13 метких цитат Алисы Фрейндлих, которые пробуждают жажду жизни и любви

Актрис на свете бесчисленное множество. Каждая из них может быть эффектной, талантливой, знаменитой и богатой. Однако тех, кто заслужил всенародную любовь и стал легендой, можно по пальцам пересчитать. Одной из таких харизматичных любимиц публики является Алиса Бруновна Фрейндлих. И меткие высказывания этой женщины еще больше подчеркивают ее мудрость и внутреннее достоинство.