13 пар звезд, которые неожиданно для нас оказались одногодками
Бывает сложно сказать, сколько лет нашим любимым звездам. Иногда мы с удивлением узнаем, что некоторые из них — ровесники. В этой статье мы познакомим вас с 13 парами знаменитостей, которые оказались одногодками, а мы и не знали.
1. Джейми Ли Кертис и Мадонна — 64 года
2. Энди Макдауэлл и Шэрон Стоун — 64 года
3. Джордж Клуни и Дженнифер Кулидж — 61 год
AFP / EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS
4. Джонни Депп и Дин Норрис — 59 лет
Invision / Invision / East News, AFP / EAST NEWS
5. Дэвид Харбор и Тоби Магуайр — 47 лет
VALERIE MACON / AFP / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News
6. Педро Паскаль и Трэвис Баркер — 47 лет
7. Дэвид Швиммер и Гордон Рамзи — 56 лет
LCLA / Broadimage / Broad Image / East News
8. Лора Дерн и Сальма Хайек — 56 лет
9. Мерил Стрип и Вера Вонг — 73 года
Kristin Callahan / Everett Collection / East News
10. Анджела Бассетт и Нил Деграсс Тайсон — 64 года
11. Pitbull и Пэрис Хилтон — 42 года
12. Хафтор Бьёрнссон и Майкл Сера — 34 года
Adam Orchon / Everett Collection / East News
13. Роуэн Аткинсон и Дженис Дикинсон — 68 лет
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