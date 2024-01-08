13 неочевидных ошибок, которые выдают простушку со всеми потрохами

В современном обществе все еще существует куча правил этикета. Хотя многие из них могут показаться незначительными, их несоблюдение приводит к нелепым и неловким ситуациям. А мы по незнанию часто нарушаем даже элементарные предписания.

Требовать вилку для устриц

Любители высокой кухни знают, что если официант не принес вместе с устрицами специальную вилку, то и просить ее не следует. Ведь это означает, что блюдо готово к употреблению без приборов. Устрицы следует брать руками. А если к раковине пристал кусочек моллюска, его можно аккуратно поддеть ножом.

Отвечать «Нет проблем», когда вас благодарят

Когда человек благодарит кого-то, то ответ вроде «Нет проблем» или «Да не беспокойся» можно истолковать по-разному. Часто люди слышат в первую очередь слово «проблема» (или «беспокойство») и могут решить, что помощь им действительно причиняет неудобства. Лучше всего сказать «С большим удовольствием» или «Пожалуйста».

Открыто заявлять, что собираетесь в туалет

Говорить об этом прямым текстом или намеками, которые сразу все поймут, потому что иначе их воспринять не получается, — это нарушение этикета. Достаточно просто предупредить собеседника, что вам нужно отлучиться, и не вдаваться в подробности. Например, уместно будет сказать: «Прошу прощения, отойду на 5 минут».

Указывать пальцем

Казалось бы, о таком простом правиле должны знать все, однако даже взрослые люди часто пренебрегают им. Показывать пальцем в чью-либо сторону считается грубостью во многих культурах, а в некоторых этот жест даже находится под запретом. Если нужно указать направление или акцентировать внимание на объекте, лучше всего сделать это с помощью раскрытой ладони.

Оставлять корзинки в супермаркетах у кассы

Совершив покупки в супермаркете, культурный покупатель возвращает корзинку на выделенную для этого подставку. Обычно такие подставки располагаются у входа и выхода из магазина, но многие люди упрямо их игнорируют или не догадываются об их существовании. Просто бросая корзинку у кассы, мы прибавляем работы сотрудникам супермаркета.

Делать комплименты, не думая о том, как они воспринимаются

Многим из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отвешивали такие комментарии, что не сразу понятно, комплимент это или оскорбление. Например, подруга может вдруг заметить: «Ты очень хорошо выглядишь для своего возраста», а муж заявить: «Ты у меня такая милая глупышка». Такие слова можно истолковать по-разному, но чаще всего они оставляют горькое послевкусие. Именно поэтому следует избегать оценочных суждений, даже если кажется, что собеседнику будет приятно их услышать.

Покидать на время очередь к кассе

Порой в самый последний момент, когда кассир уже начал пробивать товары, покупатель вдруг вспоминает, что забыл купить кошачий корм, сметану или 5 кг мандаринов. И бросается искать нужные товары, преследуемый недобрыми взглядами людей, которые стояли за ним. А что же говорят правила этикета? Стремглав бежать обратно в торговый зал, когда за вами в очереди есть и другие покупатели, — это моветон. Окружающие не должны испытывать неудобств из-за забывчивости одного человека.

Пить из стакана, прикасаясь к нему в разных местах

Перед походом в ресторан или на званый ужин многие женщины наряжаются и делают макияж. Естественно, яркая помада будет оставлять следы на столовых приборах, чашках и стаканах. Этого трудно избежать. Но есть правило, соблюдение которого поможет не опозориться. Первый раз вы пригубили стакан в конкретном месте — после этого и до самого конца посиделок нужно отпивать оттуда же.

Просить вернуть контейнер или тарелку

Собственноручно приготовленное блюдо может стать отличным подарком для близких людей. Однако требовать вернуть потом тарелку или контейнер, в котором находилась еда, будет грубостью. Современные правила этикета гласят, что тару лучше тоже сделать частью подарка.

Поддерживать и поощрять сплетни

Участвовать в пересудах и в распространении сплетен — грубое нарушение этикета. Хотя сложно бывает оставаться равнодушным к обсуждениям кого-либо в рабочем коллективе или общей компании. Но в определенный момент следует резко очертить границы или хотя бы вежливо сменить тему. Следует помнить, что люди, которые обсуждают кого-то с вами, за вашей спиной спокойно могут обсуждать и вас. При этом сплетни портят репутацию не только человеку, которого обсуждают, но и самих распространителей кривотолков.

Приезжать в гости на несколько дней, но не уточнять, на сколько именно



Прежде чем наведаться к кому-то в гости, стоит предупредить хозяев о запланированной продолжительности визита. Даже самые радушные родственники и друзья вряд ли обрадуются, если к ним приедут на все выходные, а то и на целую неделю, когда они сами думали, что речь идет об одной ночевке. Если срок пребывания в чужом доме не был оговорен заранее, лучше поднять эту тему перед приездом и обсудить все с хозяевами. Это поможет избежать неловких ситуаций позже.

Складывать тарелки в стопку

Закончив ужин в ресторане, многие посетители бросаются складывать тарелки стопкой, думая, что тем самым помогут официантам. Да вот только это действие лишь добавит хлопот обслуживающему персоналу. Лучше оставить свою тарелку на месте и подождать, пока официант сам унесет грязную посуду и столовые приборы.

Разрезать все блюдо сразу

Даже если очень хочется разрезать сразу весь стейк в тарелке, как только официант принес заказ, лучше так не делать. Рекомендуется выдерживать паузы во время приема пищи. Правила этикета гласят, что нужно отрезать по одному кусочку от блюда за раз.