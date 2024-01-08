13 неочевидных ошибок, которые выдают простушку со всеми потрохами
В современном обществе все еще существует куча правил этикета. Хотя многие из них могут показаться незначительными, их несоблюдение приводит к нелепым и неловким ситуациям. А мы по незнанию часто нарушаем даже элементарные предписания.
Требовать вилку для устриц
Любители высокой кухни знают, что если официант не принес вместе с устрицами специальную вилку, то и просить ее не следует. Ведь это означает, что блюдо готово к употреблению без приборов. Устрицы следует брать руками. А если к раковине пристал кусочек моллюска, его можно аккуратно поддеть ножом.
Отвечать «Нет проблем», когда вас благодарят
Когда человек благодарит кого-то, то ответ вроде «Нет проблем» или «Да не беспокойся» можно истолковать по-разному. Часто люди слышат в первую очередь слово «проблема» (или «беспокойство») и могут решить, что помощь им действительно причиняет неудобства.
Лучше всего сказать «С большим удовольствием» или «Пожалуйста».
Открыто заявлять, что собираетесь в туалет
Говорить об этом прямым текстом или намеками, которые сразу все поймут, потому что иначе их воспринять не получается, — это нарушение этикета. Достаточно просто предупредить собеседника, что вам нужно отлучиться, и не вдаваться в подробности. Например, уместно будет сказать: «Прошу прощения, отойду на 5 минут».
Указывать пальцем
Казалось бы, о таком простом правиле должны знать все, однако даже взрослые люди часто пренебрегают им. Показывать пальцем в чью-либо сторону считается грубостью во многих культурах, а в некоторых этот жест даже находится под запретом.
Если нужно указать направление или акцентировать внимание на объекте, лучше всего сделать это с помощью раскрытой ладони.
Оставлять корзинки в супермаркетах у кассы
Совершив покупки в супермаркете, культурный покупатель возвращает корзинку на выделенную для этого подставку. Обычно такие подставки располагаются у входа и выхода из магазина, но многие люди упрямо их игнорируют или не догадываются об их существовании. Просто бросая корзинку у кассы, мы прибавляем работы сотрудникам супермаркета.
Делать комплименты, не думая о том, как они воспринимаются
Многим из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отвешивали такие комментарии, что не сразу понятно, комплимент это или оскорбление. Например, подруга может вдруг заметить: «Ты очень хорошо выглядишь для своего возраста», а муж заявить: «Ты у меня такая милая глупышка».
Такие слова можно истолковать по-разному, но чаще всего они оставляют горькое послевкусие. Именно поэтому следует избегать оценочных суждений, даже если кажется, что собеседнику будет приятно их услышать.
Покидать на время очередь к кассе
Порой в самый последний момент, когда кассир уже начал пробивать товары, покупатель вдруг вспоминает, что забыл купить кошачий корм, сметану или 5 кг мандаринов. И бросается искать нужные товары, преследуемый недобрыми взглядами людей, которые стояли за ним.
А что же говорят правила этикета? Стремглав бежать обратно в торговый зал, когда за вами в очереди есть и другие покупатели, — это моветон. Окружающие не должны испытывать неудобств из-за забывчивости одного человека.
Пить из стакана, прикасаясь к нему в разных местах
Перед походом в ресторан или на званый ужин многие женщины наряжаются и делают макияж. Естественно, яркая помада будет оставлять следы на столовых приборах, чашках и стаканах. Этого трудно избежать.
Но есть правило, соблюдение которого поможет не опозориться. Первый раз вы пригубили стакан в конкретном месте — после этого и до самого конца посиделок нужно отпивать оттуда же.
Просить вернуть контейнер или тарелку
Собственноручно приготовленное блюдо может стать отличным подарком для близких людей. Однако требовать вернуть потом тарелку или контейнер, в котором находилась еда, будет грубостью. Современные правила этикета гласят, что тару лучше тоже сделать частью подарка.
Поддерживать и поощрять сплетни
Участвовать в пересудах и в распространении сплетен — грубое нарушение этикета. Хотя сложно бывает оставаться равнодушным к обсуждениям кого-либо в рабочем коллективе или общей компании. Но в определенный момент следует резко очертить границы или хотя бы вежливо сменить тему.
Следует помнить, что люди, которые обсуждают кого-то с вами, за вашей спиной спокойно могут обсуждать и вас. При этом сплетни портят репутацию не только человеку, которого обсуждают, но и самих распространителей кривотолков.
Приезжать в гости на несколько дней, но не уточнять, на сколько именно
Прежде чем наведаться к кому-то в гости, стоит предупредить хозяев о запланированной продолжительности визита. Даже самые радушные родственники и друзья вряд ли обрадуются, если к ним приедут на все выходные, а то и на целую неделю, когда они сами думали, что речь идет об одной ночевке.
Если срок пребывания в чужом доме не был оговорен заранее, лучше поднять эту тему перед приездом и обсудить все с хозяевами. Это поможет избежать неловких ситуаций позже.
Складывать тарелки в стопку
Закончив ужин в ресторане, многие посетители бросаются складывать тарелки стопкой, думая, что тем самым помогут официантам. Да вот только это действие лишь добавит хлопот обслуживающему персоналу. Лучше оставить свою тарелку на месте и подождать, пока официант сам унесет грязную посуду и столовые приборы.
Разрезать все блюдо сразу
Даже если очень хочется разрезать сразу весь стейк в тарелке, как только официант принес заказ, лучше так не делать. Рекомендуется выдерживать паузы во время приема пищи. Правила этикета гласят, что нужно отрезать по одному кусочку от блюда за раз.
Кстати, культурные нормы зависят и от конкретной страны. Даже опытный турист может сесть в лужу, если не ознакомится с правилами поведения в местах, которые собирается посетить.