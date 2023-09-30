13 человек, которые знали, что их осудят, но все равно осмелились сказать о наболевшем

Интернет не был бы интернетом, если бы все, кто может, не высказывали любое мнение по любому вопросу. И есть темы, которые не оставят равнодушными никого. Брать ли младенца в отпуск, нужны ли выпускные в начальной школе, стоит ли мужчине избегать обсуждения женской гигиены — каждый из этих вопросов вмиг соберет десятки как сторонников, так и противников. И некоторых пользователей сети не смущают нападки: они не стесняются высказаться, даже зная, что их мнение будет непопулярным. Занимайте и вы свою сторону.

Если вы сидите дома с детьми, вы не должны требовать, чтобы ваш работающий партнер помогал вам

Вот многие домохозяйки жалуются, что муж не помогает с детьми, посуду не моет. Но он и не должен. Мы с женой вместе 15 лет. Она сидит дома с 3 детьми, я работаю и единственный приношу деньги в семью. Но я тоже был «домохозяйкой» 2,5 года. Это было лучшее время в моей жизни, хоть я и стеснялся того, что сижу дома. Я делал все, чтобы позаботиться о доме и детях, и если поначалу это отнимало много времени, то потом я управлялся за пару часов в день. Жена работала, и ее не было по 10-12 часов. И будьте уверены, что к ее приходу ей не приходилось ничего делать по дому! Если она помогала, то только потому, что хотела сама. © WoodpeckerLow5122 / Reddit

Не стоит говорить сыновьям, что нельзя бить девочек

Мне позвонили из школы и сказали, что мой сын ударил одноклассницу. Я разозлилась и готова был наказать его, но мне пришло в голову спросить, почему сын это сделал. Оказалось, что девочка толкнула его, забрала деньги на обед, а потом начала шлепать его своей папкой для бумаг. Сын в ответ стукнул ее по плечу. Когда я рассказала об этом директору, он ответил, что мне не следует делать вид, что бить маленьких девочек — это нормально. Я сказала, что мой ребенок знает, что нельзя никого бить. Но стоять и получать удары — тоже ненормально. Поэтому я говорю своим детям, что нужно защищаться. © mermaidmomster / Reddit

Брать младенца в отпуск бессмысленно

Прежде чем меня спросят, я скажу — нет, у меня нет детей. Но я считаю, что брать с собой в отпуск младенцев не стоит. Они все равно ничего не запомнят и не смогут оценить увиденное. Они громкие и раздражают всех вокруг. Если вы собираетесь завести ребенка, вы должны быть готовы не брать его с собой в общественные места вроде кино или ресторанов, пока он не научится контролировать свои эмоции. Да и в самолет младенца брать не следует, если только вы не переезжаете или не навещаете родственников. © TheTommohawkTom / Reddit

Мясная тарелка — наглый развод!

Несколько кусочков мяса, немного сыра и пара оливок, красиво разложенные на тарелочке, стоят непропорционально дорого! Как-то раз мы устроили семейные посиделки. Каждый принес с собой еду и напитки. В конце праздника ко мне подошла двоюродная сестра и попросила возместить стоимость двух досок с мясной нарезкой, которые она принесла. Она назвала такую сумму, за которую я мог бы купить здоровенный кусок фермерской говядины! Я отказался. © rekinging-2 / Reddit

Дети ненавидят овощи потому, что родители не умеют их готовить

Причина, по которой ваши дети не едят овощи, заключается в том, что вы плохо их готовите. Вареные или приготовленные в микроволновке овощи — отстой. Если бы вы обжарили овощи на сливочном масле или зажарили их на гриле с какой-нибудь приправой, ваши дети слопали бы их за милую душу, и вам не пришлось бы угрожать им лишением компьютера, пока они сидят над тарелкой и их тошнит. Перестаньте мучить своих детей и научитесь готовить. © scottlottle / Reddit

