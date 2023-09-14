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13 пар звезд, которые неожиданно для нас оказались одногодками

Культура
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Бывает сложно сказать, сколько лет нашим любимым звездам. Иногда мы с удивлением узнаем, что некоторые из них — ровесники. В этой статье мы познакомим вас с 13 парами знаменитостей, которые оказались одногодками, а мы и не знали.

1. Джейми Ли Кертис и Мадонна — 64 года

2. Энди Макдауэлл и Шэрон Стоун — 64 года

3. Джордж Клуни и Дженнифер Кулидж — 61 год

AFP / EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

4. Джонни Депп и Дин Норрис — 59 лет

Invision / Invision / East News, AFP / EAST NEWS

5. Дэвид Харбор и Тоби Магуайр — 47 лет

VALERIE MACON / AFP / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

6. Педро Паскаль и Трэвис Баркер — 47 лет

7. Дэвид Швиммер и Гордон Рамзи — 56 лет

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

8. Лора Дерн и Сальма Хайек — 56 лет

9. Мерил Стрип и Вера Вонг — 73 года

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

10. Анджела Бассетт и Нил Деграсс Тайсон — 64 года

11. Pitbull и Пэрис Хилтон — 42 года

12. Хафтор Бьёрнссон и Майкл Сера — 34 года

Adam Orchon / Everett Collection / East News

13. Роуэн Аткинсон и Дженис Дикинсон — 68 лет

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AdMe/Культура/13 пар звезд, которые неожиданно для нас оказались одногодками
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