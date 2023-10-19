13 случаев, когда кинозвезды отправили нам послание, не проронив при этом ни звука

Артисты кино то и дело блистают в свете софитов в крутых нарядах, которые мы потом обсуждаем с пеной у рта. Но порой стилисты не просто подбирают для подопечной звезды торжественный образ, но и наделяют его деталями со смыслом. Например, прячут в костюме отсылку к определенному фильму или персонажу.

Энн Хэтэуэй

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На премьеру фильма «Интерстеллар» Энн явилась в умопомрачительном платье-комбинации синего цвета. Но особого внимания заслуживают аксессуары звезды — колье и браслет. Изделия имеют декоративные элементы в виде звезд, что отсылает нас к названию фильма. Ведь английское слово interstellar можно перевести как «межзвездный».

Зендея

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На презентации киноленты «Человек-паук: Нет пути домой» Зендея блистала в платье от Valentino, чья ткань была украшена вышивкой в виде паутин. Также актриса позировала перед фотокамерами в кружевной маске, верх которой напоминал лапы членистоногого существа.

Эмма Уотсон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

На премьеру фильма-сказки «Красавица и Чудовище» Эмма Уотсон явилась в черном комбинезоне, на поясе которого красовалась роза. В фильме этот цветок играет особую роль: увядание волшебной розы напрямую связано с судьбой принца. А прическа актрисы была дополнена заколками в виде листьев.

Лили Джеймс

East News , AP / East News

Киношная Золушка Лили Джеймс и на премьеру фильма надела главный аксессуар своей героини — хрустальные туфельки. Их изготовил бренд Jimmy Choo специально для мероприятия. Для пошива этой пары потребовалось несколько сотен кристаллов. После премьеры картины туфли с дизайном а-ля Золушка отправились на прилавки модных магазинов.

Хелена Бонем Картер

HUSSEIN SAMIR / SIPA / EAST NEWS

Платье Хелены на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» само по себе было довольно атмосферным с его «шахматными» рукавами, но только взгляните на аксессуары звезды. Например, на сережку в форме сердца или аксессуар в виде короны. Они отсылают нас к Красной Королеве — персонажу, которого сыграла актриса в ленте. А особого внимания заслуживает клатч Хелены — на нем как раз и изображена эта героиня.

Эль Фэннинг

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Видимо, к премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Эль Фэннинг еще не успела выйти из образа своей героини. И на красной дорожоке она будто снова была Авророй, которая по сюжету фильма укололась веретеном. Перчатка актрисы была украшена капельками, и это намек на судьбоносную травму принцессы.

Кира Найтли

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Собираясь на премьеру фильма «Щелкунчик и четыре королевства», Кира Найтли решила с помощью наряда напомнить о своем персонаже. В кино актриса сыграла фею по имени Сахарная Слива. А ее торжественное платье от Chanel своей пенистой текстурой напоминало сахарную вату.

Эмбер Херд

ANTHONY HARVEY / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Эмбер Херд красовалась на премьере фильма «Аквамен» в платье от Valentino, цвет которого совпадал с цветом костюма ее героини Меры. Также актриса решила, что ее головной убор будет соответствовать «водной» тематике фильма. Он напоминал шапочку для купания.

Марго Робби

Invision / Invision / East News

В кинокартине «Две королевы» Марго Робби изображала Елизавету Тюдор. На премьеру фильма артистка явилась в платье от Rodarte, которое украшала аппликация в виде красных бутонов. Знатоки истории могут увидеть в этом дизайнерском решении отсылку к эмблеме семьи героини Робби — розе Тюдоров.

Бри Ларсон

ROBYN BECK / AFP / East News , Invision / Invision / East News

На премьере фильма «Капитан Марвел» платье и серьги исполнительницы главной роли были украшены звездами. Как известно, символом киношной супергероини также является восьмиконечная звезда.

Тимоти Шаламе

Invision / Invision / East News

На Венецианском кинофестивале Тимоти Шаламе красовался перед камерами в костюме, на котором сверкали две брошки от Cartier. Дизайн украшений полностью соответствовал эстетическому миру фильма «Дюна». Первая брошь представляла собой меч образца 1913 года, а вторая — жука в стиле ар-деко, который напоминал летательные аппараты планеты Арракис.

Мэри Стинберджен

FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

На премьеру фильма «Книжный клуб» актриса взяла весьма оригинальный клатч. Изделие напоминало книгу с обложкой, на которой красовалась надпись Little black book — «Маленькая черная книга». Вот такая получилась отсылка к тематике киноленты.

Дейзи Ридли

PacificCoastNews / East News , PacificCoastNews / East News

На мероприятие, посвященное выходу ленты «Звездные войны: Последние джедаи», актриса пришла в платье, темно-синий цвет которого напоминал ночное небо. Весь наряд был усыпан узорами из белых пайеток в виде звезд разных размеров.