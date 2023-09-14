13 метких цитат Алисы Фрейндлих, которые пробуждают жажду жизни и любви
Актрис на свете бесчисленное множество. Каждая из них может быть эффектной, талантливой, знаменитой и богатой. Однако тех, кто заслужил всенародную любовь и стал легендой, можно по пальцам пересчитать. Одной из таких харизматичных любимиц публики является Алиса Бруновна Фрейндлих. И меткие высказывания этой женщины еще больше подчеркивают ее мудрость и внутреннее достоинство.
- Есть одна ошибка, в которой я не устаю раскаиваться. 9/10 прожитых лет я думала, что все еще впереди. Это такая глупость, думать, что все еще впереди. Это чревато потерей времени, впечатлений, реакций, дел.
- Я пришла к выводу, что лучше прислушиваться к интуиции. Бывали случаи, когда я слушала свой первый внутренний посыл — и он оказывался правильным. Но если я начинала размышлять и выбирала что-то другое, то потом об этом жалела.
- Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование.
- Я убеждена, что ангел-хранитель — это суммированная энергия любви. Людей, которые нас любили.
- Одиночество — это когда некому себя отдать. Когда человеку есть кому или чему себя отдать, он не может испытывать одиночества.
- Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же «горшочник», чтобы вместе выращивать герань.
- У одних — работа, у иных — судьба.
- Деловая женщина — это женщина, которая занимается не своим делом. Потому что если женщина занимается своим делом — этот творческий момент холостыми словами «деловая женщина» не назовешь.
- Сидеть долго в ожидании — как-то непристойно. Это расточительно и несправедливо по отношению к своей судьбе.
- Мне не интересны люди, которые не отдают душу.
- Красота воспитывает людей, это один из самых серьезных способов нравственного воздействия.
- Всю жизнь мы расписываемся в том, что не знаем себя до конца.
- Счастье — это любить. Хотя, если любовь не взаимна, это, конечно, трудно назвать счастьем, но внутри себя это все-таки счастье, потому что гораздо благозвучнее, благотворнее, гораздо важнее любить, а не быть любимой. Быть любимой — хорошо, но любить — это все-таки внутри себя какое-то движение, движение твоего существа.
Если вы хотите получить еще порцию вдохновения и пищи для размышлений, вам точно придутся по вкусу язвительные и меткие цитаты признанного гения сатиры — Михаила Жванецкого.
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм
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