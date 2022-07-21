13 экстравагантных женщин, которые не стали подстраиваться под модные правила, а взяли и переписали их на свой вкус
Популярные актрисы, певицы, модные редакторы часто становятся заложниками фешен-тенденций. Однако не всех успешных и популярных женщин возможно обязать быть в тренде. Вивьен Вествуд, Хелена Бонем Картер и другие стильные дамы настолько самобытны, что им впору устанавливать свои собственные правила.
Мы в ADME вспомнили экстравагантных женщин, для которых их личный вкус превыше всего.
Линн Ягер
Линн Ягер — редактор сайта Vogue.com и автор Vogue. Она известна своим эксцентричным образом. У нее яркая прическа, всегда напудренное лицо, на губах темная помада, нанесенная в виде «бантика Купидона». Считается, что стиль Ягер повилял на многих модельеров, в их числе Марк Джейкобс.
Вивьен Вествуд
Модельер Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она играет по своим правилам как на подиумах, так и в личном гардеробе. Вествуд носит одежду собственного производства и в 81 год остается одной из наиболее провокационных и эксцентричных фигур в мире моды.
Хелена Бонем Картер
Немногие люди обладают таким самобытным стилем, как Хелена Бонем Картер. Актриса никогда не следит за последними тенденциями и, выбирая наряд, всегда остается самой собой. Готическое, экстравагантное и более чем загадочное — за уникальность и узнаваемость Бонем Картер признали иконой стиля.
Айрис Апфель
Айрис Апфель — модель, дизайнер и коллекционер. В 2005 году, выйдя на пенсию, она приняла участие в выставке Института костюма в Метрополитен-музее и получила широкое признание. В 97 лет Апфель стала моделью. Благодаря смелым и ярким образам Айрис ее называют иконой стиля.
Селин Дион
Селин Дион — одна из самых экстравагантных певиц современности. Она любит модные эксперименты. От роскошных платьев от-кутюр до смелой уличной одежды — Дион не перестает удивлять.
Росси де Пальма
Росси де Пальма — испанская актриса и модель. Популярность пришла к ней после роли в фильме Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Де Пальма стала музой для дизайнеров Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
С малых лет де Пальма взращивала свой индивидуальный стиль: решающим фактором во всем были ее ощущения, на мнение окружающих она никогда не ориентировалась.
Сьюзи Менкес
Сьюзи Менкес — модный критик с твердой и независимой точкой зрения. Она известна также своим личным стилем. Прическа Менкес — помпадур — и тяга к модному максимализму неизменно привлекают к женщине внимание мировой общественности.
Анна Делло Руссо
Анна Делло Руссо — итальянская журналистка, ставшая популярной благодаря своим эксцентричным и ярким образам. Ее стиль — эпатажный и фееричный. Делло Руссо — одна из наиболее влиятельных женщин в мире моды.
Грейс Джонс
Американская певица и актриса Грейс Джонс всегда обладала неподражаемым эстетическим видением. Ее яркий афрофутуристический образ неотделим от ее личности. Короткая стрижка и фантастический макияж сделали Джонс иконой стиля.
Певица признавалась, что мода помогла ей стать более абстрактной и свободной и сотрудничать с такими дизайнерами, как Ив Сен-Лоран.
Петит Меллер
Петит Меллер — нетипичная французская певица. Светлые волосы, белоснежная кожа и густые румяна на щеках, а еще яркие платья, огромные шляпы, обтягивающие боди, шортики с высокой талией и рюшами — ее манера одеваться неповторима, а образ очень привлекателен.
Мишель Лами
Мишель Лами — французский деятель в мире моды. Широкой публике Лами известна благодаря своему экстравагантному стилю, сочетающему минимализм и декоративность. Ее сложно представить без больших колец и увесистых браслетов, загадочных татуировок и золотых зубов.
Трейси Эллис Росс
Трейси Эллис Росс подходит к моде с огромной жизнерадостностью. В одном из интервью актриса призналась, что для нее мода — это форма творческого самовыражения и что она носит лишь те вещи, которые заставляют ее душу петь. В мире моды Росс считают очень смелой и экстравагантной девушкой.
Ники Минаж
Ники Минаж — одна из самых эпатажных певиц современности. Кричащие наряды, яркий макияж, пышные формы создают ее индивидуальный взрывной стиль. Мировые бренды отдают должное особенной энергетике певицы: она не раз появлялась на обложках глянцевых журналов.