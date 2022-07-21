13 экстравагантных женщин, которые не стали подстраиваться под модные правила, а взяли и переписали их на свой вкус

Популярные актрисы, певицы, модные редакторы часто становятся заложниками фешен-тенденций. Однако не всех успешных и популярных женщин возможно обязать быть в тренде. Вивьен Вествуд, Хелена Бонем Картер и другие стильные дамы настолько самобытны, что им впору устанавливать свои собственные правила.

Мы в ADME вспомнили экстравагантных женщин, для которых их личный вкус превыше всего.

Линн Ягер

Amy Sussman / Invision / AP / East News

Линн Ягер — редактор сайта Vogue.com и автор Vogue. Она известна своим эксцентричным образом. У нее яркая прическа, всегда напудренное лицо, на губах темная помада, нанесенная в виде «бантика Купидона». Считается, что стиль Ягер повилял на многих модельеров, в их числе Марк Джейкобс.

Вивьен Вествуд

ABACA / Abaca / East News

Модельер Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она играет по своим правилам как на подиумах, так и в личном гардеробе. Вествуд носит одежду собственного производства и в 81 год остается одной из наиболее провокационных и эксцентричных фигур в мире моды.

Хелена Бонем Картер

0000554 / Reporter / East News , Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Немногие люди обладают таким самобытным стилем, как Хелена Бонем Картер. Актриса никогда не следит за последними тенденциями и, выбирая наряд, всегда остается самой собой. Готическое, экстравагантное и более чем загадочное — за уникальность и узнаваемость Бонем Картер признали иконой стиля.

Айрис Апфель

Invision / Invision / East News

Айрис Апфель — модель, дизайнер и коллекционер. В 2005 году, выйдя на пенсию, она приняла участие в выставке Института костюма в Метрополитен-музее и получила широкое признание. В 97 лет Апфель стала моделью. Благодаря смелым и ярким образам Айрис ее называют иконой стиля.

Селин Дион

ABACA / Abaca / East News , East News

Селин Дион — одна из самых экстравагантных певиц современности. Она любит модные эксперименты. От роскошных платьев от-кутюр до смелой уличной одежды — Дион не перестает удивлять.

Росси де Пальма

J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Росси де Пальма — испанская актриса и модель. Популярность пришла к ней после роли в фильме Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Де Пальма стала музой для дизайнеров Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера. С малых лет де Пальма взращивала свой индивидуальный стиль: решающим фактором во всем были ее ощущения, на мнение окружающих она никогда не ориентировалась.

Сьюзи Менкес

CAN / Capital Pictures / East News

Сьюзи Менкес — модный критик с твердой и независимой точкой зрения. Она известна также своим личным стилем. Прическа Менкес — помпадур — и тяга к модному максимализму неизменно привлекают к женщине внимание мировой общественности.

Анна Делло Руссо

Pixelformula / SIPA / East News , Marechal Aurore / ABACA / East News

Анна Делло Руссо — итальянская журналистка, ставшая популярной благодаря своим эксцентричным и ярким образам. Ее стиль — эпатажный и фееричный. Делло Руссо — одна из наиболее влиятельных женщин в мире моды.

Грейс Джонс

East News , SYSPEO / SIPA / East News

Американская певица и актриса Грейс Джонс всегда обладала неподражаемым эстетическим видением. Ее яркий афрофутуристический образ неотделим от ее личности. Короткая стрижка и фантастический макияж сделали Джонс иконой стиля. Певица признавалась, что мода помогла ей стать более абстрактной и свободной и сотрудничать с такими дизайнерами, как Ив Сен-Лоран.

Петит Меллер

LAURENT BENHAMOU / SIPA / East News

Петит Меллер — нетипичная французская певица. Светлые волосы, белоснежная кожа и густые румяна на щеках, а еще яркие платья, огромные шляпы, обтягивающие боди, шортики с высокой талией и рюшами — ее манера одеваться неповторима, а образ очень привлекателен.

Мишель Лами

Marechal Aurore / ABACA / East News , Marechal Aurore / ABACA / East News

Мишель Лами — французский деятель в мире моды. Широкой публике Лами известна благодаря своему экстравагантному стилю, сочетающему минимализм и декоративность. Ее сложно представить без больших колец и увесистых браслетов, загадочных татуировок и золотых зубов.

Трейси Эллис Росс

Grosby Group / East News

Трейси Эллис Росс подходит к моде с огромной жизнерадостностью. В одном из интервью актриса призналась, что для нее мода — это форма творческого самовыражения и что она носит лишь те вещи, которые заставляют ее душу петь. В мире моды Росс считают очень смелой и экстравагантной девушкой.

Ники Минаж

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Ники Минаж — одна из самых эпатажных певиц современности. Кричащие наряды, яркий макияж, пышные формы создают ее индивидуальный взрывной стиль. Мировые бренды отдают должное особенной энергетике певицы: она не раз появлялась на обложках глянцевых журналов.