластическому хирургу определенно пошло на пользу ее карьере.

Эми Шумер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Эми решилась на инъекции филлеров, но результат ей не понравился. В 2021 году она отправилась на прием к врачу-эстетисту, чтобы растворить препарат. Об этом актриса без стеснения рассказала в соцсетях.

Кармен Электра

East News

Звезда сериала «Спасатели Малибу» увеличила грудь в самом начале карьеры. Однако спустя годы актриса назвала это свое решение глупым и сказала, что тогда она просто подверглась влиянию моды и вообще-то могла сохранить естественный объем бюста.

Invision / Invision / East News

Мег Райан

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Любимица миллионов удивила общественность своим новым образом на церемонии вручения награды «Тони» в 2016 году. Пока пользователи обсуждали, что именно актриса проделала со своим лицом, специалисты предположили, что Мег переусердствовала с ботоксом. К счастью, подобные процедуры могут быть обратимыми. В 2021 году Райан порадовала поклонников своим привычным видом.

ROBYN BECK / AFP / East News

Лиза Ринна

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Телезвезда начала делать инъекции в губы в 23 года. Сначала все было хорошо, но спустя 10 лет она столкнулась с непредвиденными осложнениями. Губы ведущей деформировались, и она не могла улыбаться. Большинство врачей лишь разводили руками, говоря, что с этим ничего нельзя поделать. К счастью Лизы, судьба свела ее с хирургом, который смог вернуть ей естественный вид.

Дениз Ричардс

© Married… With Children / Embassy Television and co-producers , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Дениз впервые легла под нож хирурга в 19 лет — для увеличения груди. Правда, результат разочаровал ее. Решившись исправить ошибку врача, Ричардс пошла на повторную операцию, но и в этот раз осталась недовольна. Звезде потребовались годы, чтобы принять свое тело и научиться жить в гармонии с собой.

Тори Спеллинг

FOX / BROADCASTING CO. / Album / East News , EVERETT COLLECTION / East News

Тори сделала операцию по увеличению бюста в 20 лет. Актриса сожалеет об этом, так как из-за имплантов она не смогла кормить грудью.

VALERIE MACON / AFP / East News

Кэмерон Диас

AP / East News , RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE / EAST NEWS

50-летняя актриса рассказала о том, что в прошлом делала инъекции ботокса, однако она не была довольна результатом. Диас призналась: «Это было не мое лицо и оно выглядело настолько странно, что я подумала: „Нет, я не хочу быть такой“». Звезда добавила: «Уж лучше лицо, которое стареет, чем то, которое мне вообще не принадлежит». Она говорит, что не возражает против своих морщин вокруг губ, объясняя: «Они лишь показывают, что я улыбалась всю свою жизнь. Я люблю жизнь. Я счастлива, что у меня нет с этим проблем».

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

А вот некоторые звезды, наоборот, откровенно признаются, что после пластики их жизнь стала лучше и даже не думают от нее отказываться.