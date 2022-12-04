12 звезд, которые начали встречаться с бывшими своих друзей

Любовные треугольники — излюбленная сюжетная линия сценаристов романтических фильмов и драм. В большинстве своем все они были вдохновлены историями реальных людей. Исследование даже показало, что треть опрошенных старше 18 лет состояла в такого рода отношениях, и, возможно, в это число входят наши любимые голливудские звезды.

1. Селена Гомес и Тейлор Свифт

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Селена Гомес и Тейлор Свифт — близкие подруги. Селена даже состоит в звездной «команде» Тейлор. Однако их давняя дружба не единственное, что их связывает. Обе девушки встречались с актером «Сумерек» Тейлором Лотнером в 2009 году.

2. Кэмерон Диас и Кейт Хадсон

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Обе белокурые красавицы встречались с бывшими партнерами друг друга. Когда Кэмерон закончила 4-летние отношения с певцом Джастином Тимберлейком, Джастин и Кейт начали встречаться вскоре после этого. А потом Кэмерон встречалась с бывшим парнем Кейт, футболистом Алексом Диасом.

Однако прошлое осталось в прошлом, когда эти двое появились вместе на вечеринке по случаю вручения премии «Оскар». Актрисы снова подружились.

3. Никки Рид и Эшли Грин

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Никки и Эшли были «сестрами» и за кадром «Сумерек». Дуэт все еще тесно общается, и Эшли даже записала подкаст вместе с Никки. Их любовь друг к другу сохранилась, несмотря на то что они обе встречались с актером Райаном Филлиппом. Никки встречалась с Райаном в 2007 году, а Эшли завязала отношения с актером 6 лет спустя.

4. Кифер Сазерленд и Джейсон Патрик

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Фильм «Сбежавшая невеста», в котором снялась Джулия Робертс, возможно, основан на ее реальной любовной истории с лучшими друзьями Кифером и Джейсоном. Джулия должна была выйти замуж за Кифера в 1991 году. Однако брак не состоялся, поскольку в тот день, когда они должны были сказать друг другу «да», Джулия, как сообщается, сбежала с Джейсоном. Джулия и Джейсон расстались через год.

Эти двое положили конец своей драме более 2 десятилетий спустя, обсудив в подкасте свою ссору из-за Джулии.

5. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

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Многолетняя дружба между Джен и Кортни пережила свои взлеты и падения. После того как девушки снялись вместе в «Друзьях», они стали неразлучны. Их кратковременные отношения с Адамом Дьюрицем из Counting Crows никак не повлияли на их связь.

6. Дрю Бэрримор и Кристен Уиг

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После того как Дрю рассталась с барабанщиком Strokes Фабрицио Моретти после 5 лет отношений, инициативу взяла ее подруга Кристен. Когда Дрю узнала об их зарождающемся романе, она отреагировала весьма равнодушно: «Все это очень странно... но так уж устроена жизнь», — поделилась она.

7. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер

До того как стать миссис Бибер, Хейли Болдуин была просто поклонницей и хорошим другом Джастина. У ее лучшей подруги, супермодели Кендалл, изначально был короткий роман с Джастином, который начался в 2015 году. После этого певец начал встречаться с Хейли. Но Кендалл поддерживала Хейли, несмотря ни на что. Она даже присутствовала на их свадьбе и устроила Хейли девичник.

8. Джастин Бибер и Шон Мендес

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Канадские поп-звезды демонстрировали свою дружбу на протяжении многих лет. До того как Джастин связал себя узами брака с моделью Хейли Болдуин, с девушкой встречался Шон.

Но благодаря их профессионализму и долгой дружбе все вернулось на круги своя. В 2020 году певцы даже вместе записали песню.

9. Оуэн Уилсон и Лэнс Армстронг

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После того как Кейт поссорилась с Оуэном, за ней начал ухаживать один из его хороших друзей, Лэнс. Однако сейчас все довольны своими партнерами.

10. Том Круз и Джейми Фокс

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Том и Джейми подружились на съемочной площадке «Соучастника». Тогда Том еще был женат на актрисе Кэти Холмс. Однако после 6 лет брака Кэти и Том развелись, а Джейми решил попробовать завязать с ней отношения. Их роман длился 6 лет.

11. Кэти Перри и Тейлор Свифт

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У обеих певиц был роман с Джоном Майером. Тейлор встречалась с Джоном в 2009 году, а 4 года спустя, после их разрыва, Кэти и Джона видели вместе в течение года. Они даже вместе записали песню.

Но дружба девушек осталась крепкой. Недавно Кэти даже появилась в музыкальном клипе Тейлор «You Need to Calm Down».

12. Элизабет Тейлор и Дебби Рейнольдс

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Одним из самых больших потрясений в Голливуде 1950-х годов стал развод актеров Дебби Рейнольдс и Эдди Фишера. Ходили слухи, что Эдди завел роман с одной из лучших подруг Дебби, Элизабет Тейлор. Дружба актрис началась очень давно, Дебби даже была подружкой невесты на свадьбе Тейлор и ее мужа Майкла Тодда. Но когда Майкл внезапно скончался, Элизабет нашла утешение в недавно разведенном Эдди.

По словам Дебби, их дружба была важнее, и они в конце концов помирились. Женщины остались друзьями и даже снялись вместе в фильме.

А вам приходилось оказываться в любовном треугольнике?