Выпускные в начальной школе не нужны

Pачем праздновать тот факт, что ребенок прошел необходимый минимум обучения? По сути, его поощряют просто за то, что он учится в школе. Но ведь нет ничего особенного в том, чтобы закончить 3-й класс. © Djinn504 / Reddit

Сон — пустая трата выходного дня

Зачем попусту тратить выходной, проводя полдня в постели? Все думают, что я сошел с ума из-за того, что в выходные встаю по своему обычному графику — около 4.30. Я завтракаю, выгуливаю собаку. Рыбачу. Хожу за продуктами, забегаю в банк, так как суббота — единственный день, когда я туда успеваю. И возвращаюсь домой к своей девушке, которая встает в 11. Я просто не позволяю делам накапливаться, потому и тревогу из-за них не испытываю. © wogblumpy / Reddit

Если мужчину пугает тема месячных, дело плохо

Вряд ли кто-то станет в магазине осуждать человека, покупающего туалетную бумагу. А почему проблема мужчине купить прокладки или тампоны? Менструация — просто функция женского организма, зачем придавать этому такое большое значение? От одного только вида предметов женской гигиены мужская психика не пострадает. Ох, сколько таких историй я слышу от подруг: «Мне нужно спрятать прокладки, потому что мой парень считает, что месячные — это отвратительно». © Folipurba27 / Reddit

Мужчины, краснеющие при виде тампонов и прокладок, очень облегчили жизнь моему отчиму, которому было плевать. Когда производство, на котором он работал, закрылось, на складе остались 2 гигантские коробки «Tampax». И он, не стесняясь, забрал их домой. 1000 тампонов были просто подарком небес. Мы годами потом не покупали тампоны. © SnooDrawings1480 / Reddit

Обедать с коллегами — необязательно

Коллеги часто обедают вместе. Однако проводить перерыв в компании того, кого и так видишь весь день на работе, — это не обязанность и не часть делового этикета. Во время перерыва можно побыть в одиночестве, насладиться покоем вне офиса или встретиться с друзьями или родными. Но почему-то нежелание составить компанию коллегам часто вызывает удивление и даже осуждение коллег. © Unknown author / Reddit

Парам необязательно делить одно одеяло

Гораздо удобнее каждому иметь по одеялу. Можно самому выбрать его толщину и не идти на компромисс с кем-то, кому слишком жарко или холодно. И никто не будет перетягивать одеяло на себя. Минусы не такие уж несущественные: 2 одеяла с пододеяльниками обойдутся дороже и займут больше места в стиральной машине. © Obelisk*** / Reddit

Человек, не расстающийся с наушниками, выведет из себя кого угодно

Такие люди раздражают, особенно на работе. Наверняка у многих есть коллега, который носит беспроводные наушники, не снимая, и каждый раз, когда нужно что-то обсудить, этого человека приходится напряженно звать. Человек, который сегодня обслуживал меня в кафе, ​​был в одном наушнике, и едва меня слышал. Неужели так сложно жить без собственного саундтрека? Я люблю слушать музыку и подкасты, но обычно делаю это в машине. © No_Bunch_3780 / Reddit

Люди, притворяющиеся богачами, выглядят жалко

Люди, которые делают вид, что принадлежат к высшему классу, производят жалкое впечатление. А любимые ими подделки дорогих брендовых вещей выглядят безвкусно. Такие персонажи лишь выдают отсутствие у них собственного стиля и мнения. © arribra / Reddit

Будущие родители должны получить родительские права

Я считаю, что все люди должны сдавать экзамен на родительские права. Захотел завести ребенка? Готовишься, читаешь литературу, ходишь на занятия. А потом идешь и сдаешь экзамен. Не сдал — иди на пересдачу. Беременна, но нет прав? У тебя 9 месяцев, чтобы сдать. Потому что мне надоели полоумные родители, которые все позволяют своему ребенку, или, наоборот, ребенок затюкан до такой степени, что слово боится сказать. Больно на это смотреть. © Подслушано / Ideer