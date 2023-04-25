12 звездных родителей, которые решили не сдерживать фантазию, когда давали имена своим детям

Знаменитости часто выбирают уникальные имена для своих детей. Кто-то делает это, чтобы выделить своего ребенка среди множества людей с обычными и одинаковыми именами. А кто-то хочет помочь малышу проявить индивидуальность или в будущем развить свой бренд, если он сделает карьеру в индустрии развлечений, как и его родители.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон и писатель и предприниматель Картер Рым впервые стали родителями в январе 2023 года. Своему первенцу они дали имя Феникс Баррон (Phoenix Barron). В своих мемуарах звезда писала, что выбрала это имя много лет назад, когда искала на карте названия штатов, городов и столиц, которые бы сочетались со словом Париж (отсылка к ее имени. — Прим. ADME.). К тому же имя Феникс означает стойкость. «Это птица, которая сгорает, а затем восстает из пепла, чтобы снова взлететь, — рассказала Хилтон. — Я хочу, чтобы мой сын рос, зная, что бедствие и триумф приходят и уходят на протяжении всей нашей жизни. И что это дает нам большую надежду на будущее». А второе имя Баррон она выбрала, чтобы отдать дань уважения ее покойному дедушке, Баррону Хилтону.

Алиша Киз и Swizz Beatz

У певицы Алиши Киз и рэпера Swizz Beatz (настоящее имя — Кассим Дауд Дин) 2 сыновей. Своего первенца они назвали Египет. По словам певицы, поездка в эту страну имела огромное значение в ее творчестве в трудный период жизни. Второму сыну пара дала имя греческого происхождения Генезис, что означает «начало».

Николас Кейдж

Rolando Rodriguez. / Avalon/Photoshot / East News

Николас Кейдж — большой поклонник комиксов, и своего второго сына назвал Кал-Эл в честь Супермена с планеты Криптон. Кейдж, чье настоящее имя Николас Ким Коппола, изменил свою фамилию на Кейдж в честь персонажа Marvel Comics Люка Кейджа. Похоже, любовь к героям комиксов вдохновила его назвать сына в честь одного из самых знаковых супергероев. Кстати, Кейдж должен был сняться в фильме о Супермене от режиссера Тима Бертона, но съемки были отменены. Кал-Эл решил пойти по стопам отца и в 13 лет озвучил молодого Брюса Уэйна / Бэтмена в мультфильме «Юные титаны, вперед!»

Гвинет Пэлтроу

У голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу и ее бывшего мужа, вокалиста группы Coldplay Криса Мартина, 2 детей: дочь Эппл (в переводе с англ. «яблоко») и сын Моисей. Актриса рассказала, что ей нравится, как звучит имя дочери, и что оно напоминает ей о сладких и полезных яблоках. А сына пара назвала в честь песни, которую Крис написал для Гвинет до того, как они поженились.

Роб Морроу

Актер и режиссер Роб Морроу решил назвать дочь Ту (Tu Morrow). В одном из интервью он пошутил, что давать имена с игрой слов стало семейной традицией. И действительно, Ту Морроу в английском звучании схоже со словом Tomorrow, что означает «завтра».

Эшли Симпсон

В мае 2008 года у певицы Эшли Симпсон и басиста группы Fall Out Boy Пита Вентца родился сын Бронкс Маугли. По словам отца, первая часть имени означает один из районов Нью-Йорка, а Маугли — персонаж «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, которая свела его с Эшли Симпсон.

Спайк Ли

Режиссер Спайк Ли дал своей дочери не совсем обычное имя — Сэтчел (Satchel), которое в переводе означает «сумочка». Он, как и другой известный режиссер Вуди Аллен, назвал ее в честь знаменитого бейсболиста Лероя «Сэтчел» Пейджа, который до своей карьеры в спорте работал носильщиком на вокзале.

Джери Халлиуэлл

Бывшая солистка группы Spice Girls Джери Халлиуэлл рассказала, почему назвала дочь Блубелл Мадонна (Bluebell Madonna). Оказывается, на последних сроках беременности она повсюду замечала колокольчики (в переводе с английского bluebell — цветок колокольчик). Второе имя, Мадонна, певица выбрала потому, что малышка родилась кричащей, с «широко распростертыми в воздухе руками», что напомнило Джери культовую поп-звезду.

Пенн Джиллетт

В 2009 году в семье комика и фокусника Пенна Джиллетта родилась девочка, которой дали имя Мокси Краймфайтер (Moxie Crimefighter). Если перевести дословно, то получится «дерзкий борец с преступностью».

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Когда у актрисы Скарлетт Йоханссон и комика Колина Джоста родился сын, они решили подойти к выбору имени креативно. «Мы просто бросили кубики с буквами, и они сложились в имя Космо, — рассказала Скарлетт в интервью. — Всем нашим друзьям оно понравилось». У актрисы есть и старшая дочь Роуз от первого брака. «Они оба — цветы, — сказала Йоханссон. — Не все видят эту связь. Космо — это милый маленький цветок, который бывает разных оттенков, например оранжевого и желтого».

Лив Тайлер

В феврале 2015 года у актрисы Лив Тайлер родился сын от второго брака с Дейвом Гарднером. Малыша назвали Сейлор Джин (Sailor Gene), о чем Лив объявила в посте в соцсетях. Она выложила фото руки новорожденного, сжимающей синий кулон с символом якоря. Необычное имя действительно связано с морем, ведь дословно его можно перевести как «матросский ген».

Алисия Сильверстоун

Когда муж предложил Алисии Сильверстоун назвать сына Беар (Bear) или Блу (Blu), она не смогла выбрать из них какое-то одно. Так и назвали — Беар Блу, что в дословном переводе означает «медведь голубчик».

Никки Рид и Йен Сомерхолдер